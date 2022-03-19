Красота подземного убежища. Как выглядят самые необычные станции метро в мире

Война значительно повлияла на работу украинского метро. Киевская станция "Золотые ворота", жемчужина подземной архитектуры, теперь служит убежищем для горожан. Из соображений безопасности закрыта невероятно красивая станция "Архитектора Бекетова" в Харькове. В Днепре были большие планы по архитектурному развитию метрополитена, но они также прерваны агрессией РФ.

Еще в начале февраля украинское архитектурное сообщество вкролыхнула сенсационная новость — бюро Zaha Hadid Architects объявило подробности проекта в Днепре. По заказу городского совета британские архитекторы сделали проект трех станций метро – Театральной, Центральной и Музейной.

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Контракт с бюро подписали в 2018-м, и через три года оно разработало как наземные сооружения, так и внутренние помещения метро в присущем бюро Zaha Hadid Architects стиле плавной геометрии. Как заявили архитекторы, в дизайне станций они выделили историю города как центра металлургической промышленности. В частности, для каркасных конструкций намеревались использовать переработанную сталь с местных литейных заводов.

Над проектом метро в Днепре работала международная команда: строительными работами занимался подрядчик из Турции, конструктивными решениями – фирма из Германии, фасадами – британцы, а освещением – компания из Нью-Йорка. Завершить проект планировали в 2025 г., однако эти планы нарушила начавшаяся 24 февраля война России с Украиной.

"Наш турецкий подрядчик остановил все работы, часть персонала эвакуирована. Мы налаживаем консервацию стройки метро", — рассказал Борис Филатов, мэр Днепра, на брифинге 4 марта.

[ + – ] Заха Хадид: архитектор, дизайнер, первая в истории женщина, награжденная Притцкеровской премией Фото: zaha-hadid.com

Этот проект был очень важным не только для Днепра, но и для всей Украины. Ведь Заха Хадид – единственная женщина среди плеяды самых прославленных архитекторов мира. Она — лауреат Притцкеровской премии, то есть, "Оскара" в архитектуре. Ее архитектурный почерк был чрезвычайно зрелищным, в частности, благодаря использованию элементов стиля бионики, который берет начало в природных формах и структурах и адаптирует их к зданиям. Захи Хадид не стало в 2016 году, но бюро Zaha Hadid Architects продолжает работать, создавая проекты в очень характерном стиле. Это касается как эстетики архитектуры, так и подходов к проектам.

Более того, бюро Zaha Hadid Architects проявило гражданскую позицию и поддержало Украину, отказавшись от проектов в России.

"Мы глубоко шокированы и опечалены конфликтом в Украине, поэтому поставили на паузу два проекта, которыми мы занимались в РФ", — отметили представители бюро в комментарии архитектурному изданию Dezeen.

Заха Хадид бралась за разные жанры архитектуры — от стадионов и музеев до таких, казалось бы, утилитарных вещей, как метро. Этот подход распространен среди зарубежных архитекторов, для которых нет "слишком низких" жанров или мелких проектов. Самые титулованные специалисты не гнушаются дизайном небольших частных домов, станций метро, остановок общественного транспорта, и в каждом из этих объектов находят пространство для изобретений, творчества и красоты.

Фокус рассказывает, как этот подход сейчас работает с метро, превращая его в современное, иногда очень футуристическое пространство, граничащее с искусством.

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Метро в Стокгольме. Пещерное искусство

Станция: T-Centralen и т.д.

Место: Стокгольм, Швеция

Проект: Пер Олоф Ультведт и т.д.

Реализация: 1975

[ + – ] Метро в Стокгольме Фото: Getty Images [ + – ] Метро в Стокгольме Фото: Getty Images [ + – ] Метро в Стокгольме Фото: Getty Images [ + – ] Метро в Стокгольме Фото: Getty Images

Разнообразные рейтинги самых красивых станций метро традиционно возглавляет Стокгольм с его подземным искусством. Метрополитен шведской столицы насчитывает сотню станций, 90 из которых украшены произведениями более 150 современных художников. Поэтому часто говорят, что метро в Стокгольме – это самая большая в мире артгалерея протяженностью 110 км.

Особенность этих станций в том, что в них использован принцип органической архитектуры. Они вырублены в толще породы, которую не стали разглаживать, а оставили природный, пещерный рельеф. На нем и работают художники, окрашивая камень в яркие цвета и узоры, а также дополняя интерьер скульптурами, панно и мозаиками.

