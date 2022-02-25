Чтобы обсудить войну в Украине: Папа римский лично пришел в посольство РФ в Риме

Второе марта папа римский Франциск призвал сделать днем, когда все верующие и неверующие в мире должны молиться о мире.

В пятницу, 25 февраля, папа римский Франциск посетил российское посольство в Риме. Это было нарушение всех дипломатических протоколов, по заведенному порядку он должен принимать их в Ватикане. В посольстве папа Римский провел около получаса, сообщает пресс-служба Ватикана.

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Папа Франциск хотел выразить свою обеспокоенность войной на Украине, когда около полудня в пятницу утром отправился в штаб-квартиру посольства России при Святом Престоле во главе с послом Александром Авдеевым.

Франциск прибыл на белой машине и оставался в здании посольства более получаса.

Папа Франциск внимательно следит за развитием ситуации в восточноевропейской стране, подвергшейся нападению с ночи 24 февраля, где уже погибло и ранено множество людей. Уже на общей аудиенции в среду, перед началом российского вторжения, Папа выразил "великую скорбь в сердце" по поводу ухудшения ситуации в стране.

Папа призвал "тех, кто несет политическую ответственность", серьезно проверить свою совесть перед Богом.

"Я призываю всех сделать следующее 2 марта, Пепельную среду, Днем поста во имя мира. Я особым образом призываю верующих посвятить себя интенсивно молитве и посту в этот день. Пусть Королева мира сохранить мир от безумия войны", — сказал Франциск.

Ранее Фокус сообщал, что папа римский призвал родителей не осуждать детей-геев, а напротив, поддерживать их. Также он раскритиковал тех людей, которые заводят животных вместо детей.