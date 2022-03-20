"Денацификация" культурного наследия. Эти памятники истории и архитектуры обстреляли войска РФ

Обстреливая украинские города, оккупанты наносят урон не только военным объектам и жилым домам, но и старинным зданиям, среди которых много церквей. По подсчетам Министерства культуры и информполитики, всего пострадало более 60 объектов культурного наследия, в перечне Фокуса несколько примеров. К сожалению, список пополняется.

Иванков. Историко-краеведческий музей

Днем 25 февраля российский самолет атаковал музей в пгт. Иванков Вышгородского района Киевской области, в котором экспонировались работы украинской художницы Марии Примаченко. Вскоре появились сообщения о том, что картины погибли во время пожара, однако затем стало известно, что местные жители успели вынести их из горящего здания.

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[ + – ] Пожар после обстрела едва не уничтожил коллекцию Музея Марии Примаченко в Иванкове

Харьков. Свято-Успенский собор

2 марта в Харькове на улице Университетской во время обстрела пострадал Свято-Успенский собор — памятник архитектуры национального значения, построенный в 1771-1777 годах. В храме в момент атаки укрывались люди. Обошлось без жертв, но в здании выбило все окна, повреждены витражи.

[ + – ] Успенский собор в Харькове. Обстрелы [ + – ] Успенский собор в Харькове. Обстрелы [ + – ] Успенский собор в Харькове. Обстрелы [ + – ] Успенский собор в Харькове. Обстрелы [ + – ] Успенский собор в Харькове. Обстрелы [ + – ] Успенский собор в Харькове. Обстрелы [ + – ] Успенский собор в Харькове. Обстрелы [ + – ] Успенский собор в Харькове. Обстрелы [ + – ] Успенский собор в Харькове. Обстрелы [ + – ] Успенский собор в Харькове. Обстрелы [ + – ] Успенский собор в Харькове. Обстрелы [ + – ] Успенский собор в Харькове. Обстрелы [ + – ] Успенский собор в Харькове. Обстрелы [ + – ] Успенский собор в Харькове. Обстрелы

Харьков. Антониевский храм

В тот же день от обстрелов пострадала еще одна церковь, расположенная на той же улице, что и Успенский собор, — Университетский Антониевский храм.Здесь тоже выбило окна, повреждена церковная утварь. Здание церкви, построенной в 1820-23 годах, является памятником архитектуры.

[ + – ] Антониевский храм в Харькове. Обстрелы [ + – ] Антониевский храм в Харькове. Обстрелы [ + – ] Антониевский храм в Харькове. Обстрелы [ + – ] Антониевский храм в Харькове. Обстрелы

Малин. Свято-Покровская церковь

Вечером 6 марта россияне обстреляли город Малин Житомирской области. Глава Русской православной церкви за рубежом Агафангел (Пашковский) сообщил, что во время бомбежки получил повреждения Покровский храм.

"В Прощенное воскресенье путинские войска обстреляли город Малин. Под обстрел попал наш Покровский храм. Храм получил значительные разрушения: уничтожена крыша, повреждены купола, выбиты рамы, стекла, двери. Внутри взрывной волной снесен иконостас. От храма остались только стены", — заявил Агафангел.

[ + – ] Свято-Покровская церковь в Малине: взрывной волной снесло иконостас Фото: "Думская"

Вязовка. Храм Рождества Пресвятой Богородицы

7 марта в селе Вязовка Народицкого района Житомирской области оккупанты уничтожили храм Рождества Пресвятой Богородицы. Деревянная церковь, построенная в 1862 году, была памятником архитектуры национального значения.

Заворичи. Храм Святого Георгия

Утром 7 марта российские военные обстреляли из артиллерийских систем село Заворичи Броварского района Киевской области. Во время обстрела пострадали жилые дома и сгорела деревянная церковь Святого Георгия. Храм, построенный в 1878 году, имел статус объекта культурного наследия.

Чернигов. Библиотека для детей и юношества

В ночь на 11 марта российские самолеты сбросили на Чернигов 500-килограммовые бомбы. Городской голова Чернигова сообщил, что во время налета было разрушено здание детской библиотеки. Возведенное в ХІХ веке здание (бывший музей украинских древностей В. Тарновского) имело охранный статус.

Фото: Соцсети

Святогорск. Лавра

Вечером 12 марта российская авиация сбросила бомбы на Святогорск. Во время авианалета пострадала и Свято-Успенская Святогорская Лавра, которая приютила беженцев. После бомбежки митрополит Святогорский Арсений сообщил, что жертв нет, но несколько человек получили ранения.

Утром 13 марта стало возможным оценить ущерб. Оказалось, что наибольшим разрушениям подверглись входная часть лаврского комплекса и гостиничные корпуса, прежде всего выходящий окнами на набережную корпус №9, где разместили большую часть беженцев.

Пострадавшие сооружения Лавры являются национальным достоянием Украины со статусом памятников архитектуры и градостроительства XVII–XIX веков. В целом в той или иной степени пострадали десятки зданий и сооружений на территории монастыря, а также мост через Северский Донец.

[ + – ] Свято-Успенская Святогорская Лавра пострадала во время авианалета

Список разрушений

Министерство культуры и информационной политики создало сайт, который фиксирует урон, нанесенный украинским памятникам истории и архитектуры. Украинцев просят сообщать о таких случаях, присылая фото и видео поврежденных строений. После проверки министерство размещает информацию об объектах на сайте. В списке МКИП уже более 60 поврежденных или уничтоженных зданий.

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