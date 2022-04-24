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Культура Российско-украинская война

Охранник полез в горящий музей. Как в Иванкове спасали шедевры Примаченко во время оккупации

Мария Бабенко
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иванков, музей марии примаченко, картины марии примаченко, художница мария примаченко
Фото: Мария Бондарь | Жители Иванкова считают картины Марии Примаченко своим талисманом

Во время боев у города Иванков на севере Киевщины от попадания снаряда загорелся музей, в котором хранились картины выдающейся народной художницы Марии Примаченко. Корреспондент Фокуса узнала, как иванковцам удалось сохранить шедевры и пережить российскую оккупацию.

Гуманитарная катастрофа – так на военных картах характеризовали ситуацию в Иванковской громаде во время российской оккупации, продлившейся с первых дней российского вторжения по 1 апреля 2022 года. С начала марта оккупированный город остался без коммуникаций.

Пока связь с Иванковым не была утрачена, СМИ облетела новость об уничтожении во время боевых действий Иванковского историко-краеведческого музея, в котором хранилась коллекция из 25 произведений всемирно-известной украинской художницы Марии Примаченко — уроженки этого края. Однако произошло чудо — впоследствии оказалось, что картины Примаченко спасены.

Неопалимые творения. Кто и как спасал шедевры

Как рассказала Фокусу Надежда Бирюк, начальница отдела культуры, туризма, молодежи и спорта Иванковского сельсовета, после вторжения России 24 февраля в Иванкове не получили никаких директив от органов власти относительно эвакуации коллекции музея и обращения с ценностями в условиях военного положения. Однако, по своему усмотрению, Надежда Бирюк приняла решение убрать картины Марии Примаченко из экспозиции и спрятать в укромное место.

Работники музея выполнили распоряжение — сложили картины в огромный кадуб и накрыли вышиванками.

Кадуб — старинная, огромная, деревянная бочка для квашения капусты, около которой посетители музея любили делать селфи. Он стоял напротив окна, и это обстоятельство спасло шедевры.

Когда 27 февраля возле ближайшего моста шел ожесточенный бой, осколки мины или кассетных боеприпасов попали в здание музея. Деревянное сооружение вспыхнуло изнутри. Местные жители, скрывавшиеся в погребах, выйдя из укрытий, увидели пожар уже в полном разгаре.

Охранник музея Анатолий прибежал первым и вместе с подростками, ставшими свидетелями пожара, залез в окно, а затем вынес картины и несколько других экспонатов.

"Когда я вышла из погреба, мне перезвонили и сообщили, что горит музей, – вспоминает Надежда Бирюк. — Прячась от русских пулеметчиков, ездивших по улицам, мы с мужем побежали в музей. Когда мы были на месте, уже пылала крыша, а спасенные картины лежали рядом".

Каждое произведение Марии Примаченко может оцениваться в десятки тысяч долларов. В одной киевской галерее сейчас выставлена на продажу работа "Конек Горбунок" за 100 тыс. грн. И в Иванкове хорошо помнят, как в 2006 году злоумышленники похитили из дома художницы в находящемся неподалеку селе Болотня около 100 картин. Уже тогда их оценивали в $1 млн.

Музей Марии Примаченко
Музей Марии Примаченко
Фото: Мария Бондарь
Музей Марии Примаченко
Музей Марии Примаченко
Фото: Мария Бондарь
Музей Марии Примаченко
Музей Марии Примаченко
Фото: Мария Бондарь
Музей Марии Примаченко
Музей Марии Примаченко
Фото: Мария Бондарь
Музей Марии Примаченко
Музей Марии Примаченко
Фото: Мария Бондарь
Музей Марии Примаченко
Музей Марии Примаченко
Фото: Мария Бондарь
Музей Марии Примаченко
Музей Марии Примаченко
Музей Марии Примаченко
Музей Марии Примаченко
Музей Марии Примаченко
Музей Марии Примаченко

Пока иванковцы прятали дорогие картины, российские мародеры, по словам Надежды Бирюк, ходили из дома в дом и выгребали все, что видели. Ворвались россияне и в здания райобразования, казначейства, прокуратуры, а в музыкальной школе — жили. Оккупанты повсюду устраивали беспорядок, гадили в помещениях, оскверняли национальную символику и флаги, а компьютеры, ноутбуки и даже вентиляторы похитили.

