Папа Римський розкритикував людей, які заводять свійських тварин замість дітей (відео)

Під час звернення до людей папа Франциск назвав подібне бажання проявом егоїзму, яке "позбавляє нас людяності".

Папа Римський Франциск у своєму зверненні до вірян зазначив, що у суспільстві любов до тварин часом тріумфує за рахунок любові до дітей. Про це повідомляє "Французьке міжнародне радіо".

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Понтифік назвав проявом егоїзму те, що люди не хочуть заводити дітей. "Іноді є лише одна дитина, але при цьому в них собаки та кішки, які замінюють дітей. Це може здатися смішним, але така реальність", — нарікав глава католицької церкви, звертаючись до пастви, яка налічує близько 1,3 млрд вірян.

"Відмова від батьківства та материнства принижує нас, позбавляє нас людяності", — заявив понтифік у залі аудієнцій Павла VI. За його словами, цивілізація, таким чином, стаючи старшою, втрачає свої людські якості.

[ + – ] Фото: animalpeopleforum | Папа Римський та тигр.

Папа Бенедикт XVI, на зміну якому прийшов Франциск, — відомий любитель котів, а ось нинішній глава католицької церкви в його резиденції у Ватикані не має домашніх вихованців. Проте є фотографії, на яких Франциск гладить собак, ягнят та навіть тигрів із пантерами.

Кілька років тому він уже висловлювався про таке явище, коли люди замість дітей заводять свійських тварин. Він називав це "культурною деградацією", зазначивши, що емоційні відносини з домашніми тваринами "легші", ніж "непрості" відносини дітей та батьків.

Понтифік також закликав пари, які не можуть мати дітей із біологічних причин, не боятися усиновлення.

"Народження дитини завжди пов'язане з ризиком, але більше ризику буде в тому, якщо взагалі відмовитись від дітей", — пояснив Франциск.

Раніше Фокус повідомляв, що Папа Римський у своїй різдвяній молитві згадав Україну. Понтифік також побажав врегулювати збройний конфлікт між Україною та Росією та не дозволити "метастазам злоякісного конфлікту" поширитися по всій країні.