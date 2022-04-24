RU
RU
Розділи
Матеріали
Культура Російсько-українська війна

Охоронець поліз у палаючий музей. Як у Іванкові рятували шедеври Примаченко під час окупації

Марія Бабенко
678
іванків, музей марії примаченко, картини марії примаченко, художниця марія примаченко
Фото: Мария Бондарь | Мешканці Іванкова вважають картини Марії Приймаченко своїм талісманом

Під час боїв біля міста Іванків на півночі Київщини від потрапляння снаряду загорівся музей, в якому зберігалися картини видатної народної художниці Марії Примаченко. Кореспондентка Фокусу дізналась, як іванківцям вдалося зберегти шедеври й пережити російську окупацію.

Гуманітарна катастрофа — так на військових картах характеризували ситуацію в Іванківській громаді під час російської окупації, що тривала з перших днів російського вторгнення до 1 квітня 2022 року. З початку березня окуповане місто залишилось без комунікацій.

Поки зв'язок з Іванковим не було втрачено, ЗМІ облетіла новина про знищення під час бойових дій Іванківського історико-краєзнавчого музею, в якому зберігалася колекція з 25 творів всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко — уродженки цього краю. Проте сталося диво — згодом виявилося, що картини Примаченка врятовано.

Невипалені твори. Хто і як рятував шедеври

Як розповіла Фокусу Надія Бірюк, начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Іванківської сільради, після вторгнення Росії 24 лютого в Іванкові не отримали жодних директив від органів влади щодо евакуації колекції музею та поводження з цінностями в умовах воєнного стану. Проте, на свій розсуд, Надія Бірюк вирішила прибрати картини Марії Примаченко з експозиції та сховати в потаємне місце.

Працівники музею виконали розпорядження — склали картини у величезний кадуб і накрили вишиванками.

Кадуб — старовинна, величезна, дерев’яна діжка для квашення капусти, біля якої відвідувачі музею полюбляли робити селфі. Він стояв навпроти вікна, й саме ця обставина врятувала шедеври.

Коли 27 лютого біля мосту неподалік тривав запеклий бій, осколки міни або касетних боєприпасів потрапили в будівлю музею. Дерев’яна споруда спалахнула зсередини. Місцеві мешканці, що ховалися у погребах, коли повиходили з укриттів, побачили пожежу вже у повному розпалі.

Охоронець музею Анатолій прибіг першим і разом з підлітками, які стали свідками пожежі, заліз у вікно, а тоді виніс картини й декілька інших експонатів.

"Коли я вийшла з погребу, мені передзвонили й повідомили, що горить музей, — згадує Надія Бірюк. — Ховаючись від російських кулеметників, які їздили вулицями, ми з чоловіком побігли до музею. Коли ми були на місці, вже палав дах, а врятовані картини лежали поруч".

Кожен твір Марії Приймаченко може оцінюватись у десятки тисяч доларів. В одній київській галереї зараз виставлено на продаж роботу "Коник Горбунок" за 100 тис. грн. І в Іванкові добре пам'ятають, як у 2006 році зловмисники викрали з будинку художниці в селі Болотня, що знаходиться неподалік, близько 100 картин. Вже тоді їх оцінювали у $1 млн.

Музей Марії Примаченко
Музей Марії Примаченко
Фото: Мария Бондарь
Музей Марії Примаченко
Музей Марії Примаченко
Фото: Мария Бондарь
Музей Марії Примаченко
Музей Марії Примаченко
Фото: Мария Бондарь
Музей Марії Примаченко
Музей Марії Примаченко
Фото: Мария Бондарь
Музей Марії Примаченко
Музей Марії Примаченко
Фото: Мария Бондарь
Музей Марії Примаченко
Музей Марії Примаченко
Фото: Мария Бондарь
Музей Марії Примаченко
Музей Марії Примаченко
Музей Марії Примаченко
Музей Марії Примаченко
Музей Марії Примаченко
Музей Марії Примаченко

Поки іванківці переховували коштовні картини, російські мародери, за словами Надії Бірюк, ходили з хати в хату і вигрібали все, що бачили. Вдерлися росіяни й до будівлі райосвіти, казначейства, прокуратури, а в музичній школі — жили. Окупанти скрізь вчиняли безлад, гидили в приміщеннях, паплюжили національну символіку й прапори, а комп’ютери, ноутбуки й навіть вентилятори викрали.

