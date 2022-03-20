"Денацифікація" культурної спадщини. Ці пам'ятки історії та архітектури обстріляли війська РФ

Обстрілюючи українські міста, окупанти завдають шкоди не лише військовим об'єктам та житловим будинкам, а й старовинним будівлям, серед яких багато церков. За підрахунками Міністерства культури та інформполітики, всього постраждало понад 60 об'єктів культурної спадщини, в переліку Фокусу кілька прикладів. На жаль, перелік поповнюється.

Іванків. Історико-краєзнавчий музей

Вдень 25 лютого російський літак атакував музей у смт Іванків Вишгородського району Київської області, де експонувалися роботи української художниці Марії Приймаченко. Незабаром з'явилися повідомлення про те, що картини загинули під час пожежі, проте потім стало відомо, що місцеві жителі встигли винести їх з будівлі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Пожежа після обстрілу ледь не знищила колекцію Музею Марії Приймаченко в Іванкові

Харків. Свято-Успенський собор

2 березня в Харкові на вулиці Університетській під час обстрілу постраждав Свято-Успенський собор — пам'ятка архітектури національного значення, збудована у 1771-1777 роках. У храмі на момент атаки ховалися люди. Обійшлося без жертв, але в будівлі вибило всі вікна, пошкоджено вітражі.

[ + – ] Успенський собор у Харкові. Обстріли [ + – ] Успенський собор у Харкові. Обстріли [ + – ] Успенський собор у Харкові. Обстріли [ + – ] Успенський собор у Харкові. Обстріли [ + – ] Успенський собор у Харкові. Обстріли [ + – ] Успенський собор у Харкові. Обстріли [ + – ] Успенський собор у Харкові. Обстріли [ + – ] Успенський собор у Харкові. Обстріли [ + – ] Успенський собор у Харкові. Обстріли [ + – ] Успенський собор у Харкові. Обстріли [ + – ] Успенський собор у Харкові. Обстріли [ + – ] Успенський собор у Харкові. Обстріли [ + – ] Успенський собор у Харкові. Обстріли [ + – ] Успенський собор у Харкові. Обстріли

Харків. Антоніївський храм

Того ж дня від обстрілів постраждала ще одна церква, розташована на тій же вулиці, що й Успенський собор — Університетський Антоніївський храм. Тут також вибило вікна, пошкоджено церковне начиння. Будівля церкви, яку збудували у 1820-23 роках, є пам'яткою архітектури.

[ + – ] Антонієвський храм у Харкові. Обстріли [ + – ] Антонієвський храм у Харкові. Обстріли [ + – ] Антонієвський храм у Харкові. Обстріли [ + – ] Антонієвський храм у Харкові. Обстріли

Малин. Свято-Покровська церква

Увечері 6 березня росіяни обстріляли місто Малин на Житомирщині. Глава Російської православної церкви за кордоном Агафангел (Пашковський) повідомив, що під час бомбардування отримав пошкодження Покровський храм.

"У Прощену неділю путінські війська обстріляли місто Малин. Під обстріл потрапив наш Покровський храм. Храм отримав значні руйнування: знищено дах, пошкоджено куполи, вибито рами, скло, двері. Всередині вибухова хвиля знесла іконостас. Від храму залишилися тільки стіни", — заявив Агафангел.

[ + – ] Свято-Покровська церква в Малині: вибухова хвиля знесла іконостас Фото: "Думская"

В'язівка. Храм Різдва Пресвятої Богородиці

7 березня в селі В'язівка Народицького району Житомирської області окупанти знищили храм Різдва Пресвятої Богородиці. Дерев'яна церква, збудована у 1862 році, була пам'яткою архітектури національного значення.

Заворичі. Храм Святого Георгія

Вранці 7 березня російські військові обстріляли з артилерійських систем село Заворичі Броварського району Київської області. Під час обстрілу постраждали житлові будинки та згоріла дерев'яна церква Святого Георгія. Храм, збудований у 1878 році, мав статус об'єкта культурної спадщини.

Чернігів. Бібліотека для дітей та юнацтва

Вночі 11 березня російські літаки скинули на Чернігів 500-кілограмові бомби. Міський голова Чернігова повідомив, що під час нальоту зруйнували будівлю дитячої бібліотеки. Зведена у ХІХ столітті будівля (колишній музей української старовини В. Тарновського) мала охоронний статус.

Фото: Соцсети

Святогірськ. Лавра

Увечері 12 березня російська авіація скинула бомби на Святогірськ. Під час авіанальоту постраждала й Свято-Успенська Святогірська Лавра, яка прихистила біженців. Після бомбардування митрополит Святогірський Арсеній повідомив, що жертв немає, але кілька людей отримали поранення.

Вранці 13 березня стало можливим оцінити збитки. Виявилося, що найбільші руйнування зазнали вхідна частина лаврського комплексу і готельні корпуси, насамперед корпус №9 з вікнами на набережну, де розмістили більшу частину біженців.

Постраждалі споруди Лаври є національним надбанням України зі статусом пам'яток архітектури та містобудування XVII–XIX століть. Загалом так чи інакше постраждали десятки будівель та споруд на території монастиря, а також міст через Сіверський Донець.

[ + – ] Свято-Успенська Святогірська Лавра постраждала під час авіанальоту

Список руйнувань

Міністерство культури та інформаційної політики створило сайт, який фіксує шкоду, завдану українським пам'ятникам історії та архітектури. Українців просять повідомляти про такі випадки, надсилаючи фото та відео пошкоджених будівель. Після перевірки міністерство розміщує інформацію про об'єкти на сайті. У списку МКІП вже понад 60 пошкоджених чи знищених будівель.

Важливо