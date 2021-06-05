Мегаполисы будущего. Фантастические идеи небоскребов на конкурсе архитекторов eVolo

Какими будут города будущего? Об этом знают львовяне — авторы проекта проект Living Skyscraper. В мае 2021 главный приз конкурса eVolo взяла группа украинских архитекторов

В XXI веке человечество ждет незавидная участь — скученная жизнь в огромных городах-муравейниках, которые будут интенсивно разрастаться. Поэтому в последние годы аналитики-футуристы все чаще употребляют термин "мегагород" (megacity), говоря о самых крупных урбанистических конгломератах с населением более 10 млн человек.

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В 1950-м таких мегагородов было два — Токио и Нью-Йорк, а сейчас их уже 33. По прогнозу ООН, к 2030 году количество мегагородов увеличится до 43, и большинство из них придется на развивающиеся страны Азии и Африки. Стремительная урбанизация сопровождается традиционными проблемами — население городов нуждается в жилье, транспорте и энергосистемах, а также общественной инфраструктуре. Именно эти проблемы в первую очередь нужно решать современным городам, по мнению аналитиков ООН, чтобы они могли развиваться.

К этим традиционным вызовам урбанизма добавились новые. В связи с пандемией коронавируса властям мегаполисов нужно думать об общественном здоровье и обеспечивать горожанам социальную дистанцию. Поэтому в Сингапуре, к примеру, планируют в жилых домах выделять место для парковки дронов и, таким образом, создавать инфраструктуру для служб доставки, которые во время вспышек вируса играют ключевую роль в обеспечении горожан.

В 1950-м на земном шаре было всего два мегагорода — Токио и Нью-Йорк, а сейчас их уже 33. Большинство новых мегаполисов возникают в Африке и Азии.

По данным ООН, сейчас в городах живет 55% населения Земли, к 2050 году этот показатель вырастет до 68%. О развитии городов будущего размышляют не только аналитики, но и урбанисты. В частности, с 2006 года в США проводят архитектурный конкурс небоскребов eVolo, организаторы которого заявляют: "Резкое увеличение городского населения привело к появлению высотной застройки без адекватного планирования и с убогим дизайном. Цель нашего конкурса — переосмыслить понятие небоскреба и то, как он соотносится с природой, сообществом горожан и пространством города в целом".

Конкурс eVolo полностью футуристический, в нем принимают участие концептуальные проекты архитекторов со всего мира, которые предлагают сколь угодно фантастические идеи небоскребов XXI века. В начале мая американцы объявили победителей 2021 года, и, что приятно, первый приз в нем взяла группа украинских архитекторов — впервые за всю историю проведения мероприятия. Фокус рассказывает о призерах eVolo и том, какие концепции "вертикальной" жизни в небоскребах они предлагают.

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"Остров жизни": поливай, и небоскреб растет!

Приз: Первое место

Проект: Living Skyscraper

Архитекторы: Андрей Лесюк, Михаил Когут, София Школяр, Катерина Иващук, Назарий Дуда, Мария Школьник, Оксана-Дарина Кицюк, Андрей Гончаренко

Страна: Украина

[ + – ] Проект Living Skyscraper представили украинские архитекторы

Из 492 заявок, поданных на конкурс в этом году, первое место и приз $5 тыс. жюри присудило группе архитекторов из Львова. Они предложили не строить, а вырастить небоскреб в центре Нью-Йорка, где зелени крайне мало. Концепция состоит в том, чтобы высадить группы высоких и быстрорастущих лиственных деревьев и запрограммировать рост таким образом, чтобы их стволы создавали каркас здания, а более мелкие — формировали комнаты и стены. Для такого небоскреба нужны не стройматериалы, а подготовленная почва, удобрения и вода для орошения.

Как рассказал Фокусу Андрей Лесюк, сооснователь архитектурного бюро Guess Line, по мере роста деревьев конструкция будет укрепляться, помимо этого ветви соседних деревьев можно прививать друг к другу и таким образом увеличивать здание.

"Уже сегодня генная инженерия позволяет создавать конструкции такого типа, поэтому идея выращивания небоскреба в ближайшем будущем не кажется фантастикой", — говорит Андрей Лесюк.

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Функциональное назначение таких зданий может быть разным. В своем проекте львовяне предложили использовать его как место отдыха со смотровыми площадками. Также живой небоскреб может разрастаться на соседние здания и так создавать зеленую инфраструктуру на целый квартал.

Сбор воды — башни с мембранами

Приз: Второе место

Проект: Lluvioso Skyscraper

Архитекторы: Амит Дойч, Рони ­Доминиц, Тамар Кербер

Страна: Израиль

[ + – ] Проект Lluvioso Skyscrape разработали в Израиле

Небоскребы могут быть не только офисами или торговыми центрами, но и огромными накопителями водных ресурсов. В этом суть проекта израильских архитекторов для Мехико, где постоянная проблема с затоплениями города в сезон дождей и в то же время острая нехватка питьевой воды. Израильтяне придумали башни-водосборы с мембранами, которые открываются во время дождя, поглощают и направляют воду в резервуар с дальнейшей ее очисткой и перераспределением для горожан.

Зодчие предлагают строить несколько таких башен высотой до 400 м, а мембраны — раскрывать на высоте 100 м с учетом возможного высотного строительства вокруг. Сами мембраны сконструированы с десятью клиньями, в диаметре достигают 600 м, этот размер позволяет накрыть один квартал. В сухую погоду клинья прижаты к небоскребу и формируют красивый решетчатый фасад.

