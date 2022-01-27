Папа Франциск закликав батьків не засуджувати дітей-геїв, а підтримувати

Понтифік порушив питання про те, як навчитися без осуду сприймати своїх дітей, які мають "іншу сексуальну орієнтацію".

Папа Римський Франциск під час аудієнції 26 січня звернувся до батьків, які мають дітей-геїв, із проханням не засуджувати їх, а надавати їм підтримку. Про це повідомляє Reuters.

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Понтифік під час зустрічі говорив про труднощі у вихованні дітей, з якими стикаються батьки, зокрема, коли в сім'ях є діти з гомосексуальною сексуальною орієнтацією.

Папа Франциск порушив питання про те, як мають чинити батьки, "які бачать у своїх дітей іншу сексуальну орієнтацію", і як навчитися без засудження це сприймати, намагаючись їх підтримувати.

Зазначимо, що позиція Ватикану щодо геїв була неоднозначною. У 2020 році римський понтифік підтримав одностатеві шлюби і заявив, що представники ЛГБТ такі самі "діти Божі" як і всі інші й тому вони мають право на сім'ю. Однак через рік Конгрегація (підрозділ Римської курії, яка відповідає за чистоту віровчення) виступила із заявою, в якій говорилося, що одностатеві шлюби суперечать канонам Римської церкви, і тому люди, які вступають у такі союзи, не можуть отримати благословення католицької церкви.

Раніше повідомлялося, що папа Франциск назвав домашнє насильство сатанинським явищем. За його словами, кількість жінок, які зазнають знущань і побиття, дуже велика.

У звіті німецької юридичної фірми Westpfahl Spilker Wastl говорилося про те, що колишній Папа Бенедикт XVI знав про щонайменше 4 випадки знущань своїх священиків над дітьми, але не вжив жодних заходів, коли він був архієпископом Мюнхена. У відповідь 94-річний Бенедикт XVI заявив, що не знав про злочини підлеглих.