Спасение в такой ситуации бесценных шедевров кажется настоящим чудом и проявлением героизма. Однако иванковцы считают эти произведения своим талисманом.

"Может эти картины — оберег Иванкова? Окружающие села куда более пострадали от россиян, а Иванков не понес больших потерь и от Чернобыльской катастрофы, и от российского нашествия", — делает предположение Надежда Бирюк.

Между тем, Мария Аксентиевна смотрит на город загадочным, гипнотическим взглядом с большого мурала в центре освобожденного Иванкова, который также остался невредимым.

иванков, музей марии примаченко, картины марии примаченко, художница мария примаченко
Фото: Мария Бондарь

Иванковщина пережила оккупацию и восстанавливает жизнь

Если бы картины Марии Примаченко остались на своем месте в экспозиции – их бы не удалось спасти. В этом большом зале огонь бесследно поглотил работы известной украинской вышивальщицы и ткачихи Анны Верес, также родившейся неподалеку Иванкова в селе Обуховичи. Рядом погибли самобытные картины других народных художников.

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Символично, что во время русского нашествия была уничтожена экспозиция, посвященная немецко-фашистской оккупации города, построенная на исторических фотографиях и документах. Такая же участь постигла и отдел, посвященный Чернобыльской катастрофе.

иванков, музей марии примаченко
Фото: Мария Бондарь

Однако "антикварный" трактор из музея уцелел и теперь вместе с шедеврами Примаченко ждет победы и послевоенного восстановления музея. И очень важно, чтобы сохранившиеся шедевры Марии Примаченко остались там, где их спасли, и стали настоящей жемчужиной и туристической достопримечательностью этого края.

иванков, музей марии примаченко
Иванков и окрестности после обстрелов
Фото: Мария Бондарь
иванков, музей марии примаченко
Иванков и окрестности после обстрелов
Фото: Мария Бондарь
иванков, музей марии примаченко
Иванков и окрестности после обстрелов
Фото: Мария Бондарь
иванков, музей марии примаченко
Иванков и окрестности после обстрелов
Фото: Мария Бондарь
иванков, музей марии примаченко
Иванков и окрестности после обстрелов
Фото: Мария Бондарь
иванков, музей марии примаченко
Иванков и окрестности после обстрелов
Фото: Мария Бондарь
иванков, музей марии примаченко
Иванков и окрестности после обстрелов
Фото: Мария Бондарь
иванков, музей марии примаченко
Иванков и окрестности после обстрелов
Фото: Мария Бондарь
иванков, музей марии примаченко
Иванков и окрестности после обстрелов
Фото: Мария Бондарь
иванков, музей марии примаченко
Иванков и окрестности после обстрелов
Фото: Мария Бондарь
иванков, музей марии примаченко
Иванков и окрестности после обстрелов
Фото: Мария Бондарь
иванков, музей марии примаченко
Иванков и окрестности после обстрелов
Фото: Мария Бондарь
иванков, музей марии примаченко
иванков, музей марии примаченко
иванков, музей марии примаченко
иванков, музей марии примаченко
иванков, музей марии примаченко
иванков, музей марии примаченко
иванков, музей марии примаченко
иванков, музей марии примаченко
иванков, музей марии примаченко
иванков, музей марии примаченко
иванков, музей марии примаченко
иванков, музей марии примаченко

А пока в Иванков возвращается жизнь. Электроснабжение по всему городу возобновили ближе к середине апреля. По состоянию на 19 апреля уже заработала мобильная связь и интернет от одного из мобильных операторов. В город поступает гуманитарка. Везут продукты, хлеб, лекарства. Грузы принимают и распределяют в Иванковском доме культуры. Постепенно начинают открываться торговые точки, но, как говорят местные, банкоматы еще не работают. Пройдет время, и в Иванкове снова будет музей, посетители которого будут слушать истории об известной художнице, рассматривая ее великие произведения.

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