Охранник полез в горящий музей. Как в Иванкове спасали шедевры Примаченко во время оккупации

Во время боев у города Иванков на севере Киевщины от попадания снаряда загорелся музей, в котором хранились картины выдающейся народной художницы Марии Примаченко. Корреспондент Фокуса узнала, как иванковцам удалось сохранить шедевры и пережить российскую оккупацию.

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Гуманитарная катастрофа – так на военных картах характеризовали ситуацию в Иванковской громаде во время российской оккупации, продлившейся с первых дней российского вторжения по 1 апреля 2022 года. С начала марта оккупированный город остался без коммуникаций.

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Пока связь с Иванковым не была утрачена, СМИ облетела новость об уничтожении во время боевых действий Иванковского историко-краеведческого музея, в котором хранилась коллекция из 25 произведений всемирно-известной украинской художницы Марии Примаченко — уроженки этого края. Однако произошло чудо — впоследствии оказалось, что картины Примаченко спасены.

Неопалимые творения. Кто и как спасал шедевры

Как рассказала Фокусу Надежда Бирюк, начальница отдела культуры, туризма, молодежи и спорта Иванковского сельсовета, после вторжения России 24 февраля в Иванкове не получили никаких директив от органов власти относительно эвакуации коллекции музея и обращения с ценностями в условиях военного положения. Однако, по своему усмотрению, Надежда Бирюк приняла решение убрать картины Марии Примаченко из экспозиции и спрятать в укромное место.

Работники музея выполнили распоряжение — сложили картины в огромный кадуб и накрыли вышиванками.

Кадуб — старинная, огромная, деревянная бочка для квашения капусты, около которой посетители музея любили делать селфи. Он стоял напротив окна, и это обстоятельство спасло шедевры.

Когда 27 февраля возле ближайшего моста шел ожесточенный бой, осколки мины или кассетных боеприпасов попали в здание музея. Деревянное сооружение вспыхнуло изнутри. Местные жители, скрывавшиеся в погребах, выйдя из укрытий, увидели пожар уже в полном разгаре.

Охранник музея Анатолий прибежал первым и вместе с подростками, ставшими свидетелями пожара, залез в окно, а затем вынес картины и несколько других экспонатов.

"Когда я вышла из погреба, мне перезвонили и сообщили, что горит музей, – вспоминает Надежда Бирюк. — Прячась от русских пулеметчиков, ездивших по улицам, мы с мужем побежали в музей. Когда мы были на месте, уже пылала крыша, а спасенные картины лежали рядом".

Каждое произведение Марии Примаченко может оцениваться в десятки тысяч долларов. В одной киевской галерее сейчас выставлена на продажу работа "Конек Горбунок" за 100 тыс. грн. И в Иванкове хорошо помнят, как в 2006 году злоумышленники похитили из дома художницы в находящемся неподалеку селе Болотня около 100 картин. Уже тогда их оценивали в $1 млн.

[ + – ] Музей Марии Примаченко Фото: Мария Бондарь [ + – ] Музей Марии Примаченко Фото: Мария Бондарь [ + – ] Музей Марии Примаченко Фото: Мария Бондарь [ + – ] Музей Марии Примаченко Фото: Мария Бондарь [ + – ] Музей Марии Примаченко Фото: Мария Бондарь [ + – ] Музей Марии Примаченко Фото: Мария Бондарь

Пока иванковцы прятали дорогие картины, российские мародеры, по словам Надежды Бирюк, ходили из дома в дом и выгребали все, что видели. Ворвались россияне и в здания райобразования, казначейства, прокуратуры, а в музыкальной школе — жили. Оккупанты повсюду устраивали беспорядок, гадили в помещениях, оскверняли национальную символику и флаги, а компьютеры, ноутбуки и даже вентиляторы похитили.

Спасение в такой ситуации бесценных шедевров кажется настоящим чудом и проявлением героизма. Однако иванковцы считают эти произведения своим талисманом.

"Может эти картины — оберег Иванкова? Окружающие села куда более пострадали от россиян, а Иванков не понес больших потерь и от Чернобыльской катастрофы, и от российского нашествия", — делает предположение Надежда Бирюк.

Между тем, Мария Аксентиевна смотрит на город загадочным, гипнотическим взглядом с большого мурала в центре освобожденного Иванкова, который также остался невредимым.

Фото: Мария Бондарь

Иванковщина пережила оккупацию и восстанавливает жизнь

Если бы картины Марии Примаченко остались на своем месте в экспозиции – их бы не удалось спасти. В этом большом зале огонь бесследно поглотил работы известной украинской вышивальщицы и ткачихи Анны Верес, также родившейся неподалеку Иванкова в селе Обуховичи. Рядом погибли самобытные картины других народных художников.

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Символично, что во время русского нашествия была уничтожена экспозиция, посвященная немецко-фашистской оккупации города, построенная на исторических фотографиях и документах. Такая же участь постигла и отдел, посвященный Чернобыльской катастрофе.

Фото: Мария Бондарь

Однако "антикварный" трактор из музея уцелел и теперь вместе с шедеврами Примаченко ждет победы и послевоенного восстановления музея. И очень важно, чтобы сохранившиеся шедевры Марии Примаченко остались там, где их спасли, и стали настоящей жемчужиной и туристической достопримечательностью этого края.

[ + – ] Иванков и окрестности после обстрелов Фото: Мария Бондарь [ + – ] Иванков и окрестности после обстрелов Фото: Мария Бондарь [ + – ] Иванков и окрестности после обстрелов Фото: Мария Бондарь [ + – ] Иванков и окрестности после обстрелов Фото: Мария Бондарь [ + – ] Иванков и окрестности после обстрелов Фото: Мария Бондарь [ + – ] Иванков и окрестности после обстрелов Фото: Мария Бондарь [ + – ] Иванков и окрестности после обстрелов Фото: Мария Бондарь [ + – ] Иванков и окрестности после обстрелов Фото: Мария Бондарь [ + – ] Иванков и окрестности после обстрелов Фото: Мария Бондарь [ + – ] Иванков и окрестности после обстрелов Фото: Мария Бондарь [ + – ] Иванков и окрестности после обстрелов Фото: Мария Бондарь [ + – ] Иванков и окрестности после обстрелов Фото: Мария Бондарь

А пока в Иванков возвращается жизнь. Электроснабжение по всему городу возобновили ближе к середине апреля. По состоянию на 19 апреля уже заработала мобильная связь и интернет от одного из мобильных операторов. В город поступает гуманитарка. Везут продукты, хлеб, лекарства. Грузы принимают и распределяют в Иванковском доме культуры. Постепенно начинают открываться торговые точки, но, как говорят местные, банкоматы еще не работают. Пройдет время, и в Иванкове снова будет музей, посетители которого будут слушать истории об известной художнице, рассматривая ее великие произведения.

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