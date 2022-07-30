Дюшан-фонтан. Юбилей главного провокатора XX века, несколько раз продавшего писсуар как фонтан

135 лет со дня рождения французского художника Марселя Дюшана, основателя арт-направления реди-мейд и отца современного искусства. Его самую известную работу, "Фонтан" лидеры арт-рынка не случайно поставили на первое место – из него много чего "вытекло" в двадцатом веке. Мнение.

28 июля исполнилось 125 лет со дня рождения Марселя Дюшана (1887-1968) – художника, шахматиста, интеллектуала, скандалиста и провокатора. Благодаря исключительной оригинальности своих иронических идей Дюшан стал одной из самых влиятельных фигур в искусстве XX века. Он определил такие арт-направления, как американской экспрессивный абстракционизм, поп-арт, минимализм, концептуальное искусство.

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В 2004 году видная газета "Дейли телеграф" провела опрос среди лидеров британского арт-рынка. 500 художников, дилеров, критиков, галерейщиков сформировали топ-5 произведений 20 века, оказавших наибольшее влияние на дальнейшее развитие мирового искусства.

Вот этот список.

Топ-5 произведений ХХ века, оказавших наибольшее влияние на развитие мирового искусства

Марсель Дюшан. "Фонтан". Пабло Пикассо. "Авиньонские девицы". Энди Уорхол. Диптих "Мерилин". Пабло Пикассо. "Герника". Анри Матисс. "Красная комната".

"Фонтан" Марселя Дюшана — это фарфоровый писсуар, выставленный на экспозиции в США в 1917 году и породивший искусство реди-мейд ("готовая вещь"). Фокус попробует объяснить, как писсуар оказался на вершине искусства двадцатого столетия.

[ + – ] Марсель Дюшан – влиятельная арт-фигура XX столетия

Марсель Дюшан родился 28 июля 1887 года в Нормандии (Франция) и был четвертым из семи детей Люси и Юджина Дюшан. Отец – нотариус, дед – гравер, мать – художница. Два старших брата и сестра тоже подались в арт. Отец и братья поддержали художническую карьеру своего сына. Но у Марселя обнаружились способности и к математике, что вылилось в страсть к шахматам – он стал профессиональным гроссмейстером.

Марсель Дюшан, мастер иронического перевертыша

Переехав в Париж, Дюшан стал зарабатывать карикатурами в газетах, где комедийный эффект часто был заложен в остроумной игре слов – каламбурах (как и сейчас, впрочем) – этот прием Дюшан станет применять и на поле арта.

Марсель знакомится с кубистами и будущими дадаистами, дружит с поэтом и арт-критиком Гийомом Аполлинером, который обозвал ранние работы Дюшана "уродливо-обнаженными". Имелся, в виду живописный холст "Обнаженная, спускающаяся по лестнице (№2)".

Картина вызвала первый скандал в жизни Марселя Дюшана, но далеко не последний. Дюшан всего лишь изобразил голую девушку в нескольких проекциях, как делается в чертежах по теоретической механике: девица шла по лестнице и в конце – падала (есть такие варианты этой картины).

Однако в живописи это выглядело "зверским" авангардом даже для арт-революционеров. Организаторы Салона, где экспонировалась "Обнаженная", попросили старших братьев художника убедить его убрать полотно с выставки. Дюшан, стиснув зубы, снял "Обнаженную" со стены и увез домой на такси. Но вскоре уже "скандально известную" картину взяли на "Арсенальную" выставку – и наш художник прославился. Но с тех пор он всегда будет задаваться вопросами: что можно считать искусством и кто обладает привилегией это решать?

[ + – ] "Обнаженная, спускающаяся по лестнице (№2)", 1912

Поэт Иосиф Бродский определял лирику как восходящую метафору — "ее глаза как бирюза", а иронию как нисходящую метафору – "ее глаза как тормоза". У Дюшана – все по нисходящей, поэтому и "Обнаженная" падает с лестницы. В арте также важен "эффект перевертыша". Это когда что-то низкое становится высоким. Например, свиньи и другой домашний скот в изображении знаменитой украинской художницы Марии Примаченко становятся на холстах божественно прекрасными – радужные, в цветочках. Дюшан в своих творениях тоже создавал "эффект перевертыша", но иронический.

После отвергнутой живописи Марсель Дюшан занялся конструированием инсталляций, перенеся в них с карикатур "игру словами" . Например, знаменитая инсталляция "Велосипедное колесо" (1913) — это просто велосипедное колесо, прикрепленное вверх тормашками к табуретке.

[ + – ] Знаменитое "Колесо" Марселя Дюшана

Теперь оно не по земле "едет", а по небесам. С легендарным писсуаром произошла примерно та же история.

Сантехнику – на пьедестал! Цирк имени Дюшана

С началом Первой мировой войны Марсель Дюшан уехал в Нью-Йорк, где в среде авангардистов о нем уже слышали из-за "Арсенальной" выставки.

Здесь состоялось новое арт-событие. Дюшан купил в магазине писсуар, перевернул его и подписал: "R. Мuтт ("дурак")". По условиям выставки организаторы обязаны были выставить предмет, потому что за это было заплачено. Но Совет экспозиции, куда входил и сам Марсель Дюшан, отклонил экспонат. Протестуя против этого решения, Дюшан вышел из Совета. А скандал разгорелся. И вскоре "Фонтан" стали выставлять на других экспозициях: хоть и смеясь, и крутя пальцем у виска, но поглазеть на "Фонтан" стекались толпы посетителей. Пусть и цирк, но интересно же, что у них тут называют фонтаном. Смешно!

