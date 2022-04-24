Охоронець поліз у палаючий музей. Як у Іванкові рятували шедеври Примаченко під час окупації

Під час боїв біля міста Іванків на півночі Київщини від потрапляння снаряду загорівся музей, в якому зберігалися картини видатної народної художниці Марії Примаченко. Кореспондентка Фокусу дізналась, як іванківцям вдалося зберегти шедеври й пережити російську окупацію.

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Гуманітарна катастрофа — так на військових картах характеризували ситуацію в Іванківській громаді під час російської окупації, що тривала з перших днів російського вторгнення до 1 квітня 2022 року. З початку березня окуповане місто залишилось без комунікацій.

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Поки зв'язок з Іванковим не було втрачено, ЗМІ облетіла новина про знищення під час бойових дій Іванківського історико-краєзнавчого музею, в якому зберігалася колекція з 25 творів всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко — уродженки цього краю. Проте сталося диво — згодом виявилося, що картини Примаченка врятовано.

Невипалені твори. Хто і як рятував шедеври

Як розповіла Фокусу Надія Бірюк, начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Іванківської сільради, після вторгнення Росії 24 лютого в Іванкові не отримали жодних директив від органів влади щодо евакуації колекції музею та поводження з цінностями в умовах воєнного стану. Проте, на свій розсуд, Надія Бірюк вирішила прибрати картини Марії Примаченко з експозиції та сховати в потаємне місце.

Працівники музею виконали розпорядження — склали картини у величезний кадуб і накрили вишиванками.

Кадуб — старовинна, величезна, дерев’яна діжка для квашення капусти, біля якої відвідувачі музею полюбляли робити селфі. Він стояв навпроти вікна, й саме ця обставина врятувала шедеври.

Коли 27 лютого біля мосту неподалік тривав запеклий бій, осколки міни або касетних боєприпасів потрапили в будівлю музею. Дерев’яна споруда спалахнула зсередини. Місцеві мешканці, що ховалися у погребах, коли повиходили з укриттів, побачили пожежу вже у повному розпалі.

Охоронець музею Анатолій прибіг першим і разом з підлітками, які стали свідками пожежі, заліз у вікно, а тоді виніс картини й декілька інших експонатів.

"Коли я вийшла з погребу, мені передзвонили й повідомили, що горить музей, — згадує Надія Бірюк. — Ховаючись від російських кулеметників, які їздили вулицями, ми з чоловіком побігли до музею. Коли ми були на місці, вже палав дах, а врятовані картини лежали поруч".

Кожен твір Марії Приймаченко може оцінюватись у десятки тисяч доларів. В одній київській галереї зараз виставлено на продаж роботу "Коник Горбунок" за 100 тис. грн. І в Іванкові добре пам'ятають, як у 2006 році зловмисники викрали з будинку художниці в селі Болотня, що знаходиться неподалік, близько 100 картин. Вже тоді їх оцінювали у $1 млн.

[ + – ] Музей Марії Примаченко Фото: Мария Бондарь [ + – ] Музей Марії Примаченко Фото: Мария Бондарь [ + – ] Музей Марії Примаченко Фото: Мария Бондарь [ + – ] Музей Марії Примаченко Фото: Мария Бондарь [ + – ] Музей Марії Примаченко Фото: Мария Бондарь [ + – ] Музей Марії Примаченко Фото: Мария Бондарь

Поки іванківці переховували коштовні картини, російські мародери, за словами Надії Бірюк, ходили з хати в хату і вигрібали все, що бачили. Вдерлися росіяни й до будівлі райосвіти, казначейства, прокуратури, а в музичній школі — жили. Окупанти скрізь вчиняли безлад, гидили в приміщеннях, паплюжили національну символіку й прапори, а комп’ютери, ноутбуки й навіть вентилятори викрали.

Порятунок в такій ситуації безцінних шедеврів здається справжнім дивом і проявом героїзму. Проте, іванківці з свого боку вважають ці твори талісманом.

"Може, ці картини — оберіг Іванкова? Навколишні села набагато більше постраждали від росіян, а Іванків не зазнав великих втрат й від Чорнобильської катастрофи, й від російської навали", — робить припущення Надія Бірюк.

Тим часом, Марія Оксентіївна дивиться на місто загадковим, гіпнотичним поглядом з великого муралу в центрі звільненого Іванкова, який також залишився неушкодженим.

Фото: Мария Бондарь

Іванківщина пережила окупацію та відновлює життя

Якби картини Марії Примаченко залишилися на своєму місці в експозиції — їх би не вдалось врятувати. У цій великій залі вогонь безслідно проковтнув роботи відомої української вишивальниці й ткалі Ганни Верес, яка також народилася неподалік Іванкова в селі Обуховичі. Поруч загинули самобутні картини інших місцевих народних художників.

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Символічно, що під час російської навали була знищена експозиція, присвячена німецько-фашистській окупації міста, побудовану на історичних фотографіях і документах. Така ж доля спіткала й розділ, присвячений Чорнобильській катастрофі.

Фото: Мария Бондарь

Проте, "антикварний" трактор з музею вцілів й тепер разом з шедеврами Примаченко чекає на перемогу й повоєнне відновлення музею. І дуже важливо, щоб збережені шедеври Марії Примаченко залишились там, де їх врятували, й стали справжньою перлиною й туристичною принадою цього краю.

[ + – ] Іванків та околиці після обстрілів Фото: Мария Бондарь [ + – ] Іванків та околиці після обстрілів Фото: Мария Бондарь [ + – ] Іванків та околиці після обстрілів Фото: Мария Бондарь [ + – ] Іванків та околиці після обстрілів Фото: Мария Бондарь [ + – ] Іванків та околиці після обстрілів Фото: Мария Бондарь [ + – ] Іванків та околиці після обстрілів Фото: Мария Бондарь [ + – ] Іванків та околиці після обстрілів Фото: Мария Бондарь [ + – ] Іванків та околиці після обстрілів Фото: Мария Бондарь [ + – ] Іванків та околиці після обстрілів Фото: Мария Бондарь [ + – ] Іванків та околиці після обстрілів Фото: Мария Бондарь [ + – ] Іванків та околиці після обстрілів Фото: Мария Бондарь [ + – ] Іванків та околиці після обстрілів Фото: Мария Бондарь

А поки в Іванків повертається життя. Електропостачання по всьому місту відновили ближче до середини квітня. Станом на 19 квітня, вже запрацював мобільний зв’язок і інтернет від одного з мобільних операторів. В місто надходить гуманітарка. Везуть продукти, хліб, ліки. Вантажі приймають і розподіляють в Іванківському будинку культури. Поступово починається торгівля, але, як кажуть місцеві, банкомати все ще не працюють. Мине час, і в Іванкові знов буде музей, відвідувачі якого слухатимуть історії про відому художницю, роздивляючись її великі твори.

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