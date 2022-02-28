Уникальные картины Марии Примаченко из сгоревшего музея в Иванкове спасены, – соцсети

Сколько именно картин успели вынести местные жители, неизвестно.

Телеведущая канала "Рада" Татьяна Гончарова сообщила, что картины легендарной украинской художницы Марии Примаченко, которые хранились в музее в Иванкове, уничтоженном российскими оккупантами, спасены. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"Работы Примаченко иванковцы вынесли по домам! Они не сгорели! Слава украинцам! Музей отстроим!", – говорится в ее сообщении.

О каком именно количестве полотен идет речь, она не уточняет.

Фото: Скриншот

Напомним, работы Примаченко, более 20 полотен, хранились в историко-краеведческом музее Иванкова. О том, что заведение уничтожено, сообщила его директор Влада Литовченко. Как все произошло, рассказал житель города Руслан Стоколос.

"Только что в новостях услышал о сожженном музее с картинами художницы Марии Примачеко. Напомню ход событий: 25.02.2022 между 11.30 и 12.00 над Иванков пролетал вражеский истребитель. И почему-то решил выстрелить по помещению нашего музея. Он вспыхнул. Дело в том, что под обновленным фасадом находилось старинное деревянное здание панского поместья. Для тех, кто не знает, где это: Центральный парк поселка Иванков, Вышгородского (Иванковского) района, Киевской области. К сожалению, наш поселок на данный момент находится под оккупантами. Видео было снято иванковским школьником, который был рядом и видел момент попадания и бежал зафиксировать военное преступление оккупанта. Давайте простим ему ненормативную лексику, ребенок был шокирован увиденным", – написал он.

Тем временем российские войска продолжают уничтожать не только военную инфраструктуру, но и обстреливают жилые кварталы, школы, садики. 28 февраля оккупанты нанесли мощные удары по Харькову, в результате которого ранены множество мирных жителей, а количество погибших еще не установлено. В МВД говорят, что их "десятки".

В киевском направлении тоже продолжаются ожесточенные бои, поскольку столица Украины является для Путина приоритетной.