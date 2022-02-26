Ракета попала в жилой дом в Киеве: угроза обрушения, спасатели эвакуируют людей (видео)

Снаряд угодил между 18 и 21 этажами, вызвав пожар. Спасатели назвали инцидент военным преступлением против мирного населения Украины.

Утром 26 февраля в Киеве вражеская ракета попала в жилой дом на улице Лобановского, 6а. Подробности инцидента Государственная служба по чрезвычайным ситуациям рассказала в официальном Телеграм-канале.

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Расположен 24-этажный дом в Соломенском районе столицы, удар снаряда пришелся на высоте 18-21 этажей и повредил конструкции с 17 по 21 этаж. Специалисты установили угрозу обрушения и начали эвакуировать людей из зданий.

"Фиксируем очередное военное преступление против мирного населения Украины", — написала ГСЧС в Facebook. — "Враг снова совершил циничную атаку на гражданскую инфраструктуру столицы, попав в многоэтажку".

Выход из некоторых квартир затруднен, кроме того, спасатели наткнулись на несколько очагов возгорания — пожар полностью потушили в 9:05. На место происшествия направили ближайшие пожарно-спасательные подразделения, на данный момент там работают 20 спасателей, а также 5 единиц техники. Количество жертв и пострадавших уточняется.

"Личный состав из-за угрозы своей жизни от врага, периодически прячется в укрытии", — подчеркнула ГСЧС. Спасатели также призвали киевлян прятаться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги.

В сети появилось видеозапись попадания в здание с камеры наблюдения. Исследователи из Conflict Intelligence Team в Telegram подтвердили, что запечатлен именно удар по жилому дому на улице Лобановского.

"Мы предполагаем, что удар был нанесен с северо-западного направления, а возможной целью мог быть аэропорт Жуляны менее чем в 2 километрах от места попадания", — предположили они.

Очевидцы также записали на видео гневные комментарии одного из жителей поврежденного дома на улице Лобановского. Мужчина рассказал, что прямое попадание снаряда пришлось в гостинную квартиры, тогда как он вместе с семьей находился на кухне — только благодаря этому киевляне остались живы.

"Нам удалось спастись. У жены со старшим ребенком сломаны ноги, открытые переломы, младшего увезли спасатели куда-то. Я его сейчас разыскиваю. Горите в аду!", — обратился мужчина к россиянам.

Утром 25 февраля сбитая российская ракета "Калибр" попала в жилой дом в Киеве. В результате три человека получили ранение, генпрокурор Ирина Венедиктова признала событие терактом. Кроме того, в Ворзеле под Киевом обстреляли детский дом. К счастью, воспитанники и персонал не пострадали, ведь находились в другом помещении.