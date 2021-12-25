Папа Римский помолился за Украину во время речи в честь Рождества (видео)

В ходе обращения глава католической церкви призвал "не дать метастазам злокачественного конфликта" распространиться по стране.

25 декабря Папа Римский Франциск пожелал урегулирования вооруженного конфликта между Украиной и Россией в традиционной речи в честь Рождества. Полный текст послания "Граду и миру" приводит сайт Vatican News.

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Папа Римский отметил, что во время пандемии способность людей к общению "подвергается серьезному испытанию". Отдельные личности уходят в себя и предпочитают одиночество, а на международном уровне политики не хотят вести конструктивный диалог. По его словам, кризис подталкивает стороны к быстрому решению споров короткими путями вместо того, чтобы уладить с долговременной и взаимной пользой.

Франциск обратился к Господу с просьбой принести мир во все страны, а отдельно упомянул Украину:

"Будь светом и поддержкой для тех, кто верит и работает, даже идя против течения, в пользу встречи и диалога, и не дай метастазам злокачественного конфликта распространяться в Украине".

Он также пожелал, чтобы домой как можно скорее вернулись гражданские и военные пленники, а также политические заключенные. Папа Римский попросил Сына Божьего позаботиться о жертвах насилия: женщинах, детях и подростках, подарить утешение старикам и единство семьям.

"Христе, рожденный ради нас, научи нас ходить с Тобой по путям мира. Желаю всем счастливого Рождества!" — завершил Папа Римский.

Ранее Папа Римский назвал домашнее насилие сатанинским явлением. Он заявил, что количество случаев значительно возросло на фоне пандемии. Как утверждает Франциск, многие женщины не могут себя самостоятельно защищить от своих же мужчин.

Недавно в Италии католический епископ оскандалился, рассказав детям правду о Санте Клаусе. Он публично заявил, что символа Рождества не существует, а его красный костюм придумали в рамках рекламной компании Coca Cola.