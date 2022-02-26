Бои за Киев: захватчики теряют наступательный темп, в столице действуют ДРГ (видео)

26 февраля российские войска продолжают наступление с целью захватить столицу Украины.

Наступление на Киев идет по четырем направлениям

По информации Генштаба ВСУ, противник наступает по четырем основным направлениям, сосредоточенным в Полесском, Северском, Слобожанском и Таврическом операционных районах. Главной задачей российских военных стало окружение и блокировка Киева, чтобы затем вынудить руководство Украины принять условия России.

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На Полесском направлении защитники Украины остановили до семи батальонных тактических групп в районах Бородянки, Бучи, Вышгорода, эти населенные пункты расположены неподалеку от правого берега Киева.

[ + – ] Бородянка, Буча, Вышгород на карте рядом с Киевом Фото: Скриншот

Россия попыталась высадить воздушный десант в районе Томиловки и на аэродроме Васильков, в последнем населенном пункте все десантники были уничтожены. Телеграм-канал "Киев без цензуры" пишет, что российский десант высаживается в Обуховском районе с целью захватить город Васильков и местный аэродром. Кроме того, они предположительно должны расчистить путь для российской техники, которую уничтожает ВСУ.

[ + – ] Томиловка и Васильков на карте Фото: Скриншот

"Подразделения российских захватчиков теряют наступательный темп, ожидают введения в бой дополнительных подразделений и вынуждены останавливаться для пополнения запасов", — подчеркнула пресс-служба. — "Российские захватчики частично потеряли боеспособность и пытаются перегруппироваться".

[ + – ] Нежин, Великая дорога, Обычев на карте Фото: Скриншот

В Северском операционном районе оккупанты силами до 14 БТГр движутся к Киеву со стороны Левого берега, пытаясь заблокировать его с северо-востока, однако украинские войска остановили их районе Нежина, Великой Дороги, Обычева. Кроме того, наступление захлебнулось в районе Сум и Прилук. Как подчеркивает Генштаб, в этом направлении с начала вторжения введено 17 БТГр, и резервов у российских сил больше нет.

[ + – ] Прилуки и Сумы на карте Фото: Скриншот

Беспилотник Вayraktar – ТВ2 поразил целые южнее аэродрома Гостомель, за который до сих пор ведутся бои. Ранее Фокус писал, что этот город — ключевая точка для блокирования Киева с западной стороны. Оккупантам удалось захватить аэродром, задействовав более 200 российских вертолетов. В Минобороны РФ заявили, что захват удался благодаря "подавлению всей системы ПВО в районе высадки", воздушной изоляции боевых действий и методам радиоэлектронной борьбы.

Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина в Facebook заявила, что спецназ РФ захватил в Гостомеле воинскую часть 3017. По ее информации, с утра 26 февраля российские солдаты прибывают на вертолетах, переодеваются в форму ВСУ и выдвигаются в сторону Киева.

ДРГ в Киеве

26 февраля пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook рассказала, что российские диверсионно-разведывательные группы работает в Киеве и регулярно пытается высадиться на Левом берегу города. В связи с этим украинские военные перекрыли все столичные мосты.

"Будут открывать огонь на поражение по целям, которые будут пытаться пересечь мосты в направлении Правого берега! Просим всех граждан оставаться в безопасных местах и не пытаться пересечь реку Днепр в направлении Правого берега!" — предупредили в МВД.

Как пишет cообщество dtp.kiev.ua в Facebook, на перекрестке Воздухофлотского проспекта и улицы Фучика полицейский погиб в результате перестрелки. По информации очевидцев, правоохранители остановили неизвестного для проверки документов, который, открыл огонь, а затем скрылся на Mitsubishi Pajero серого цвета, вскоре автомобиль остановили на Курской улице. Автор канала предположил, что стрелок "имеет отношение к диверсионной группе РФ".

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что диверсанты оставляют по городу множество меток для российских военных, в том числе для наводки баллистических ракет. 26 февраля киевляне запечатлели на камеру, как подозрительные люди метят газовые трубы на жилых домах.

Телеграм-канал "Главред" сообщает, что в Киеве задержали диверсанта по имени Владимир Смалюк. Он якобы пытался поджечь траву на окраине города за 5 тысяч долларов.

Ранее метро Киева полностью перевели в режим укрытия. Это значит, что поезда какое-то время не будут перевозить пассажиров.

Рассказывали также, как проходили бои за Киев 25 февраля. В столице активизировались ДРГ, а на улицах гремела стрельба.