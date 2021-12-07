В Росії місцеві силовики побили християн, за них вступилися українці, - ЗМІ

На початку грудня, під час триденних зборів, що проходили в будівлі духовного центру в селищі Раменському, Московська область, Росія, до них, перервавши богослужіння з нецензурною лайкою увірвалися, вибивши вікна та двері співробітники ФСБ, прокуратури та поліції, поклали обличчям на підлогу 119 пасторів, пише УНН із посиланням на Справжня Варта.

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У тому числі були десять жінок і б'ючи ногами, змусили 40 хвилин лежати на бетонній підлозі, а потім виписали постанові про адміністративне порушення за участь у зборах організації, згідно визначення — "організацій визнаних небажаними в Росії."

Інформацію про це місцеві ЗМІ ретельно приховували, а ті хто наважився розказати ретельно цензорував, або видаляв, що відтворено в мережі.

Чергове порушення слободи релігійного сповідування обурило віруючих у багатьох країнах.

Єпископ церков "Нове покоління" в Україні, кандидат філософських наук, член асоціації релігієзнавців України Андрій Тищенко негайно записав промовисте звернення й закликав зупинити переслідування християн та нагадав слова відомого публіциста Людвіга Берне: "Немає людини, яка б не любила свободу, але справедлива людина вимагає її для всіх, а несправедлива — тільки для себе". Тому, якщо релігійна свобода в країні утверджується, то вона має утверджуватись для всіх, а якщо її не буде, хоча б для однієї церкви, то, зрештою, її не буде ні для кого!"