Колишній папа Римський знав про знущання священиків над дітьми і не діяв, — доповідь

Бенедикт XVI стверджував, що нічого не знав, проте юристи мають докази, що понтифік був на зустрічі, де обговорювали насильство над дітьми.

Колишній Папа Бенедикт XVI знав про щонайменше 4 випадки знущань своїх священиків над дітьми, але не вжив жодних заходів, коли він був архієпископом Мюнхена. Про це повідомляє ВВС з посиланням на звіт німецької юридичної фірми Westpfahl Spilker Wastl (WSW). Доповідь підготували на замовлення Католицької церкви.

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Розслідувачі стверджують, що випадки жорстокого поводження священиків з дітьми відбувалися з 1977 по 1982 рік в архієпархії Мюнхена та Фрайзінгу, яку тоді очолював Йозеф Ратцінгер (мирське ім'я Бенедикта XVI).

Автори доповіді згадують про один випадок, коли обвинуваченого у знущаннях над хлопчиками в іншій єпархії священика перевели до архієпархії Ратцінгера. Майбутній папа знав про звинувачення проти клірика, але дозволив йому виконувати церковні функції.

94-річний Бенедикт XVI заявив, що підтримує розслідування, але заперечує, що він знав про злочини підлеглих.

Однак у звіті німецьких юристів є протокол, з якого випливає, що Йозеф Ратцінгер був присутній на зустрічі, де обговорювалося питання насильства священиків над дітьми.

Офіційний Ватикан заявляє, що вивчить деталі доповіді після публікації.

"Оскільки ми знову заявляємо про почуття сорому та жалю з приводу зловживань стосовно неповнолітніх з боку священиків, Святий Престол висловлює свою підтримку всім жертвам та підтверджує шлях захисту неповнолітніх, гарантуючи їм безпечний простір", — заявили у Ватикані.

У попередньому звіті юристів WSW про зловживання священиків у Німеччині зроблено висновок про те, що понад 3600 осіб по всій країні зазнали насильства з боку представників духовенства в період з 1946 до 2014 року. Багато жертв були дуже молоді і були прислужниками в церквах.

У новій доповіді WSW, присвяченій архієпархії Мюнхена та Фрайзінгу, сказано, що в період з 1945 по 2019 рік не менше 497 людей стали жертвами жорстокостей католицьких священиків.

Нагадаємо, Бенедикт XVI — перший за останні 600 років папа (і третій в історії Католицької церкви), який добровільно зрікся престолу.

Як раніше писав Фокус, наступник Бенедикта XVI папа Франциск розкритикував людей, які заводять свійських тварин замість дітей. Він заявив, що в сучасному суспільстві любов до тварин часом тріумфує за рахунок любові до дітей.