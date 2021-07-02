IKEA випустила дивани на підтримку гомосексуалістів і бісексуалів (фото, відео)

Кожен з диванів виконаний у різному кольорі, причому деякі з виробів складно назвати практичними через особливості обробки.

IKEA Canada, надихнувшись різнокольоровими прапорами ЛГБТК + і загальною різноманітністю квір-ідентичностей, на честь місяця прайду представила серію з 10 диванів, назвавши їх "місцем для закоханих".

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Відповідно до пресрелізу на сайті шведської компанії, дивани IKEA Pride були "спроектовані і створені чотирма художниками, активними в спільноті ЛГБТК +" і є "платформою для святкування самобутності й обміну історіями кохання".

[ + – ] У лінійку IKEA Pride увійшли 10 диванів Фото: IKEA

Крім меблів у кольорах прапорів ЛГБТК, компанія представила диван IKEA на бісексуальну тематику. На оббивці зображені сотні рук, а дві пари тривимірних кінцівок стискають підлокітники дивана. У дизайні також присутні подушки зі словами "коли ти міняєш або на і" і "тобі ніхто не вірить".

Усі 10 диванів, які входять у колекцію IKEA Pride, відзначаються надзвичайною, а іноді і нефункціональною обробкою. Наприклад, до дивану з написом "Прогрес" прикріплено безліч квітів, а диван Trans Flag прикрашений пастельною веселкою з пухнастими хмарами.

[ + – ] Диван "Прогрес" прикрашений штучними квітами Фото: IKEA

Проте, найпопулярнішим виявився "бісексуальний" диван, розроблений Шарлоттою Карбоні. На нього творців надихнув рядок вірша, написаного і виконаного на канадському фестивалі мистецтв людиною на імʼя Браян, який фігурує в рекламі колекції. За його словами, його кинув партнер після того, як дізнався про його бісексуальність.

[ + – ] "Бісексуальний" диван більшість користувачів назвали найбільш страхітливим через руки на підлокітниках Фото: IKEA

Пізніше IKEA запросила інших людей зі спільноти ЛГБТ + поділитися своїми особистими історіями для кампанії. Ці люди та їхні розповіді і послужили джерелом натхнення для створення кожного наступного дивана.

[ + – ] Реклама нової лінійки диванів

У мережі на таку лінійку відреагували по-різному. Якщо одні ставили питання, де і коли їх можна купити, то інші дивувалися, як на квітах, рюшах або веселці можна сидіти. Крім того, нове творіння IKEA вже стало приводом для глузувань.

Нагадаємо, раніше на підтримку ЛГБТ виступив УЄФА, опублікувавши логотип організації у кольорах веселки, хоча кількома днями раніше відмовив владі Мюнхена підсвітити "Мюнхен Арену" кольорами веселки перед матчем третього туру групового етапу чемпіонату Європи між Німеччиною та Угорщиною, щоб підтримати угорську ЛГБТ-спільноту.