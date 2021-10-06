"Наш позор": около 200 тыс. детей во Франции пострадало от сексуального насилия в церкви

В опубликованном докладе Независимой комиссии по сексуальным преступлениям, около 3 тыс. священников во Франции причастны к педофилии.

Независимая комиссия по сексуальным преступлениям (Ciase) опубликовала доклад о масштабном расследовании случаев сексуального насилия над детьми со стороны священников католической церкви во Франции. По оценкам исследователей, с 1950 года во Франции жертвами педофилов стали около 216 тыс. несовершеннолетних, из них еще 114 тыс. детей пострадало от людей без священного сана, но работавших в структурах католической церкви.

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Доклад, объемом 2,5 тыс. страниц, содержит в себе показания свидетелей и жертв, а также сведения из церковных и полицейских архивов. В нем также содержатся результаты опроса Национального института здравоохранения и медицинских исследований, который проводился по заказу независимой комиссии. Согласно данным, жертвами сексуального насилия могли стать 330 тыс. детей, если учитывать всех работавших в католической церкви за эти годы. Большинство жертв в церкви были мальчики – около 80%, остальные девочки.

Авторы доклада утверждают, что из 115 тыс. бывших и служащих клириков католической церкви во Франции, около 3 тыс. причастны к сексуальному насилию.

По подсчетам членов комиссии, на долю случаев насилия в церкви припадает 4% от общего числа случаев изнасилований в стране.

Такое количество пострадавших исследователи связывают с особенностью религиозной доктрины католической церкви.

"В ней вы учитесь повиноваться, и когда вы имеете дело со священником, который, как вам сказали, является представителем Христа, вы склонны подчиняться вдвойне, вы слепо доверяете ему. Эта двойная власть освящается исповедью. Как мы можем поступить иначе, чем подчиниться этому священнику, которого даже символически называют отцом?", — объясняет социолог Натали Бажос.

Реакция Ватикана на публикацию

Папа Римский Франциск уже отреагировал на публикацию, сказав при этом, что ему стыдно за слишком долгое бездействие церкви. Он призвал всех епископов принять все необходимые меры, для того чтобы "подобные трагедии не повторялись".

"Вчера конференция французских епископов получила доклад независимой комиссии. С 1950 года жертвами сексуального насилия стало внушительное число несовершеннолетних. Я хочу выразить всем жертвам мою искреннюю боль и сопереживание. Это и мой позор, наш позор, мой позор за слишком долгое бездействие церкви", — сказал понтифик.

Комиссия призвала церковь принять решительные меры, осудив при этом ее "молчание". Она также призвала католическую церковь помочь выплатить компенсацию жертвам, особенно тех в случаях, когда время для судебных разбирательств во французских судах уже давно прошло.

Ранее Фокус сообщал, что Глава Немецкой католической церкви принес извинения за тысячи случаев сексуального насилия над детьми со стороны римокатолических священников.

По итогам расследования королевской комиссии, католическая церковь Австралии выплатила жертвам сексуального насилия со стороны священников компенсацию в сумме $213 млн.