Порятунок в такій ситуації безцінних шедеврів здається справжнім дивом і проявом героїзму. Проте, іванківці з свого боку вважають ці твори талісманом.

"Може, ці картини — оберіг Іванкова? Навколишні села набагато більше постраждали від росіян, а Іванків не зазнав великих втрат й від Чорнобильської катастрофи, й від російської навали", — робить припущення Надія Бірюк.

Тим часом, Марія Оксентіївна дивиться на місто загадковим, гіпнотичним поглядом з великого муралу в центрі звільненого Іванкова, який також залишився неушкодженим.

іванків, музей марії примаченко, картини марії примаченко, художниця марія примаченко
Фото: Мария Бондарь

Іванківщина пережила окупацію та відновлює життя

Якби картини Марії Примаченко залишилися на своєму місці в експозиції — їх би не вдалось врятувати. У цій великій залі вогонь безслідно проковтнув роботи відомої української вишивальниці й ткалі Ганни Верес, яка також народилася неподалік Іванкова в селі Обуховичі. Поруч загинули самобутні картини інших місцевих народних художників.

Важливо
"Ми – офігенний народ". Навіщо Лана Овчиннікова малює картини на стінах бомбосховища

Символічно, що під час російської навали була знищена експозиція, присвячена німецько-фашистській окупації міста, побудовану на історичних фотографіях і документах. Така ж доля спіткала й розділ, присвячений Чорнобильській катастрофі.

іванків, музей марії примаченко
Фото: Мария Бондарь

Проте, "антикварний" трактор з музею вцілів й тепер разом з шедеврами Примаченко чекає на перемогу й повоєнне відновлення музею. І дуже важливо, щоб збережені шедеври Марії Примаченко залишились там, де їх врятували, й стали справжньою перлиною й туристичною принадою цього краю.

Іванків та околиці після обстрілів
Іванків та околиці після обстрілів
Фото: Мария Бондарь
Іванків та околиці після обстрілів
Іванків та околиці після обстрілів
Фото: Мария Бондарь
Іванків та околиці після обстрілів
Іванків та околиці після обстрілів
Фото: Мария Бондарь
Іванків та околиці після обстрілів
Іванків та околиці після обстрілів
Фото: Мария Бондарь
Іванків та околиці після обстрілів
Іванків та околиці після обстрілів
Фото: Мария Бондарь
Іванків та околиці після обстрілів
Іванків та околиці після обстрілів
Фото: Мария Бондарь
Іванків та околиці після обстрілів
Іванків та околиці після обстрілів
Фото: Мария Бондарь
Іванків та околиці після обстрілів
Іванків та околиці після обстрілів
Фото: Мария Бондарь
Іванків та околиці після обстрілів
Іванків та околиці після обстрілів
Фото: Мария Бондарь
Іванків та околиці після обстрілів
Іванків та околиці після обстрілів
Фото: Мария Бондарь
Іванків та околиці після обстрілів
Іванків та околиці після обстрілів
Фото: Мария Бондарь
Іванків та околиці після обстрілів
Іванків та околиці після обстрілів
Фото: Мария Бондарь
Іванків та околиці після обстрілів
Іванків та околиці після обстрілів
Іванків та околиці після обстрілів
Іванків та околиці після обстрілів
Іванків та околиці після обстрілів
Іванків та околиці після обстрілів
Іванків та околиці після обстрілів
Іванків та околиці після обстрілів
Іванків та околиці після обстрілів
Іванків та околиці після обстрілів
Іванків та околиці після обстрілів
Іванків та околиці після обстрілів

А поки в Іванків повертається життя. Електропостачання по всьому місту відновили ближче до середини квітня. Станом на 19 квітня, вже запрацював мобільний зв’язок і інтернет від одного з мобільних операторів. В місто надходить гуманітарка. Везуть продукти, хліб, ліки. Вантажі приймають і розподіляють в Іванківському будинку культури. Поступово починається торгівля, але, як кажуть місцеві, банкомати все ще не працюють. Мине час, і в Іванкові знов буде музей, відвідувачі якого слухатимуть історії про відому художницю, роздивляючись її великі твори.

Важливо
"Денацифікація" культурної спадщини. Ці пам'ятки історії та архітектури обстріляли війська РФ
"Денацифікація" культурної спадщини. Ці пам'ятки історії та архітектури обстріляли війська РФ