Станция T-Centralen, открытая в 1957 году в центре города, стала первой из серии станций метро с художественным наполнением, однако нынешний вид приобрела в 1975-м, когда художник Пер Олоф Ультведт нанес растительные орнаменты на белый фон пещерного потолка и стен. По его замыслу взгляд на эти узоры заставит пассажиров немного замедлиться и очистить сознание на этой многолюдной пересадочной станции возле центрального вокзала. Так же, как еще одна популярная среди любителей искусства станция Kungsträdgården возле королевского сада, окрашенная в зеленый, красный и белый цвета, а также станция Rådhuset в невероятной красно-розовой гамме от художника-экспрессиониста Сигварда Олссона.

Метро в Порту. Местный колорит

Станция: Bolhão

Место: Порту, Португалия

Проект: Эдуарду Соту де Моура

Реализация: 2005

[ + – ] У Моуры была сложная задача выработать единый стиль метро и вписать его в жесткие градостроительные нормы и в эстетику исторического центра

В португальском городе Порту метро частично наземное, в то же время оно раскинулось широко и покрывает соседние городки и аэропорт. 68 станций всей городской сети спроектировал Эдуарду Соту де Моура — прославленный португальский архитектор, Притцкеровский лауреат, так же как и Заха Хадид.

У Моуры была сложная задача выработать единый стиль метро и вписать его как в жесткие градостроительные нормы, так и в эстетику исторического центра. К примеру, рельсы метро должны были прокладываться на одном уровне с дорожным покрытием, чтобы их легко могли переезжать пожарные и другие спасательные службы. Кроме того, по нормам движение поезда должно быть тихим и не превышать установленные нормы шума. Чтобы выполнить акустические требования, архитектор поместил стальные рельсы на подвижные плиты, набитые амортизирующей шум пенорезиной.

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В историческом центре Моури нужно было вписать станции в плотную застройку, поэтому он разработал минималистические белые фасады, которые привлекают внимание, а все станционные службы организовал вертикально, чтобы они не занимали много места. В то же время современная отделка корреспондирует с исторической — фасады станций обложены плиткой, близкой по виду к азулежу, традиционной португальской облицовке. Особенно эффектно это в случае станции Больхау, расположенной рядом с Капеллой душ или Святой Катарины, построенной в XVIII веке и полностью покрытой бело-голубой плиткой азулежу.

Метро в Будапеште. Современный брутализм

Станция: Fővám и Gellert

Место: Будапешт, Венгрия

Проект: бюро Spora Architects

Реализация: 2014

[ + – ] Когда архитекторы из бюро Spora взялись за проект метро в Будапеште, у них была трудная задача осовременить до стандартов XXI века чертежи из 80-х

Когда архитекторы из бюро Spora взялись за проект метро в Будапеште, у них была трудная задача осовременить до стандартов XXI века устаревшие чертежи своих предшественников, потому что идея прокладывать новую ветку возникла в Будапеште в 1980-х. Одним из решений стали потолки из перекрещенных железобетонных блоков — они служат каркасом, который укрепляет и заменяет традиционные колонны. В то же время потолки выглядят эффектно, напоминая архитектурный стиль брутализм, распространенный именно в конце XX века, а также сетку улиц и трафик большого города. Такие же перекрещенные линии создают освещение станций, а также отделку пола.

"Будапешт — город эклектики, романтизма и традиционализма, он живет в прошлом. А наши станции должны стать другим миром, они должны быть в тренде", — комментируют архитекторы свой проект.

[ + – ] Потолки из перекрещенных железобетонных блоков выглядят эффектно, напоминая сетку улиц и трафик большого города

Впрочем, в метро Будапешта нашлось место и традиционным элементам. Например, туннели станции "Геллерт" украшены яркой мозаикой с закручивающимся, как вихрь, орнаментом. Это реверанс отделке исторического отеля "Геллерт", расположенного неподалеку. Отель построен в начале XX века и имеет купальни, интерьеры которых покрыты мозаиками.

Метро в Неаполе. Вес личности

Станция: Università

Место: Неаполь, Италия

Проект: Карим Рашид

Реализация: 2011

[ + – ] В метро Неаполя появились скамьи плавных обтекаемых форм и гигантские скульптуры Фото: Getty Images

Карим Рашид – один из самых известных дизайнеров современности, имеющий в портфолио более 4 тыс. проектов в 40 странах мира, а также сотни специализированных наград. Для его стиля характерно использование цифрового фрактального искусства – геометрические повторяющиеся узоры, яркие "кислотные" цвета и обтекаемые футуристические формы.

