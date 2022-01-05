Папа Римский раскритиковал людей, которые заводят домашних животных вместо детей (видео)

Во время обращения к людям папа Франциск назвал подобное желание проявлением эгоизма, которое "лишает нас человечности".

Папа Римский Франциск во своего обращения к верующим отметил, что в современном обществе любовь к животным порой торжествует за счет любви к детям. Об этом сообщает "Французское международное радио".

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Понтифик назвал проявлением эгоизма то, что люди не хотят заводить детей. "Иногда есть только один ребенок, но при этом у них собаки и кошки, которые заменяют детей. Это может показаться смешным, но такова реальность", — посетовал глава католической церкви, обращаясь к пастве, которая насчитывает около 1,3 млрд верующих.

"Отказ от отцовства и материнства унижает нас, лишает нас человечности", — заявил понтифик в зале аудиенций Павла VI. По его словам, цивилизация, таким образом, становясь старше, теряет свои человеческие качества.

[ + – ] Фото: animalpeopleforum | Папа Римский и тигр.

Папа Бенедикт XVI, на смену которому пришел Франциск, — известный любитель кошек, а вот у нынешнего главы католической церкви в его резиденции в Ватикане нет домашних питомцев. Однако есть фотографии, на которых Франциск гладит собак, ягнят и даже тигров с пантерами.

Несколько лет назад он уже высказывался о таком явлении, когда люди вместо детей заводят домашних животных. Он называл это "культурной деградацией", отметив, что эмоциональные отношения с домашними животными "легче", чем "непростые" отношения детей и родителей.

Понтифик также призвал пары, которые не могут иметь детей по биологическим причинам, не бояться усыновления.

"Рождение ребенка всегда связано с риском, но больше риска будет в том, если вообще отказаться от детей", — объяснил Франциск.

Ранее Фокус сообщал, что Папа Римский в своей рождественской молитве упомянул Украину. Понтифик также пожелал урегулировать вооруженный конфликт между Украиной и Россией и не позволить "метастазам злокачественного конфликта" не дложны распространиться по всей стране.