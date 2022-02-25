Щоб обговорити війну в Україні: Папа римський особисто прийшов до посольства РФ у Римі

Другого березня папа римський Франциск закликав зробити днем, коли всі віряни та не віряни у світі мають молитися за мир.

У п'ятницю, 25 лютого, папа римський Франциск відвідав російське посольство у Римі. Це було порушення всіх дипломатичних протоколів, за заведеним порядком він повинен приймати їх у Ватикані. У посольстві папа Римський провів близько пів години, повідомляє пресслужба Ватикану.

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Папа Франциск хотів висловити своє занепокоєння війною в Україні, коли близько полудня в п'ятницю вранці вирушив до штаб-квартири посольства Росії при Святому Престолі на чолі з послом Олександром Авдєєвим.

Франциск прибув білою машиною і залишався у приміщенні посольства більше пів години.

Папа Франциск уважно стежить за розвитком ситуації у східноєвропейській країні, яка зазнала нападу з ночі 24 лютого, де вже загинуло та поранено безліч людей. Вже на спільній аудієнції в середу, перед початком російського вторгнення, Папа висловив "велику скорботу в серці" через погіршення ситуації в країні.

Папа закликав "тих, хто несе політичну відповідальність", серйозно перевірити своє сумління перед Богом.

"Я закликаю всіх зробити наступне 2 березня, Попільну середу, Днем посту в ім'я миру. Я особливо закликаю вірян присвятити себе інтенсивно молитві та посту цього дня. Нехай Королева миру збереже світ від безумства війни", — сказав Франциск.

Раніше Фокус повідомляв, що папа римський закликав батьків не засуджувати дітей-геїв, а навпаки, підтримувати їх. Також він розкритикував тих людей, які заводять тварин замість дітей.