Когда неапольские власти пригласили Рашида обновить интерьер станции метро "Университет", он прибег к своему характерному стилю, чтобы подчеркнуть молодежный, прогрессивный дух контекста станции. Типичные геометрические узоры покрывают пол станции, а также показаны на настенных панно. Кроме того, появились характерные для Карима Рашида и смелые цветовые сочетания, например розового, голубого и желтого, а также скамьи плавных обтекаемых форм и гигантские скульптуры.

После открытия обновленной станции мнения горожан разделились. Одним понравился такой подход, другие возмущены тем, что Рашид использовал городское пространство Неаполя для самовыражения. Эта реакция была типичной, ведь работы Рашида всегда вызывают у публики бурные эмоции.

[ + – ] После открытия обновленной станции мнения горожан разделились: одним понравилось обновленное метро в Неаполе, другие возмущены Фото: Getty Images

Метро в Чэнду. Безлюдный футуризм

Станция: Line 9

Место: Чэнду, Китай

Проект: бюро J&A и Sepanta Design

Реализация: 2020

[ + – ] В конце 2020-го в городе Чэнду открылась первая полностью автоматизированная линия метро Фото: Getty Images

В конце 2020-го в городе Чэнду открылась первая полностью автоматизированная линия метро, включая беспилотные поезда, использующие стандарт связи 5G для координации движения. Китайские и британские дизайнеры, проектировавшие интерьеры 13 станций, заложили в визуальное оформление этот футуристический дух — в обтекаемых формах колонн и потолков, освещении, словно взятом из космического корабля, и глянцевых поверхностях. В то же время, авторы проекта постарались воплотить и традиции региона. Так, Сычуань, столицей которого является Чэнду, это один из центров производства шелка в Китае. Поэтому дизайнеры украсили станции метро растительными узорами, в частности, изображениями коконов шелкопряда. Также здесь есть картины местной природы с озерами и цветущими лотосами.

"Эти станции метро в Чэнду должны быть не просто транспортом, а памятным местом, где пассажиры могут увидеть футуристическое художественное выражение их собственной культуры", — говорит о проекте Реза Эсмаэли, основатель бюро Sepanta Design.

Метро в Хельсинки и Эспоо. Посвящение архитектору

Станция: Aalto University

Место: Эспоо, Финляндия

Проект: бюро ALA Architects и Esa Piironen Architects

Реализация: 2017

В 2017 году метрополитен Хельсинки, столицы Финляндии, продолжили на запад, в город-спутник Эспоо и далее. Одна из станций метро расположена возле Университета Аалто, названного в честь известнейшего архитектора страны. Алвар Аалто активно работал в 1950-х и лично спроектировал кампус университета с фасадами из красного кирпича.

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В визуальном решении современной станции метро в Эспоо финские архитекторы почтили своего прославленного коллегу. В частности, потолки из стальных треугольных секций напоминают тот же красный кирпич и визуально сближают кампус и интерьеры метро. Также архитекторы использовали медную облицовку и гранит в отделке станции — они специально избегали стекла, чтобы придать дизайну более природный эффект, который очень любят скандинавы. По тем же причинам искусственное освещение на станции использовано очень экономно, а предпочтение отдали естественному свету, который проникает в подземную часть через специальные шахты и вдоль эскалаторов.

Метро в Нью-Йорке. Символ мира

Станция: World Trade Center Transportation Hub

Место: Нью-Йорк, США

Проект: Сантьяго Калатрава

Реализация: 2016

Фото: Getty Images

После теракта 11 сентября место в Нью-Йорке, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, восстанавливали архитекторы с мировым статусом. Например, мемориальную площадь под названием Wedge of Light проектировал Даниэль Либескинд, построивший Еврейский музей в Берлине. А для создания станции метро пригласили испанца Сантьяго Калатраву, еще одного тяжеловеса мировой архитектуры. По его замыслу, наземная часть станции, названная Oculus, должна стать символом мира, потому что по своей форме напоминает белую птицу, взлетающую из рук ребенка, а ночью подсвечивается, чтобы "служить фонарем для всего района".

По словам архитектора, свет играет главную роль в этом проекте. Так, между крыльями здания есть большое окно, которое ежегодно открывают 11 сентября и в погожие дни. Благодаря этому дневной свет проникает в подземную часть станции, также оформленную в белой цветовой гамме с большими открытыми пространствами.