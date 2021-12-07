В России местные силовики избили христиан, за них вступились украинцы, - СМИ

В начале декабря, во время трехдневного собрания, проходившего в здании духовного центра в поселке Раменском, Московская область, Россия, к ним, прервав богослужение с нецензурной бранью ворвались, выбив окна и двери сотрудники ФСБ, прокуратуры и полиции, положили лицом на пол 119 пасторов, пишет УНН со ссылкой на Справжня Варта.

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В том числе избили десять женщин и ударяя ногами, заставили 40 минут лежать на бетонном полу, а затем выписали постановление об административном нарушении за участие в собрании организации, согласно определению — "организаций признанных нежелательными в России".

Информацию об этом местные СМИ тщательно скрывали, а тех, кто отважился рассказать, тщательно цензорировали или удаляли, что воспроизведено в сети.

Очередное нарушение слободы религиозного исповедания возмутило верующих во многих странах.

Епископ церквей "Новое поколение" в Украине, кандидат философских наук, член ассоциации религиеведов Украины Андрей Тищенко немедленно записал красноречивое обращение и призвал остановить преследование христиан и напомнил слова известного публициста Людвига Берне: "Нет человека, который не любил бы свободу, но справедливый человек требует ее для всех, а несправедливая — только для себя. Поэтому если религиозная свобода в стране утверждается, то она должна утверждаться для всех, а если ее не будет, хотя бы для одной церкви, то, в конце концов, ее не будет ни для кого!"