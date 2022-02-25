Польский разработчик игр Ведьмак и Cyberpunk 2077 направит $240 тыс. гумпомощи Украине

Компания CD Projekt Red призывает и другие компании поддержать украинцев на пути сопротивления российской агрессии.

Компания CD Projekt Red, занимающаяся разработкой компьютерных игр ("Ведьмак" и Cyberpunk 2077) в знак солидарности с Украиной пожертвует 1 млн злотых ($241 908 по курсу НБУ — ред.) на благотворительность. Об этом разработчики сообщили в Твиттере.

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"Недавнее вторжение в Украину — страну наших друзей и соседей, — повергло нас в шок и вызвало возмущение. В знак солидарности со всеми жертвами этого акта агрессии группа CD PROJEKT решила поддержать усилия по оказанию гуманитарной помощи, пожертвовав 1 миллион злотых на благотворительность", — говорится в сообщении.

"Мы не можем оставаться равнодушными перед лицом такой несправедливости и просим всех присоединиться и помочь всем, чем вы можете. Вместе мы можем изменить ситуацию!", — говорится во втором сообщении компании.

Ранее мы сообщали о том, сто украинские айтишники разработали ряд сервисов в помощь украинцам, которые эвакуируются из зон боевых действий, составили инструкции и разработали оффлайн-карты на случай шатдауна, а также создали проект, помогающий организовать митинги в поддержку Украины во всех странах мира.

Сайты в помощь тем, кто эвакуируется:

prykhystok.in.ua

ukrainenow.org

Поддержка на случай отключения связи:

Maps.me

Инструкции на случай глобальной мобилизации

Сайт для организации митингов против агрессии РФ:

stopputin.net