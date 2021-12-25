Папа Римський помолився за Україну під час промови на честь Різдва (відео)

У ході звернення глава католицької церкви закликав "не дати метастазам злоякісного конфлікту" поширитися країною.

25 грудня Папа Римський Франциск побажав урегулювання збройного конфлікту між Україною та Росією у традиційній промові на честь Різдва. Повний текст послання "Граду та світу" наводить сайт Vatican News.

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Папа Римський зазначив, що під час пандемії здатність людей до спілкування "зазнає серйозного випробування". Окремі особистості відходять у собі і воліють самотність, але в міжнародному рівні політики не хочуть вести конструктивний діалог. За його словами, криза підштовхує сторони до швидкого вирішення суперечок короткими шляхами замість того, щоб залагодити із довготривалою та взаємною користю.

Франциск звернувся до Господа з проханням принести мир до всіх країн, а окремо згадав Україну:

"Будь світлом і підтримкою для тих, хто вірить та працює, навіть йдучи проти течії, на користь зустрічі та діалогу, і не дай метастазам злоякісного конфлікту поширюватися в Україні".

Він також побажав, щоб додому якнайшвидше повернулися цивільні та військові бранці, а також політичні в'язні. Папа Римський попросив Сина Божого подбати про жертви насильства: жінок, дітей та підлітків, подарувати втіху старим та єдність сім'ям.

"Христе, народжений заради нас, навчи нас ходити з Тобою по шляхах миру. Бажаю всім щасливого Різдва!" — завершив Папа Римський.

Раніше Папа Римський назвав домашнє насильство сатанинським явищем. Він заявив, що кількість випадків значно зросла на тлі пандемії. Як стверджує Франциск, багато жінок не можуть самостійно захищати від своїх чоловіків.

Нещодавно в Італії католицький єпископ оскандалився, розповівши дітям правду про Санта Клауса. Він публічно заявив, що символу Різдва не існує, а його червоний костюм вигадали в рамках рекламної компанії Coca Cola.