Папа Римский назвал домашнее насилие сатанинским явлением

Глава католической церкви подчеркнул рост количества случаев домашнего насилия во время пандемии.

Папа Римский Франциск высказался вновь на счет домашнего насилия и назвал эго почти сатанинским явлением. Об этом понтифик заявил на итальянском телевидении в программе 19 декабря, пишет The Guardian.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Количество женщин, которых избивают и над которыми издеваются в их домах, даже их же мужчины, очень и очень велико. Для меня это почти сатанинское проявление, поскольку это нападение на человека, который не может себя защитить, который может только заблокировать удары", – сказал Папа.

По его словам, пострадавшие от насилия женщины не теряют достоинства. Отмечается, что никогда еще понтифик не высказывался так остро на эту тему.

Перед тем, как начать об этом говорить, ему пришлось побеседовать с жертвами домашнего насилия, преимущественно женщинами. Последним даже пришлось бежать из дому с детьми из-за этой проблемы.

Итальянская полиция привела данные: каждый день в стране происходит около 90 случаев насилия над женщинами, из них 62% — это именно домашнее насилие.

Также глава католической церкви задел тему пандемии коронавируса, бедности и заключенных в тюрьмах. Последние, по его словам, не должны терять надежду на возвращение к нормальной жизни после освобождения; бедным надо подавать милостыню, а люди не должны обозлятся друг на друга, несмотря ни на что.

Напомним, ранее Папа Римский отреагировал на сексуальное насилие во французских церквях, из-за чего пострадали около 200 тыс. детей.