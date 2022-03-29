Малевич – за Украину. Сбросить Красную армию в пропасть!

Прошел месяц войны. День рождения Казимира Малевича – 23 февраля. Он совпадает с Днем Красной армии (потом — Советской армии), который возник в 1922-м году. Вечером 23 февраля, накануне российского вторжения, я написал пост в Фейсбуке: "Окно в космос, или День Красной армии имени Малевича". Помимо прочего, там было и о картине "Скачет красная конница" (1932).

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Я сделал недавно небольшое открытие в Довженко-Центре, увидев немой украинский фильм, который явно вдохновил Малевича на этот шедевр. Такой необычный ракурс для своей конницы художник взял из кадров ленты Ивана Кавалеридзе "Перекоп" (1930), созданной в ВУФКУ (Всеукраинское фотоиноуправление). Малевич дружил с киношниками, а когда в конце тридцатых преподавал в Киеве, часто пропадал в ВУФКУ: любил кино и делал киноафиши.

Конница в авангардном кадре Кавалеридзе скакала внизу изображения, остальное – небо. Но Малевич добавил в свое полотно землю, и крохотные всадники оказались зажаты между двумя эти пространствами: земли и небес.

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Своим микроскопическим размером Красной конницы Малевич сатирически посмеялся над ней – у художника тогда уже были серьезные столкновения с советской властью (его избили на допросе в ЧК, когда вызывали из Берлина, обвиняя в стандартном — "немецкий шпион"), что и заставило его переехать из Питера в Киев. На обороте холста выведено: "Скачет красная конница / из октябрьской столицы / на защиту советской границы". Как в частушке.

Официальная власть заглотила крючок – это была чуть ли не единственная работа мастера, признанная советскими идеологами, не заметившими скрытой сатиры, их устроило "верноподданное" название полотна. Официозу не нравился его тогдашний "крестьянский цикл", где Малевич в 1928-1932 годах изображал украинских селян немыми, без ртов – жертвами насильственной индустриализации.

Хотя очевидно, что художник иронизировал, "масштаб" вояк умиляет: крошечные всадники несутся по многослойной Земле, которая дана в виде 12 мощных геологических пластов в разрезе. И 12 красных отрядов – строго по четыре – как всадников Апокалипсиса.

Всадники несутся цепочкой, словно красные муравьи по пирогу, производя скорее комическое впечатление, чем пафосное. Как у Гашека в "Похождениях бравого солдата Швейка": "Что представляет собой капитан по сравнению с великолепием природы? Полное ничтожество!".

24 февраля 2022 года наследница Красной армии, российская, уже бомбила украинские города. Ровно через 100 лет после своего образования. Вскоре и сама эта армия понеслась по Украине.

Посмотрим еще раз на холст. Цветные полосы Земли, словно сочетание цветов на флагах разных стран: немецкого (красный, желтый, черный), украинского (желтый, голубой), американского и японского (красный, белый) – вся планета.

ВСУ и наша земля, не без помощи вооружения ряда стран, начинает скидывать этих "муравьев" в пропасть. И дай Бог, всех поскидывает!

Украине давали три дня, а она уже месяц громит врага и переходит в контрнаступление. Быстрее бы Неньке вместе со всей разноцветной планетой уничтожить оккупационных микровсадников российского апокалипсиса. Планета, Небо и наша Украина, родина Казимира Малевича, их сильнее!

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Кстати, по поводу того, как Советская власть поверхностно трактовала картину Малевича, есть еще одна поучительная история.

Многие россияне, оппозиционно настроенные к режиму Путина, например, писатель Борис Акунин и политик Илья Яшин, сегодняшнюю российско-украинскую войну сравнивают в плане ее провальности для России с русско-японской войной 1904-1905 годов. Царская Россия тогда ринулась в пекло бойни, фантастически недооценив противника. И накануне был один любопытный символический момент, тоже связанный с неверной интерпретацией.

Когда Николай II взошел на престол, в честь его коронации японский император Мэйдзи подарил ему одну вещь, которая до сих пор хранится в Москве в Музее Востока в зале искусства Японии.

Российскому монарху была преподнесена в дар работа мастера Канэды Кэндзиро — полутораметровая фигура орла, каждое перо которого вырезано из слоновой кости. Птица вцепилась когтями в сосновый пень. Скульптура "Орел на пне" находится на фоне бушующего моря, вышитого на ширме.

[ + – ] "Орел на пне", работа японского резчика Канэды Кэндзиро. Япония, кон. XIX в. Слоновая кость, дерево, рог, полировка, резьба, тонировка

Тогда (и сейчас) придерживаются официальной японской версии, что эта композиция "олицетворяет военную мощь, власть, могущество". А именно: "корень сосны, служащий подставкой для скульптуры, – символ долголетия, орел олицетворяет власть" и т.д.

Однако если внимательно посмотреть на этот ансамбль, охватывает чувство тревоги: хищная птица безнадежно цепляется за пень с оголенными корнями, а штормовой ветер сносит ее в море. Отдельно каждый элемент композиции соответствовал сопроводительной интерпретации японцев, но вместе они значили одно – чтобы российский орел побыстрее улетел в море, недолго вам осталось. Что и произошло во время русско-японской войны, позорный проигрыш в которой еще и спровоцировал в России революцию 1905 года. Только самодовольство николаевского окружения, ослепленного великолепием подарка, не позволило разглядеть его тайный смысл.

Аналогии с путинской Россией очевидны: никто из их верхушки не ожидал, что Украина окажется настолько крепким орешком. История повторяется.