Унікальні картини Марії Примаченко зі згорілого музею в Іванкові врятовані, – соцмережі

Скільки саме картин встигли винести місцеві жителі, невідомо.

Телеведуча каналу "Рада" Тетяна Гончарова повідомила, що картини легендарної української художниці Марії Примаченко, які зберігалися в музеї в Іванкові, знищеному російськими окупантами, врятовано. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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"Роботи Примаченко іванківці винесли по будинках! Вони не згоріли! Слава українцям! Музей відбудуємо!" – йдеться в її повідомленні.

Про яку саме кількість полотен ідеться, вона не уточнює.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, роботи Примаченко, понад 20 полотен, зберігалися в історико-краєзнавчому музеї Іванкова. Про те, що заклад знищено, повідомила його директорка Влада Литовченко. Як усе сталося, розповів мешканець міста Руслан Стоколос.

"Щойно в новинах почув про спалений музей із картинами художниці Марії Примачеко. Нагадаю перебіг подій: 25.02.2022 між 11:30 та 12:00 над Іванком пролітав ворожий винищувач. І чомусь вирішив вистрілити по приміщенню нашого музею. Він спалахнув. Справа в тому, що під оновленим фасадом перебувала старовинна дерев'яна будівля панського маєтку. Для тих, хто не знає, де це: Центральний парк селища Іванків, Вишгородського (Іванківського) району, Київської області. На жаль, наше селище наразі перебуває під окупантами. Відео було зняте іванківським школярем, який був поруч і бачив момент потрапляння і біг зафіксувати воєнний злочин окупанта. Давайте пробачимо йому ненормативну лексику, дитина була шокована побаченим", — написав він.

Тим часом російські війська продовжують знищувати не лише військову інфраструктуру, а й обстрілюють житлові квартали, школи, садочки. 28 лютого окупанти завдали потужних ударів по Харкову, внаслідок якого поранено безліч мирних жителів, а кількість загиблих ще не встановлена. У МВС кажуть, що їх "десятки".

У київському напрямку також тривають запеклі бої, оскільки столиця України є для Путіна пріоритетною.