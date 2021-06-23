УЄФА опублікувала свій логотип із веселкою на підтримку ЛГБТ (фото)

Футбольна спілка Європи викликала обурення громадськості через відмову підсвітити "Мюнхен Арену" в кольори веселки перед матчем Німеччина — Угорщина.

УЄФА підтримала ЛГБТ, опублікувавши логотип організації в райдужних кольорах.

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"Сьогодні УЄФА з гордістю забарвить себе в кольори веселки. Цей символ втілює в собі наші головні принципи, просуває все в що ми віримо — прагнення до більш справедливого й егалітарного суспільства, терпимого до всіх незалежно від їхнього походження, віри чи статі", — повідомляє УЄФА в Twitter.

Раніше УЄФА не дозволила владі Мюнхена підсвітити "Мюнхен Арену" кольорами веселки перед матчем третього туру групового етапу чемпіонату Європи між Німеччиною та Угорщиною, щоб підтримати угорську ЛГБТ-спільноту, що викликало обурення в Європі.

"Деякі інтерпретували рішення УЄФА відхилити заявку Мюнхена забарвити місцеву арену на матчі Євро в райдужні кольори як "політичну". Навпаки, цей запит за своєю суттю був політичним, тому що був привʼязаний до присутності на стадіоні збірної Угорщини. Для УЄФА веселка є не політичним символом, а знаком твердої прихильності до більш різноманітного й інклюзивного суспільства", — пояснює ситуацію УЄФА.

Нагадаємо, що в Угорщині був ухвалений закон, який забороняє пропаганду гомосексуалізму серед осіб віком до 18 років. У Європі вважають, що це є обмеженням прав і свобод для представників ЛГБТ-спільноти Угорщини.