УЕФА опубликовал свой логотип с радугой в поддержку ЛГБТ (фото)

Футбольный союз Европы вызвал возмущение общественности из-за отказа подсветить "Мюнхен Арену" в цвета радуги перед матчем Германия — Венгрия

УЕФА поддержал ЛГБТ, опубликовав логотип организации в радужных цветах.

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"Сегодня УЕФА с гордостью окрасит себя в цвета радуги. Этот символ воплощает в себе наши главные принципы, продвигает все, во что мы верим — стремление к более справедливому и эгалитарному обществу, терпимому ко всем вне зависимости от их происхождения, веры или половой принадлежности", – сообщает УЕФА в Twitter.

Ранее УЕФА не разрешил властям Мюнхена подсветить "Мюнхен Арену" цветами радуги перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата Европы между Германией и Венгрией, чтобы поддержать венгерское ЛГБТ-сообщество, что вызвало возмущение в Европе.

"Некоторые интерпретировали решение УЕФА отклонить заявку Мюнхена окрасить местную арену на матче Евро в радужные цвета как "политическое". Напротив, этот запрос по своей сути был политическим, потому что был привязан к присутствию на стадионе сборной Венгрии. Для УЕФА радуга является не политическим символом, а знаком твердой приверженности более многообразному и инклюзивному обществу", — объясняет ситуацию УЕФА.

Напомним, что в Венгрии был принят закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма среди лиц моложе 18 лет. В Европе считают, что это является ограничением прав и свобод для представителей ЛГБТ-сообщества Венгрии.