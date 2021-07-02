IKEA выпустила диваны в поддержку гомосексуалов и бисексуалов (фото, видео)

Каждый из диванов выполнен в разном цвете, причем некоторые из изделий сложно назвать практичными из-за особенности отделки.

IKEA Canada, вдохновившись разноцветными флагами ЛГБТК+ и общим разнообразием квир-идентичностей, в честь месяца прайда представила серию из 10 диванов, назвав их "местом для влюбленных".

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Согласно пресс-релизу на сайте шведской компании, диваны IKEA Pride были "спроектированы и созданы четырьмя художниками, активными в сообществе ЛГБТК+" и являются "платформой для празднования самобытности и обмена историями любви".

[ + – ] В линейку IKEA Pride вошли 10 диванов Фото: IKEA

Помимо мебели в цветах флагов ЛГБТК, компания представила диван IKEA на бисексуальную тематику. На обивке изображены сотни рук, а две пары трехмерных конечностей сжимают подлокотники дивана. В дизайне также присутствуют подушки со словами "когда ты меняешь или на и" и "тебе никто не верит".

Все 10 диванов, которые входят в коллекцию IKEA Pride, отличаются уникальной, а иногда и нефункциональной отделкой. Например, к дивану с надписью "Прогресс" прикреплено множество цветов, а диван Trans Flag украшен пастельной радугой с пушистыми облаками.

[ + – ] Диван "Прогресс" украшен искусственными цветами Фото: IKEA

Однако самым популярным оказался "бисексуальный" диван, разработанной Шарлоттой Карбоне.. На него создателей вдохновила строка стихотворения, написанного и исполненного на канадском фестивале искусств человеком по имени Брайан, который фигурирует в рекламе коллекции. По его словам, его бросил партнер после того, как узнал о его бисексуальности.

[ + – ] "Бисексуальный" диван большинство пользователей назвали самым устрашающим из-за рук на подлокотниках Фото: IKEA

Позже IKEA пригласила других людей из сообщества ЛГБТ + поделиться своими личными историями для кампании. Эти люди и их рассказы и послужили источником вдохновения для создания каждого следующего дивана.

[ + – ] Реклама новой линейки диванов

В Сети на такую линейку отреагировали по-разному. Если одни задавали вопрос, где и когда их можно купить, то другие недоумевали, как на цветах, рюшах или радуге можно сидеть. Кроме того, новое творение IKEA уже стало поводом для насмешек.

Напомним, ранее в поддержку ЛГБТ выступил УЕФА, опубликовав логотип организации в радужных цветах, хотя несколькими днями ранее не разрешил властям Мюнхена подсветить "Мюнхен Арену" цветами радуги перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата Европы между Германией и Венгрией, чтобы поддержать венгерское ЛГБТ-сообщество.