Почтовая служба Норвегии выпустила новогоднюю рекламу с Сантой-геем (видео)

Реклама вызвала у зрителей полярные мнения: от восхищения до искреннего осуждения за то, что в глазах детей разрушен священный союз мистера и миссис Клаус.

Почтовая служба Норвегии Posten выпустила почти 4-минутный рождественский рекламный ролик под названием "Когда Гарри встретил Санту", в котором запечатлена история любви между Санта-Клаусом и его парнем в ознаменование 50-летия декриминализации однополых отношений в стране, пишет Sky.

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Видео, которое является отсылкой к фильму 1989 года "Когда Гарри встретил Салли", показывает первую случайную встречу Гарри и Санты, когда последний приносит подарки, а Гарри застукал его. Они переглядываются, прежде чем Санта отправляется в следующий дом.

Это происходит на протяжении многих лет, и каждый год Гарри готовится к встрече Санты, подбирая одежду и приводя себя в порядок, чтобы выглядеть наилучшим образом. Постепенно они переходят к беседам, играм и обменом подарками, но Гарри страдает каждый раз, когда новогодний герой уходит после их романтической встречи.

На грядущие праздники он пишет письмо Санте, сообщая ему: "Все, что я хочу на Рождество, – это ты".

В конце ролика Санта сообщает, что в этом году подарки вместо него разносит помощник, имея в виду почтовую доставку Норвегии, а у него есть время побыть с Гарри. Мужчины целуются, и видео заканчивается.

[ + – ] Видео с целующимся с мужчиной Сантой вызвало неоднозначную реакцию зрителей

За три дня после публикации ролика на YouTube-канале норвежской почты его посмотрели почти полмиллиона человек, а количество дизлайков составило 3,8 тыс против 11 тыс лайков. Мнения людей на увиденное разделились. Многие посчитали, что оно оскверняет отношения Санта Клауса и его жены, которые считались священными. В комментариях один из зрителей предположил, что следующим видео станет реклама с миссис Сантой-лесбиянкой. Другим же реклама понравилась.

"Я надеюсь, что никто из детей не увидит эту рекламу", "Санта изменил миссис Клаус?", "Здесь все ясно. Гарри сошел с ума от одиночества и видит вымышленных людей", "Как здорово! Все, что мы хотим на Рождество, — это любви и принятия) Как здорово, что мы можем получить это сейчас)", "Это мило, но, если легенда верна, он изменяет своей жене. Нет?", – рассуждают в комментариях под видео.

"Извините, но объявление о том, что Санта заводит парня, немного неприятно, особенно для детей", "Норвегия дарит Санте парня – самая нелепая вещь, которую я слышал за последнее время", – пишут в соцсетях.

А вот канадский депутат Рэндалл Гаррисон остался в восторге.

"Хорошо, я нарушаю свое правило "не Рождество до декабря", чтобы поблагодарить Posten Norge за это сильное и трогательное послание инклюзии в честь 50-летия декриминализации гомосексуализма в Норвегим", – написал он в Twitter/

Были и совершенно неожиданные реакции.

"Люди спорят о норвежской рекламе с Санта-Клаусом, у которого есть парень. Для меня не проблема, если Санта гей, это хорошо для него! Что для меня действительно проблема, так это то, что 1750-летний мужчина встречается с парнем в возрасте под 50, немного хитроумный. P.s. это вымышленный персонаж, холодно выглядит!", – написал один из посмотревших рекламу.

Норвегия декриминализировала однополые отношения в 1972 году и одной из первых европейских стран законодательно запретила дискриминацию представителей ЛГБТ-сообщества, Согласно рейтингу Международной ЛГБТ ассоциации, Норвегия занимает пятое место из 49 европейских стран по уровню либеральности к однополым отношениям. В стране геи и лесбиянки имеют право связывать себя узами брака, венчаться в церкви, усыновлять детей.

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