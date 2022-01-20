Бывший папа Римский знал об издевательствах священников над детьми и бездействовал, — доклад

Бенедикт XVI утверждал, что ничего не знал, однако у юристов есть доказательства, что понтифик был на встрече, где обсуждали насилие над детьми.

Бывший Папа Бенедикт XVI знал о минимум 4 случаях издевательств своих священников над детьми, но не принял никаких мер, когда он был архиепископом Мюнхена. Об этом сообщает BBC со ссылкой на отчет немецкой юридической фирмы Westpfahl Spilker Wastl (WSW). Доклад подготовили по заказу Католической церкви.

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Расследователи утверждают, что случаи жестокого обращения священников над детьми происходили с 1977 по 1982 год в архиепархии Мюнхена и Фрайзинга, которую тогда возглавлял Йозеф Ратцингер (мирское имя Бенедикта XVI).

Авторы доклада упоминают об одном случае, когда обвиненного в издевательствах над мальчиками в другой епархии священника перевели в архиепархию Ратцингера. Будущий папа знал об обвинениях против клирика, но позволил ему выполнять церковные функции.

94-летний Бенедикт XVI заявил, что поддерживает расследование, но отрицает, что он знал о преступлениях подчиненных.

Однако в отчете немецких юристов есть протокол, из которого следует, что Йозеф Ратцингер присутствовал на встрече, на которой обсуждался вопрос насилия священников над детьми.

Официальный Ватикан заявляет, что изучит детали доклада после его публикации.

"Поскольку мы вновь заявляем о чувстве стыда и сожаления по поводу злоупотреблений в отношении несовершеннолетних со стороны священников, Святой Престол выражает свою поддержку всем жертвам и подтверждает путь защиты несовершеннолетних, гарантируя им безопасное пространство", — заявили в Ватикане.

В предыдущем отчете юристов WSW о злоупотреблениях священников в Германии сделан вывод о том, что более 3600 человек по всей стране подверглись насилию со стороны представителей духовенства в период с 1946 по 2014 год. Многие из жертв были очень молоды и служили прислужниками в церквях.

В новом докладе WSW, посвященном архиепархии Мюнхена и Фрайзинга, сказано, что в период с 1945 по 2019 год не менее 497 человек стали жертвами жестокостей католических священников.

Напомним, Бенедикт XVI — первый за последние 600 лет папа (и третий в истории Католической церкви), который добровольно отрекся от престола.

Как ранее писал Фокус, преемник Бенедикта XVI папа Франциск раскритиковал людей, которые заводят домашних животных вместо детей. Он заявил, что в современном обществе любовь к животным порой торжествует за счет любви к детям.