В своем доме: город будущего для хмонгов

Приз: Третье место

Проект: Hmong Skyscraper

Архитекторы: Сяншу Конг, Сяоян Чжан, Минсон Сан

Страна: Китай

[ + – ] Проект Hmong Skyscraper поможет народности хмонг сохранить себя в мегаполисе будущего

На юге Китая живет этническая группа хмонг, постепенно утрачивающая свою культуру и традиционный уклад, в частности, из-за того, что китайское правительство переселяет этих людей в пригороды мегаполисов. Трио китайских архитекторов предложило небоскреб, позволяющий сохранить традиционные жилища хмонгов. По сути, это каркас, внутрь которого вставляются жилые дома и другие помещения, и, таким образом, создается "вертикальная" деревня.

Архитекторы предусмотрели функциональное деление таких небоскребов с магазинчиками на первых этажах, парками, зелеными террасами и грядками посередине, спортзалами и общественными пространствами на верхних уровнях здания. Чтобы перемещать грузы, архитекторы предлагают использовать модифицированную версию птичьих клеток, изготовление которых было традиционным ремеслом хмонгов.

Комфортное убежище: небоскреб для эмигрантов в Марокко

Приз: Почетная отметка

Проект: Pathway of belonging

Архитекторы: Леони Блюм, ­Катарина Франк, Ритаж Альбаже, Симон Сундин

Страна: Швеция

[ + – ] Проект Pathway of belonging

Группа студентов из школы архитектуры при Университете Лунда создала проект небоскреба-убежища для эмигрантов в Марокко. В эту африканскую страну приезжает значительное количество людей из тропических регионов континента, и сообщество эмигрантов в Марокко насчитывает около 700 тыс.

В своем проекте молодые архитекторы сочетают характерные черты национального марокканского стиля с архитектурой тех стран, из которых приехали мигранты. Так, в основании здания лежит внутренний двор, типичный для арабской архитектуры. Такие же общие пространства есть на каждом этаже. Самое интересное изобретение шведов в том, что жилые помещения достраиваются по периметру здания, на выступающих бетонных плитах. Они могут быть разнообразными по размеру и стилю и так образовывают красочный фасад строения. Также архитекторы предлагают строить эти жилые модули постепенно, от низа к верху небоскреба, в зависимости от количества прибывающих эмигрантов и их культур.

Фараоны XXI века: назад, в пирамиды

Приз: Почетная отметка

Проект: Pyramids

Архитектор: Адам Фернандес

Страна: Франция

[ + – ] Проект Pyramids. Нижний ярус зарезервирован под сады, парки, озера

Жителям современного Египта французский архитектор Адам Фернандес предлагает обратиться к опыту их дальних предков и строить пирамиды на берегах Нила. В его проекте пирамиды — отнюдь не гробницы, а целые города, которые можно разместить внутри этого гигантского сооружения.

По задумке архитектора, нижний ярус пирамиды должен быть зарезервирован под природные ресурсы: сады, парки, озера с дикой фауной, которые служат естественным "кондиционером" воздуха. Выше располагаются торговые площади, выходящие на обширную внутреннюю площадь. А вот жилые помещения Фернандес вмонтировал в стены пирамиды, и их окна выходят наружу. Как и полагается архитектуре жарких стран, между собственно стеной пирамиды и фасадом лежат затененные террасы и переходы, естественным образом охлаждающие внутренние помещения.

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Место исцеления: для тех, кто переболел COVID-19

Приз: Почетная отметка

Проект: Mood Catcher Skyscraper

Архитекторы: Яо Жунчи, Лю Юси, Ан Пейан, Чен Юсян, Хуанг Юнтин

Страна: Китай

[ + – ] Проект Mood Catcher Skyscraper — для преодоления последствий коронавируса

Архитектура многофункциональна не только потому, что в зданиях размещают жилые, офисные или общественные пространства. С помощью архитектуры можно поправлять душевное здоровье, заявляет группа китайских архитекторов, проект которых предназначен для преодоления последствий коронавируса.

По исследованиям ученых из школы медицины при Шанхайском университете, около 35% жителей Поднебесной, перенесших ковид, сталкиваются с психологическими расстройствами — тревогой, депрессией, фобиями и др. Поэтому архитекторы сконструировали небоскреб, который может служить ресурсным центром для терапии и исцеления психологических недугов. Назначение здания визуально выразили в том, что в нем вместо стеклянного или бетонного фасада есть мембраны — гибкие, мобильные структуры, форму которых можно менять в зависимости от функции пространства. Мембранные ячейки-модули могут быть комнатами для терапии, чтения, игр в шахматы и карты или же парками развлечений, кинотеатрами и торговыми площадками.

Производитель чистоты: небоскреб, который поможет Лондону

Приз: Почетная отметка

Проект: Biorefinery Skyscraper

Архитектор: Дэниэл Хэмбли

Страна: Великобритания

[ + – ] Проект Biorefinery Skyscraper включает системы биопереработки для очищения воздуха и воды

Для своего проекта архитектор Дэниэл Хэмбли выбрал Хэкни — один из самых экологически загрязненных районов Лондона. Руководство района обязалось к 2040 году снизить уровень выбросов в воздух до нуля, но пока успехов не добилось.

Архитектор предлагает двигаться к очищению окружающей среды с помощью небоскреба. По задумке он многофункциональный, в нем есть как жилые, так и офисные пространства, а главное — системы биопереработки: установки для очищения воздуха и воды из местной канализации. Также архитектор предлагает газ, образовавшийся после очистки воды, использовать как биотопливо для обеспечения здания электроэнергией. Хэмбли рассчитал свой проект так, чтобы небоскреб был частью комплексного решения пространства — с улучшением логистики переходов и тротуаров, а также сужением проезжей части. Благодаря этому освобождается земля вокруг здания, ее архитектор предлагает очищать в павильонах с помощью специальных водорослей, а затем использовать для зеленых насаждений.