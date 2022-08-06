День рождения Энди Уорхола. Как продать банку супа за $23 млн и бутылку "Колы" – за $35 млн

Исполнилось 94 года со дня рождения короля поп-арта — американского художника Энди Уорхола, который изображения предметов ширпотреба продавал за миллионы, как поп-иконы.

6 августа родился отец поп-арта Энди Уорхол (1928-1987). Этот американский художник славянского происхождения вошел в историю, придумав понятие "поп-иконы": яркие изображения предметов ширпотреба или знаменитостей при помощи трафаретов. Несмотря на кажущуюся простоту, работы Энди Уорхола – одни из самых дорогих в мире. В 2010 году "Большая банка супа Кэмпбелл" была продана аукционе Christie's за 23 миллиона долларов, а "Большая бутылка "Кока-колы" — за 35 млн. долларов.

Фокус объясняет, как идеология Уорхола подняла стоимость изображения таких вроде бы простых вещей до баснословной отметки.

Поп-арт и его иконы. Что изобрел американский художник Энди Уорхол?

Поп-арт появился в Британии как пародийное арт-направление, высмеивающее общество потребления, "иконами" которого являлись магнитофоны, авто, фастфуд. Энди Уорхол, напротив, стал его воспевать – причем с религиозным рвением.

[ + – ] Энди Уорхол позирует на фоне своих работ Фото: Getty Images

Энди Уорхол — религиозный русин

Энди Уорхол (наст. имя Эндрю Уорхола или, скорее. Варгола — Andrew Warhola) родился 6 августа 1928 года в Питтсбурге (США) и был четвертым ребенком в семье иммигрантов-русинов из села в Карпатах (сейчас — территория Словакии). Отец – шахтер, мать – уборщица и художник-любитель. Вся семья будущей звезды была религиозна – они стали в Америке прихожанами Русинской греко-католической церкви. Уорхол почти ежедневно посещал литургии, и священник говорил, что Энди бывал в церкви едва ли не ежедневно – отметим этот факт.

Эндрю Уорхол окончил Технологический институт им. Карнеги по специальности "художник". Дальше все развивалось довольно логично. Какова формула среднего американца? Предприимчивый иммигрант – выгодное дельце – обогащение (американская мечта). Куда художнику идти с целью обогащения? Конечно, в рекламу. А где больше всего рекламы? В Нью-Йорке!

Важно

Дюшан-фонтан. Юбилей главного провокатора XX века, несколько раз продавшего писсуар как фонтан

Там наш русин берет себе американский вариант написания имени Энди Уорхол и довольно быстро добивается известности как рекламный художник. Но Энди хотел перейти в иную категорию – творцов для вечности.

На арт-сцене в 1950-е царили художники, принадлежавшие к американскому абстрактному экспрессионизму – Джексон Поллок, Марк Ротко и Виллем де Кунинг. На обоях их вещи смотрелись гармонично, но заключенные в рамы огромные абстрактные холсты несколько раздражали обывателя – он не понимал, что это такое? Другое дело – комиксы – там все ясно. Поэтому, стремясь не упустить внимание аудитории, в начале 1960-х некоторые художники стали переносить на полотно комиксную манеру – в том числе и Энди Уорхол.

Поп-религия Энди Уорхола

И вот Энди Уорхол изобразил на холсте "Кока-Колу". Но сначала в стиле Джексона Поллока – в виде брызг. В 1961 году знакомый галерейщик Иван Карп сказал ему: "Я отдаю предпочтение работам без брызг. Взялся рисовать в манере комиксов – иди до конца". Уорхол его послушал.

Итак, Уорхол изобразил бутылку "Кока-Колы" — очень лаконично, без вычурностей. Но почему именно "Колу"? Здесь главная тайна идеологии поп-арта.

"В этой стране грандиозно то, что Америка породила новую традицию потребления — богатые покупают те же продукты, что и бедные. Президент пьет "Колу", Лиз Тейлор пьет "Колу", и только подумай – ты тоже пьешь "Колу", — пояснял Уорхол. То есть, "Кола", которую пьет бомж, не лучше и не хуже той, что поглощает президент. Перед этим напитком все американцы равны.

"Кока-Кола" — маленький американский абсолют.

На холсте под названием "Один доллар" Энди Уорхол нарисовал… 1 доллар. Почему не сто? Потому, что такая купюра могла оказаться в кармане и у нищего, и у миллионера.

[ + – ] Энди Уорхол, "Портрет Мэрилин Монро"

В 1962 году готовы 32 холста Энди Уорхола "Банки супа "Кэмпбелл". Это знакомая любому американцу вещь: каждые четыре из пяти банок консервированных супов в Америке произведены компанией "Кэмпбелл" – это доступная для всех еда. И в июле 1962 года художник их выставляет в галерее. Часть публики смеялась, но сенсация случилась – об этой выставке написали ведущие американские медиа.

В том же 1962, вскоре после смерти Мэрилин Монро, Энди Уорхол изображает и ее. Потому что Монро была кумиром как для солдат, таки и для конгрессменов.

Энди Уорхол – сын греко-католиков русинов — отлично знал, что такое иконы и как они связаны с вечностью и религией. Перед святыми, изображенными на них, все прихожане равны.

[ + – ] Энди Уорхол. Автопортрет

Энди Уорхол объединяет несоединимое: рекламу и религию. Формула его стиля: религия – реклама – поп-арт.

А вот формула изобретенного им произведения: икона – поп-арт – поп-икона. Он так и называет свои холсты: поп-икона "Кока-Колы", поп-икона Мэрилин Монро, поп-икона одного доллара. Это все близко и понятно каждому в США. Поп-арт Энди Уорхола начинает популяризировать американские абсолюты для всего мира.

[ + – ] Работа Энди Уорхола "Большая бутылка "Кока-Колы" продана за $35 млн Фото: Getty Images

Энди Уорхол и украинские абсолюты

Уорхол по много раз тиражировал на полотнах одно и тоже изображение, чтобы этим "механическим" повторением подчеркнуть мифическую природу своих образов. Можно предложить и украинские абсолюты, которые бы хорошо популяризировать.

Например, такие образы: ВСУ, Роксолана, Тарас Шевченко, казак, боксеры братья Кличко, Богдан Хмельницкий, Иван Мазепа, футболист Андрей Шевченко, Голохвастов и Проня Прокоповна, Мавка из пьесы Леси Украинки — и т.д. Из еды — вареники и борщ. При грамотной раскрутке это все могло бы распространяться за границей не хуже супа "Кэмпбелл" или "Кока-Колы"!