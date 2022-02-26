Киевское метро перешло в режим укрытия и не будет возить пассажиров, — Кличко

Наземный общественный транспорт пока работает, чтобы перевозить работников критической инфраструктуры.

26 февраля власти Киева остановили пассажирские перевозки в столичном метрополитене. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает сайт Киевской городской государственной администрации.

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По словам главы города, метро перешло в режим укрытия. Пока неизвестно, на какой срок поезда перестанут возить пассажиров. Другой общественный транспорт пока ездит, чтобы перевозить работников критической инфраструктуры.

Виталий Кличко в своем утреннем видеообращении рассказал, что ночь в Киеве была сложной, российские войска пытались прорваться в столицу, в частности, со стороны Гостомеля и Житомира, однако защитники сдержали атаку и не пропустили их в город.

Виталий Кличко добавил, что в настоящее время Киев защищают военные, полиция, нацгвардия, бойцы территориальной обороны и добровольческих батальонов. Передвижение по городу будет ограничено из-за блокпостов, которые построили защитники.

"Сейчас в Киеве действуют диверсионные группы. Было несколько столкновений, перестрелок. Ранены по состоянию, на 6 утра, 35 человек. В том числе двое детей. Я прошу всех сохранять выдержку. И самое безопасное – оставаться в укрытиях. Ибо враг будет атаковать и с воздуха", — призвал градоначальник.

Мэр Киева также призвал сообщать правоохранителям о предполагаемых участниках диверсионных групп. Как правило, они представляют из себя вооруженных людей в гражданской форме и разговаривают на русском языке.

Ранее писали, что ракета попала в жилой дом в Киеве, расположенный на проспекте Лобановского в Соломенском районе. Спасатели потушили пожар и начали эвакуировать жильцов из-за угрозы обрушения. Исследователи из Conflict Intelligence Team предположили, что настоящей целью российских войск был аэропорт Жуляны.