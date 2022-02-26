Ракета влучила у будинок в Києві: загроза обвалення, рятувальники евакуювали людей (відео)

Снаряд потрапив між 18 та 21 поверхами, викликавши пожежу. Рятувальники назвали інцидент воєнним злочином проти мирного населення України.

Вранці 26 лютого у Києві ворожа ракета потрапила до житлового будинку на вулиці Лобановського, 6а. Деталі інциденту Державна служба з надзвичайних ситуацій розповіла в офіційному Телеграм-каналі.

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Розташований 24-поверховий будинок у Солом'янському районі столиці, удар снаряда припав на висоту 18-21 поверхів та пошкодив конструкції з 17 по 21 поверх. Фахівці встановили загрозу обвалення та почали евакуювати людей із будівель.

"Фіксуємо черговий військовий злочин проти мирного населення України", — написала ДСНС у Facebook. — "Ворог знову здійснив цинічну атаку на цивільну інфраструктуру столиці, потрапивши в багатоповерхівку".

Вихід із деяких квартир утруднений, крім того, рятувальники натрапили на кілька осередків загоряння — пожежу повністю загасили о 9:05. На місце події направили найближчі пожежно-рятувальні підрозділи, зараз там працюють 20 рятувальників, а також 5 одиниць техніки. Кількість жертв та постраждалих уточнюється.

"Особовий склад через загрозу свого життя від ворога періодично ховається в укритті", — підкреслила ДСНС. Рятувальники також закликали киян ховатись у укриттях у разі оголошення повітряної тривоги.

У мережі з'явився відеозапис проникнення в будівлю з камери спостереження. Дослідники з Conflict Intelligence Team у Telegram підтвердили, що відбито саме удар по житловому будинку на вулиці Лобановського.

"Ми припускаємо, що удару було завдано з північно-західного напрямку, а можливою метою міг бути аеропорт Жуляни менш ніж за 2 кілометри від місця влучення", — припустили вони.

Очевидці також записали на відео гнівні коментарі одного із мешканців пошкодженого будинку на вулиці Лобановського. Чоловік розповів, що снаряд влучив прямо у вітальню квартири, тоді як він разом із сім'єю знаходився на кухні — лише завдяки цьому кияни залишилися живі.

"Нам вдалося врятуватися. У дружини зі старшою дитиною зламані ноги, відкриті переломи, молодшого забрали рятувальники кудись. Я його зараз розшукую. Горіть у пеклі!", — звернувся чоловік до росіян.

Вранці 25 лютого збита російська ракета "Калібр" потрапила до житлового будинку в Києві. В результаті троє людей отримали поранення, генпрокурор Ірина Венедиктова визнала подію терактом. Крім того, у Ворзелі під Києвом обстріляли дитячий будинок. На щастя, вихованці та персонал не постраждали, адже перебували в іншому приміщенні.