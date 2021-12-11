"Реклама Coca Cola": в Италии епископ оскандалился, рассказав детям правду о Санте Клаусе

По мнению священника, дети и так знают, что Санта ненастоящий, однако итальянцы обвинили его в разрушении семейных традиций.

Жители Италии пожаловались на епископа католической церкви Антонио Стальяно, который рассказал детям правду о Санте Клаусе. О таком скандале написало издание Сorriere del mezzogiorno.

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Еписком Ното на Сицилии накануне выступил с речью в базилике Сальваторе в рамках фестиваля "Эфемерных искусств". Во время мероприятия священники инсценировали приезд Николая Чудотворца на коне, а Стальяно обратился к детям по поводу грядущих рождественских каникул и объяснил, почему не стоит путать Санта-Клауса с известным христианским святым.

"Нет, Санты Клауса не существует. Я бы добавил, что красный цвет наряда, который он носит, был выбран Coca Cola исключительно в рекламных целях. Санты Клауса не существует, и Coca Cola (не только она) использует его имидж, чтобы его признавали носителем здоровых ценностей", — заявил глава епархии.

Он добавил, что Санта Клаус не является исторической личностью, тогда как образ Святого Николая основан на реально существовавшем человеке. Антонио Стальяно посоветовал детям правильно воспринимать вымышленного персонажа, чтобы лучше провести Рождество, в частности помогать и дарить подарки сверстникам из бедных семей.

"Это способ раскрыть смысл христианской традиции Рождества. В остальном дети знают, что Санта Клаус — это папа или дядя. Так что никаких разбитых мечтаний", — подчеркнул священник.

После таких слов многие люди в социальных сетях обвинили его в разрушении семейных традиций. В итоге представитель епархии Ното Алессандро Паолино извинился перед общественностью от имени епископа в Facebook и подчеркнул, что Антонио Стальяно не хотел разочаровать малышей, а преследовал совершенно иную цель — напомнить об истинном, не коммерческом, значении Рождества и об истории святого Николая, который помогал бедным, несмотря на преследование со стороны римского императора.

Ранее писали, что почтовая служба Норвегии сняла праздничную рекламу с Сантой-геем в честь юбилея декриминализации однополых связей. По мнению некоторых зрителей, авторы ролика разрушили священный союз супругов Клаусов в глазах детей.

Сообщали также, что в России силовики избили христиан, за которых вступились украинцы. Сотрудники ФСБ, прокуратуры и полиции ворвались в здание духовного центра под Москвой и прервали трехдневное собрание организации, которую признали нежелательной в стране.