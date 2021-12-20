Папа Римський назвав домашнє насильство сатанинським явищем

Глава католицької церкви підкреслив зростання кількості випадків домашнього насильства під час пандемії.

Папа Римський Франциск висловився знову щодо домашнього насильства і назвав його майже сатанинським явищем. Про це понтифік заявив на італійському телебаченні в програмі 19 грудня, пише The Guardian.

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"Кількість жінок, яких б'ють і з яких знущаються в їхніх будинках, навіть їхні ж чоловіки, дуже і дуже велика. Для мене це майже сатанинський прояв, оскільки це напад на людину, яка не може себе захистити, яка може тільки заблокувати удари", – сказав Папа.

За його словами, жінки, які постраждали від насильства, не втрачають гідності. Зазначається, що ще понтифік не висловлювався так гостро на цю тему.

Перед тим, як почати про це говорити, йому довелося поговорити із жертвами домашнього насильства, переважно жінками. Останнім навіть довелося тікати з дому з дітьми через цю проблему.

Італійська поліція навела дані: щодня в країні трапляється близько 90 випадків насильства над жінками, з них 62% — це саме домашнє насильство.

Також глава католицької церкви зачепив тему пандемії коронавірусу, бідності та ув'язнених у в'язницях. Останні, за його словами, не повинні втрачати надію на повернення до нормального життя після визволення; бідним треба подавати милостиню, а люди не повинні розлютитися одне на одного, незважаючи ні на що.

Нагадаємо, раніше Папа Римський відреагував на сексуальне насильство у французьких церквах, через що постраждали близько 200 тис. дітей.