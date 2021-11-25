Поштова служба Норвегії випустила новорічну рекламу із Сантою-геєм (відео)

Реклама викликала у глядачів полярні думки: від захоплення до щирого засудження за те, що в очах дітей зруйновано священний союз містера і місіс Клаус.

Поштова служба Норвегії Posten випустила майже 4-хвилинний різдвяний рекламний ролик під назвою "Коли Гаррі зустрів Санту", у якому зображена історія кохання між Санта-Клаусом та його хлопцем у відзначення 50-річчя декриміналізації одностатевих відносин у країні, пише Sky.

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Відео, яке є відсиланням до фільму 1989 року "Коли Гаррі зустрів Саллі", показує першу випадкову зустріч Гаррі та Санти, коли останній приносить подарунки, а Гаррі застукав його. Вони переглядаються, перш ніж Санта вирушає до наступного будинку.

Це відбувається протягом багатьох років, і щороку Гаррі готується до зустрічі Санти, підбираючи одяг і приводячи себе в порядок, щоб виглядати якнайкраще. Поступово вони переходять до розмов, ігор та обміну подарунками, але Гаррі страждає щоразу, коли новорічний герой йде після їхньої романтичної зустрічі.

На наступні свята він пише листа Санті, повідомляючи йому: "Усе, що я хочу на Різдво, — це ти".

Наприкінці ролика Санта повідомляє, що цього року подарунки замість нього розносить помічник, маючи на увазі поштову доставку Норвегії, а має час побути з Гаррі. Чоловіки цілуються і відео закінчується.

[ + – ] Відео із Сантою, який цілується з чоловіком, викликало неоднозначну реакцію глядачів

За три дні після публікації ролика на YouTube-каналі норвезької пошти його переглянули майже пів мільйона людей, а кількість дизлайків становить 3,8 тис. проти 11 тис. лайків. Думки людей на побачене розділилися. Багато хто вважав, що воно оскверняє стосунки Санта Клауса та його дружини, які вважалися священними. У коментарях один із глядачів припустив, що наступним відео стане реклама з місіс Сантою-Лесбіянкою. Іншим реклама сподобалася.

"Я сподіваюся, що ніхто з дітей не побачить цю рекламу", "Санта зрадив місіс Клаус?", "Тут все зрозуміло. Гаррі збожеволів від самотності і бачить вигаданих людей", "Як чудово!, — це кохання і прийняття) Як здорово, що ми можемо отримати це зараз)", "Це мило, але, якщо легенда правильна, він зраджує свою дружину. Ні?", — пишуть у коментарях під відео.

"Вибачте, але оголошення про те, що Санта заводить хлопця, трохи неприємне, особливо для дітей", "Норвегія дарує Санті хлопця — найбезглуздіша річ, яку я чув останнім часом", — пишуть у соцмережах.

А ось канадський депутат Рендалл Гаррісон залишився у захваті.

"Добре, я порушую своє правило "не Різдво до грудня", щоб подякувати Posten Norge за це сильне та зворушливе послання інклюзії на честь 50-річчя декриміналізації гомосексуалізму в Норвегії", — написав він у Twitter.

Були й несподівані реакції.

"Люди сперечаються про норвезьку рекламу із Санта-Клаусом, у якого є хлопець. Для мене не проблема, якщо Санта гей, це добре для нього! Що для мене справді проблема, то це те, що 1750-річний чоловік зустрічається з хлопцем у віці під 50, трохи хитромудрий. P.s. це вигаданий персонаж, холодно виглядає!", — написав один з тих, хто подивився рекламу.

Норвегія декриміналізувала одностатеві відносини в 1972 році і однією з перших європейських країн законодавчо заборонила дискримінацію представників ЛГБТ-спільноти. Згідно з рейтингом Міжнародної ЛГБТ асоціації, Норвегія посідає п'яте місце із 49 європейських країн за рівнем ліберальності до одностатевих відносин. У країні геї та лесбійки мають право пов'язувати себе узами шлюбу, вінчатися у церкві, усиновлювати дітей.

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