В 1917 году в Нью-Йорке дадаисты – американец Мортон Шамберг и немка, баронесса Эльза фон Фрайтаг-Лорингхофен выставили на экспозиции фото водопроводной трубы с названием "Бог" (1917).

[ + – ] Водопроводная труба под названием "Бог" (1917)

Это явно тоже ироническая метафора: то ли водопроводная труба – бог быта, то ли намек , что для США бог – это изделия индустрии (Шамберг увлекался эстетикой промышленности ). Но у футуриста Маяковского тоже было примерно на эту тему: "А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?" (1913).

Как видим, есть связь – между одним предметом сантехники и другим. Однако само название название "реди-мейд арт" (готовое, собранное "из подручных материалов" произведение искусства) – однозначно за Дюшаном. Известна его ревнивая фраза о баронессе: "Может быть, она и изобрела реди-мейд, но именно я превратил детский розыгрыш в философию антиискусства".

[ + – ] "Фонтан" Марселя Дюшана – самое влиятельное произведение арта XX века

То же Дюшан сделал и с "Моной Лизой", всего лишь пририсовав в 1919 году героине самой известной картины мира… бородку и усики и назвав "модифицированный реди-мейд" L. H. O. O. Q. По-французски это расшифровывается так: "У нее горячо между ног". Кощунник!

[ + – ] Марсель Дюшан и его усатая Мона-Лиза

Тираж ограничен. Сколько "Фонтанов" у Дюшана?

Дюшан периодически будет жить то в Нью-Йорке, то в Париже. Первая репродукция "Фонтана" была сделана Дюшаном в 1950 году, позже также в 1953 и 1963-м. Оригинальных — четыре штуки, как четыре "Черных квадрата" Малевича, а всего "Фонтанов" сейчас двадцать – другие художники постарались. Естественно, за очень хорошие суммы.

Когда Дюшану уже удалось стать частью истории искусства, ему разные мировые музеи заказывали реплики тех или иных его реди-мейдов. В основе – вещи массового производства, которые, разумеется всегда были ироническими метафорами. Когда его спрашивали, что же, помимо контекста, делает эти вещи особенными, Дюшан отвечал: "На них стоит моя подпись, и их существует ограниченное число".

Стоит рассказать о причастности Дюшана к возникноневению художественного стиля – американского экспрессивного абстракционизма. В основе его – тоже мышление, основанное на иронических парадоксах. Не любовь и не иное чувство, а изобретение идей. Сюрреалист Андре Бретон подчеркивал интеллект Дюшана и его способность видеть "сердцевину любой идеи":

"Это ум из тех, что стоят у истоков любого современного движения", — говорил Бретон о Марселе Дюшане.

"Фреска" на холсте. Как Марсель Дюшан помог Джексону Поллоку

Знаменитая галеристка Пегги Гуггенхайм в 1943 году заказала авангардисту Джексону Поллоку разрисовать стену в своем особняке, заключив с ним контракт и пообещав организовать его персональную выставку. Стена была примерно 6 метров на 2,5 – почти 18 квадратных метров. Хватает работенки!

Дюшан, чтобы облегчить художнику жизнь, предложил выдать ему холст такого размера, чтобы он мог работать в мастерской. Да и потом полотно можно будет переносить и перепродавать, что выгодно из коммерческих соображений. При этом картине Дюшан заранее придумал ироническое название "Фреска". Дьявольская изобретательность!

Чтобы натянуть холст нужного размера, Поллоку пришлось разрушить стену между двумя комнатами. Пегги дала ему полную свободу в сюжете, технике и в материалах. Но долгие недели художник просто сидел в студии, уставившись на "огромный, но чертовски захватывающий" чистый холст и потихоньку стал уходить в запой – любил он закидывать за воротник.

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Существует версия, что Марсель Дюшан и здесь выручил Поллока, посоветовав ему просто расстелить полотно на полу и разливать на него краску. Так делал известный художник и дизайнер Арчил Горки (учитель Поллока) – наливал краску на полотно на полу, а когда она застывала, процарапывал на слое краски некий рисунок. Но картины Горки были скромных размеров.

Поллок однако стал не лить, а разбрызгивать краску по холсту, из-за чего его арт-направление назовут "капельной живописью", а самого Джексона Поллока – "разбызгивателем". Так было изобретено новое авангардное направление – американский абстрактный экспрессионизм, ставший сенсацией на Венецианской биннале 1950 года. Эти работы сегодня стоят десятки миллионов долларов.

В итоге Поллок якобы за одну ночь закончил свою "Фреску", по-шамански бегая по полотну и разбрызгивая краску. Огромное готовое полотно (6,04 на 2,43 метра) не поместилось в особняк Пегги. И по совету того же Дюшана его слегка подрезали: конечно, никакого художественного качества "Фреска" от этого не теряла – плоски и линии по всей ее площади были одинаковыми. С тех пор гигантские размеры картины и стали отличительной особенностью поллоковского творчества.

[ + – ] Джексон Поллок, "Фреска", 1943

Как вы понимаете, и король поп-арта Энди Уорхолл, который начал выставлять реальные консервные банки с супом, а также изображать бутылки кока-колы, тоже взял суть идеи у Марселя Дюшана.

Только тот работал в иронической манере, а Энди Уорхолл наоборот – из изображения предметов массового производства сделал культ, изобретя поп-икону в современном понимании этого слова.

Надеюсь, вы поняли, почему лидеры арт-рынка поставили "Фонтан" на первое место – из него много чего "вытекло" в двадцатом веке.

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