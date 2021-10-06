"Наша ганьба": близько 200 тис. дітей у Франції постраждали від сексуального насильства в церкві

В опублікованій доповіді Незалежної комісії із сексуальних злочинів, близько 3 тис. священиків у Франції причетні до педофілії.

Незалежна комісія із сексуальних злочинів (Ciase) опублікувала доповідь про масштабне розслідування випадків сексуального насильства над дітьми з боку священиків католицької церкви у Франції. За оцінками дослідників, з 1950 року у Франції жертвами педофілів стали близько 216 тис. неповнолітніх, з них ще 114 тис. дітей постраждало від людей без священного сану, але які працювали в структурах католицької церкви.

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Доповідь, об'ємом 2,5 тис. сторінок, містить у собі свідчення свідків і жертв, а також відомості з церковних і поліцейських архівів. У ній також містяться результати опитування Національного інституту охорони здоров'я та медичних досліджень, які проводилися на замовлення незалежної комісії. Згідно з даними, жертвами сексуального насильства могли стати 330 тис. дітей, якщо враховувати всіх тих, хто працював у католицькій церкві за ці роки. Більшість жертв у церкві були хлопчики — близько 80%, решта дівчата.

Автори доповіді стверджують, що зі 115 тис. колишніх службовців кліриків католицької церкви у Франції близько 3 тис. причетні до сексуального насильства.

За підрахунками членів комісії, на частку випадків насильства в церкві припадає 4% від загального числа випадків зґвалтувань у країні.

Таку кількість постраждалих дослідники пов'язують з особливістю релігійної доктрини католицької церкви.

"У ній ви вчитеся коритися, і коли ви маєте справу зі священиком, який, як вам сказали, є представником Христа, ви схильні підкорятися подвійно, ви сліпо довіряєте йому. Ця подвійна влада освячується сповіддю. Як ми можемо вчинити інакше, ніж підкоритися цьому священику, якого навіть символічно називають отцем?", — пояснює соціологиня Наталі Бажос.

Реакція Ватикану на публікацію

Папа Римський Франциск уже відреагував на публікацію, сказавши при цьому, що йому соромно за занадто довгу бездіяльність церкви. Він закликав усіх єпископів вжити всіх необхідних заходів, для того щоб "подібні трагедії не повторювалися".

"Учора конференція французьких єпископів отримала доповідь незалежної комісії. З 1950 року жертвами сексуального насильства стало значне число неповнолітніх. Я хочу висловити всім жертвам мій щирий біль і співпереживання. Це і моя ганьба, наша ганьба, моя ганьба за занадто довгу бездіяльність церкви", — сказав понтифік.

Комісія закликала церкву вжити рішучих заходів, засудивши при цьому її "мовчання". Вона також закликала католицьку церкву допомогти виплатити компенсацію жертвам, особливо в тих випадках, коли час для судових розглядів у французьких судах уже давно минув.

Раніше Фокус повідомляв, що Глава Німецької католицької церкви приніс вибачення за тисячі випадків сексуального насильства над дітьми з боку римо-католицьких священиків.

За підсумками розслідування королівської комісії, католицька церква Австралії виплатила жертвам сексуального насильства з боку священиків компенсацію в сумі $213 млн.