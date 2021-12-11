"Реклама Coca Cola": в Італії єпископ оскандалився, розповівши дітям правду про Санта Клауса

На думку священика, діти й так знають, що Санта несправжній, проте італійці звинуватили його у руйнуванні сімейних традицій.

Жителі Італії поскаржилися на єпископа католицької церкви Антоніо Стальяно, який розповів дітям правду про Санту Клауса. Про такий скандал написало видання Сorriere del mezzogiorno.

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Єписком Ното на Сицилії напередодні виступив із промовою у базиліці Сальваторе у рамках фестивалю "Ефемерних мистецтв". Під час заходу священики інсценували приїзд Миколи Чудотворця на коні, а Стальяно звернувся до дітей із приводу майбутніх різдвяних канікул і пояснив, чому не варто плутати Санта-Клауса з відомим християнським святим.

"Ні, Санты Клауса не існує. Я б додав, що червоний колір вбрання, який він носить, був обраний Coca Cola виключно з рекламною метою. Санты Клауса не існує, і Coca Cola (не тільки вона) використовує його імідж, щоб його визнавали носієм здорових цінностей", — заявив глава єпархії.

Він додав, що Санта-Клаус не є історичною особистістю, тоді як образ Святого Миколая заснований на людині, яка реально існувала. Антоніо Стальяно порадив дітям правильно сприймати вигаданого персонажа, щоб краще провести Різдво, зокрема допомагати та дарувати подарунки одноліткам із бідних сімей.

"Це спосіб розкрити сенс християнської традиції Різдва. В іншому діти знають, що Санта Клаус — це тато чи дядько. Тож жодних розбитих мрій", — підкреслив священик.

Після таких слів багато людей у соціальних мережах звинуватили його у руйнуванні сімейних традицій. У результаті представник єпархії Ното Алессандро Паоліно вибачився перед громадськістю від імені єпископа в Facebook і підкреслив, що Антоніо Стальяно не хотів розчарувати малюків, а мав зовсім іншу мету — нагадати про істинне, некомерційне, значення Різдва та історію святого Миколая, який допомагав бідним. незважаючи на переслідування з боку римського імператора.

Раніше писали, що поштова служба Норвегії зняла святкову рекламу із Сантою-геєм на честь ювілею декриміналізації одностатевих зв'язків. На думку деяких глядачів, автори ролика зруйнували священну спілку подружжя Клаусів в очах дітей.

Повідомляли також, що у Росії силовики побили християн, за яких заступилися українці. Співробітники ФСБ, прокуратури та поліції увірвалися до будівлі духовного центру під Москвою та перервали триденні збори організації, яку визнали небажаною в країні.