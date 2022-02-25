Польський розробник ігор Відьмак та Cyberpunk 2077 направить $240 тис. гумдопомоги Україні

Компанія-розробник CD Projekt Red закликає інші компанії підтримати українців на шляху опору російській агресії.

Компанія CD Projekt Red, яка займається розробкою комп'ютерних ігор ("Відьмак" та Cyberpunk 2077) на знак солідарності з Україною пожертвує 1 млн злотих ($241 908 за курсом НБУ – ред.) на благодійність. Про це розробники повідомили у Твіттері.

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"Недавнє вторгнення в Україну — країну наших друзів і сусідів, — шокувало нас і викликало обурення. На знак солідарності з усіма жертвами цього акту агресії група CD PROJEKT вирішила підтримати зусилля з надання гуманітарної допомоги, пожертвувавши 1 мільйон злотих на благодійність", йдеться у повідомленні.

"Ми не можемо залишатися байдужими перед такою несправедливістю і просимо всіх приєднатися і допомогти всім, чим ви можете. Разом ми можемо змінити ситуацію!", — йдеться у другому повідомленні компанії.

Раніше ми повідомляли про те, що українські айтішники розробили низку сервісів на допомогу українцям, які евакуюються із зон бойових дій, склали інструкції та розробили офлайн-карти на випадок шатдауну, а також створили проєкт, який допомагає організувати мітинги на підтримку України в усіх країнах світу.

Сайти на допомогу тим, хто евакуюється:

prykhystok.in.ua

ukrainenow.org

Підтримка в разі відключення зв'язку:

Maps.me

Інструкції на випадок глобальної мобілізації

Сайт для організації мітингів проти агресії РФ:

stopputin.net