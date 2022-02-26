Віталій Кличко: "Російських військ у столиці немає, є ДРГ" (відео)

У Києві після складної оборонної ночі немає російських військ, але в місті діють диверсійні групи. Зафіксовано 35 поранених, із них двоє дітей, розповів мер.

У столиці була складна ніч, але місто встояло проти російського супротивника. Про це вранці, 26 лютого, повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

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"Ніч була складною, але російських військ у столиці немає. Ворог намагається прорватися до міста з боку Гостомеля та Житомира, там агресорів знешкодили. В Києві діють диверсійні групи, було кілька зіткнень та перестрілки. Станом на 6:00 26 лютого поранено 35 людей, з них — 2 дітей. Прошу всіх зберігати зібраність і залишатися в укриттях, бо ворог атакуватиме з повітря", — звернувся мер Києва.

Як розповів Кличко, в житловий будинок на Лобановського, 6-А потрапила ракета. Туди прямують рятувальники. Військові, поліція, Нацгвардія та Тероборона захищають місто, пересування містом обмежене та ускладнене.

У Києві працюють усі об'єкти критичної інфраструктури, транспорт для працівників курсує в достатній кількості. Станції метро доступні для укриття людей.

Віталій Кличко нагадав, як виглядають диверсійні групи: озброєні, в цивільній формі, говорять російською. Якщо побачите таких, повідомляйте правоохоронцям. Також мер Києва попросив знищувати мітки ворога, призначені для наведення вогню.

25 лютого в Міністерстві оборони розповіли про серйозні втрати ворога: з початку широкомасштабного вторгнення країна-загарбник втратила до 80 танків, 516 бойових броньованих машин різних типів, 10 літаків, 7 вертольотів та 2800 осіб особового складу.

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