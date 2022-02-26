Київське метро перейшло в режим укриття і не возитиме пасажирів, — Кличко

Наземний громадський транспорт поки що працює, щоб перевозити працівників критичної інфраструктури.

26 лютого влада Києва зупинила пасажирські перевезення у столичному метрополітені. Про це заявив мер Віталій Кличко, передає сайт Київської міської державної адміністрації.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами голови міста, метро перейшло у режим укриття. Поки що невідомо, на який термін поїзди перестануть возити пасажирів. Інший громадський транспорт поки що їздить, щоб перевозити працівників критичної інфраструктури.

Віталій Кличко у своєму ранковому відеозверненні розповів, що ніч у Києві була складною, російські війська намагалися прорватися до столиці, зокрема, з боку Гостомелю та Житомира, проте захисники стримали атаку та не пропустили їх до міста.

Віталій Кличко додав, що зараз Київ захищають військові, поліція, нацгвардія, бійці територіальної оборони та добровольчих батальйонів. Пересування містом буде обмежене через блокпости, які побудували захисники.

"Зараз у Києві діють диверсійні групи. Було кілька зіткнень, перестрілок. Поранено станом, на 6 ранку, 35 людей. У тому числі двоє дітей. Я прошу всіх зберігати витримку. І найбезпечніше – залишатися в укриттях. Бо ворог атакуватиме і з повітря", — закликав градоначальник.

Мер Києва також закликав повідомляти правоохоронців про передбачуваних учасників диверсійних груп. Як правило, вони являють собою озброєних людей у цивільній формі і розмовляють російською мовою.

Раніше писали, що ракета потрапила до житлового будинку, розташованого на проспекті Лобановського в Солом'янському районі. Рятувальники загасили пожежу та почали евакуювати мешканців через загрозу обвалення. Дослідники із Conflict Intelligence Team припустили, що справжньою метою російських військ був аеропорт Жуляни.