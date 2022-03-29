Малевич – за Украину. Сбросить Красную армию в пропасть!
Быстрее бы Неньке вместе со всей разноцветной планетой уничтожить оккупационных микровсадников российского апокалипсиса. Планета, Небо и наша Украина, родина Казимира Малевича, их сильнее!
Прошел месяц войны. День рождения Казимира Малевича – 23 февраля. Он совпадает с Днем Красной армии (потом — Советской армии), который возник в 1922-м году. Вечером 23 февраля, накануне российского вторжения, я написал пост в Фейсбуке: "Окно в космос, или День Красной армии имени Малевича". Помимо прочего, там было и о картине "Скачет красная конница" (1932).
Я сделал недавно небольшое открытие в Довженко-Центре, увидев немой украинский фильм, который явно вдохновил Малевича на этот шедевр. Такой необычный ракурс для своей конницы художник взял из кадров ленты Ивана Кавалеридзе "Перекоп" (1930), созданной в ВУФКУ (Всеукраинское фотоиноуправление). Малевич дружил с киношниками, а когда в конце тридцатых преподавал в Киеве, часто пропадал в ВУФКУ: любил кино и делал киноафиши.
Конница в авангардном кадре Кавалеридзе скакала внизу изображения, остальное – небо. Но Малевич добавил в свое полотно землю, и крохотные всадники оказались зажаты между двумя эти пространствами: земли и небес.Важно
Своим микроскопическим размером Красной конницы Малевич сатирически посмеялся над ней – у художника тогда уже были серьезные столкновения с советской властью (его избили на допросе в ЧК, когда вызывали из Берлина, обвиняя в стандартном — "немецкий шпион"), что и заставило его переехать из Питера в Киев. На обороте холста выведено: "Скачет красная конница / из октябрьской столицы / на защиту советской границы". Как в частушке.
Официальная власть заглотила крючок – это была чуть ли не единственная работа мастера, признанная советскими идеологами, не заметившими скрытой сатиры, их устроило "верноподданное" название полотна. Официозу не нравился его тогдашний "крестьянский цикл", где Малевич в 1928-1932 годах изображал украинских селян немыми, без ртов – жертвами насильственной индустриализации.
Хотя очевидно, что художник иронизировал, "масштаб" вояк умиляет: крошечные всадники несутся по многослойной Земле, которая дана в виде 12 мощных геологических пластов в разрезе. И 12 красных отрядов – строго по четыре – как всадников Апокалипсиса.
Всадники несутся цепочкой, словно красные муравьи по пирогу, производя скорее комическое впечатление, чем пафосное. Как у Гашека в "Похождениях бравого солдата Швейка": "Что представляет собой капитан по сравнению с великолепием природы? Полное ничтожество!".
24 февраля 2022 года наследница Красной армии, российская, уже бомбила украинские города. Ровно через 100 лет после своего образования. Вскоре и сама эта армия понеслась по Украине.
Посмотрим еще раз на холст. Цветные полосы Земли, словно сочетание цветов на флагах разных стран: немецкого (красный, желтый, черный), украинского (желтый, голубой), американского и японского (красный, белый) – вся планета.
ВСУ и наша земля, не без помощи вооружения ряда стран, начинает скидывать этих "муравьев" в пропасть. И дай Бог, всех поскидывает!
Украине давали три дня, а она уже месяц громит врага и переходит в контрнаступление. Быстрее бы Неньке вместе со всей разноцветной планетой уничтожить оккупационных микровсадников российского апокалипсиса. Планета, Небо и наша Украина, родина Казимира Малевича, их сильнее!Важно
Кстати, по поводу того, как Советская власть поверхностно трактовала картину Малевича, есть еще одна поучительная история.
Многие россияне, оппозиционно настроенные к режиму Путина, например, писатель Борис Акунин и политик Илья Яшин, сегодняшнюю российско-украинскую войну сравнивают в плане ее провальности для России с русско-японской войной 1904-1905 годов. Царская Россия тогда ринулась в пекло бойни, фантастически недооценив противника. И накануне был один любопытный символический момент, тоже связанный с неверной интерпретацией.
Когда Николай II взошел на престол, в честь его коронации японский император Мэйдзи подарил ему одну вещь, которая до сих пор хранится в Москве в Музее Востока в зале искусства Японии.
Российскому монарху была преподнесена в дар работа мастера Канэды Кэндзиро — полутораметровая фигура орла, каждое перо которого вырезано из слоновой кости. Птица вцепилась когтями в сосновый пень. Скульптура "Орел на пне" находится на фоне бушующего моря, вышитого на ширме.
Тогда (и сейчас) придерживаются официальной японской версии, что эта композиция "олицетворяет военную мощь, власть, могущество". А именно: "корень сосны, служащий подставкой для скульптуры, – символ долголетия, орел олицетворяет власть" и т.д.
Однако если внимательно посмотреть на этот ансамбль, охватывает чувство тревоги: хищная птица безнадежно цепляется за пень с оголенными корнями, а штормовой ветер сносит ее в море. Отдельно каждый элемент композиции соответствовал сопроводительной интерпретации японцев, но вместе они значили одно – чтобы российский орел побыстрее улетел в море, недолго вам осталось. Что и произошло во время русско-японской войны, позорный проигрыш в которой еще и спровоцировал в России революцию 1905 года. Только самодовольство николаевского окружения, ослепленного великолепием подарка, не позволило разглядеть его тайный смысл.
Аналогии с путинской Россией очевидны: никто из их верхушки не ожидал, что Украина окажется настолько крепким орешком. История повторяется.