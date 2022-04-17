"Мы – охрененный народ". Зачем Лана Овчинникова рисует картины на стенах бомбоубежища

Бетонные стены одного из киевских бомбоубежищ с недавних пор покрыты разноцветными рисунками. Под звуки непрекращающейся канонады их создала Лана Овчинникова, художница, скульптор по дереву из Киева. Среди работ – образы Богоматери, Будды, украинской девушки с калиной. Все это – попытка заглушить боль от ужаса войны, желание вымолить спасение для Украины.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Лана, которая кроме прочего, активно занимается волонтерством, шедеврами свои работы не называет, но верит, что они способны утешить.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Когда началась война, Лана Овчинникова задалась вопросом, что может сделать для нашей победы? Автомобиль с полным баком, который стоял под домом, отдала волонтерам. Карематы, диван, стулья, посуду – тем, кто во время российских обстрелов прячется в убежище. А еще у Ланы прекрасный голос. Она перепевает известные песни, пытаясь тем самым достучаться до белорусов и россиян. В целом такой подход некогда называли теорией малых дел. Овчинникова соглашается. Именно из них, уверена, и состоит наша жизнь.

– Я всегда что-то делаю руками. Рисую, вяжу. Когда сериал смотрю, тоже занимаюсь рукоделием. Для меня непривычно сидеть и ничего не делать.

В первые дни было очень громко. Когда началась воздушная тревога и мы спустились в убежище, там стены дрожали, канализационные трубы дали течь… Все перепуганы. Не могу сказать, что я смелая: мне было очень страшно. Помню, когда зазвучала сирена, я взяла разноцветные мелки и спустилась в укрытие. Я рисовала, чтобы успокоиться, но сосредоточиться не могла. Над одной из своих картин рисовала небо — в виде купола. Не знаю, что это было. То ли колдовала, то ли молилась. Словом, закрывала небо над Украиной на свой лад, — рассказывает Лана.

Мне очень хотелось выразить свою ненависть, но я подумала, что когда война закончится, эта ненависть останется в подвале дома, в котором я живу. Поэтому я решила рисовать что-то доброе, что дарит надежду, помогает успокоиться.

…Не могу сказать, что я религиозна. Да, я верю в бога, но интересуюсь разными течениями. Это и христианство, и буддизм. Мне Восток нравится. Прошлым летом я купила книгу древнекитайского философа Лао-цзы, которого считают основателем даосизма. Мне нравится его настрой.

Когда я рисую в убежище, дети, которые там прячутся, тоже берут мелки, пытаются самостоятельно что-то нарисовать: флаг Украины, "Слава Украине!" и так далее. Мальчику – 9 лет, девочке – 10. Они, как котята. В шахматы много играют. Мама у них спокойная, уравновешенная. И дети такие же. Рисунки на стенах, думаю, кого-то утешают, в подвале стало чуток уютнее.

Люди не говорили мне, чтобы я перестала пачкать стены. Может, после войны найдется какой-то идиот, который упрекнет меня в этом, но я надеюсь, что нет. Через мои образы можно понять, что я молюсь. Молюсь о Харькове, который бомбят, молюсь о моем родном Чернигове, где происходили страшные вещи.

Новости не выключаю вообще. Если звучит тревога, то бегу в подвал. А когда прибегаю оттуда, то снова включаю новости – они такие, что остается только молиться…

В убежище вместе со мной есть мамы с маленькими детьми. Помню, как у одного ребенка, совсем маленького, случилась ужасная истерика из-за бомбежек. Его несколько часов не могли успокоить. А у другой женщины ребенок был спокойный, потому что мама постоянно с ними разговаривала. Многие соседи мои выехали. Была одна беременная, потом она родила и уже с младенцем спускалась в убежище.

[ + – ] "Рисунки на стенах, думаю, кого-то утешают, в подвале стало чуток уютнее"

Думала ли я об эвакуации? У меня заправленная машина стояла возле подъезда. Но моей маме 86 лет, она бы дорогу не перенесла. Да она как бы и не понимает, что война. В подвал спускаться не хочет, я перестала ее убеждать.

Маме не страшно, ведь ее отец погиб во время Второй мировой, сражаясь плечом к плечу с русскими, белорусами. И теперь, когда я ей говорю, что это русские нас бомбят, она не верит: "Русские? Как это?!"

Машину свою я отдала знакомым ребятам, они возят гуманитарку в Чернигов. Я даже не имею возможности с ними поговорить, потому что люди очень заняты. Когда сильно бомбили, я им сказала, что, может, не надо ехать, там опасно. Но они поехали. Вдруг мне звонят с неизвестного номера, спрашивают, мол, знаете такого, это ваша машина? И что, спрашивается, я должна думать? У меня первая мысль была – убили, разбомбили и т. д. Потом я перезвонила парню, которому отдала машину, а он говорит, что все нормально, проходил блокпост.

Моя доля – поддерживать людей. В Богдановке подруга сидела в погребе с семьей, еще и с собаками. Они не могли выехать, аккумулятор сел. Я была их единственной связью с миром – 15 дней под оккупацией. Надо было подбадривать. Потом, когда гуманитарный коридор создали, они выехали. Но толком с ними ни о чем пока не говорила. Живы – живы. Даже не спрашиваю, куда переехали. В Чернигов друзьям собираю лекарства, передаю. Это тот минимум, который могу делать.

[ + – ] Лана Овчинникова, "Рассветный колокольчик". Довоенная работа

Мой муж в Польше работает программистом, ему 52 года, гипертоник. Когда началась война, он рвался в Украину. Но я сказала, что ты 100 м пробежишь – все, будешь обузой, ведь наши военные тебя не бросят, вместо этого можешь пересылать деньги на нужды армии. Он так и делает, пересылает. Из Чернигова к нему в Польшу эвакуировались его мама, мама зятя, сестра, двое детей. То есть он их всех поддерживает. А зять остался в теробороне на Львовщине. Плюс мой муж коммуналку платит за нашу квартиру здесь, меня обеспечивает. Считаю, что это правильное распределение ресурсов.

Если бы у меня были дети, конечно, я бы пыталась их отсюда вывезти, но своей жизнью могу распоряжаться сама. Я киевлянка, поэтому хочу быть вместе с Киевом. В Польшу если и поеду, то только в гости, а вот дом строить будем здесь, в Бучанском районе хотели.

[ + – ] Лана Овчинникова, "Машенька". Довоенная работа

Я домовитая, у меня панно на стенах лепное. Люблю подкрасить что-то, посадить, очень нравится на земле работать. В последнее время скульптурой по дереву занималась – большущие скульптуры делала. После войны продолжу. Возможно, мне разрешат их поставить где-то – будут глаз радовать. Далее, думаю, придет время, кинут клич сажать деревья. Я буду первой, кто откликнется, очень этого жду. Еще хочу расписать класс в детсаду нехитрыми рисунками. Лучше где-то на левом берегу Киева, так как у меня мама лежачая, ее надо несколько раз в день кормить.

Я самоучка, у меня нет высшего образования. Носки вяжу, передаю в месте с лекарствами, в Черниговской области во многих населенных пунктах света нет, люди мерзнут.

Я и до войны не забывала людям говорить спасибо. А сейчас такая переоценка случилась! В аптеку заходишь и говоришь: "Спасибо". В "Новусе" тоже говоришь: "Спасибо, что вы все делаете для нас в такое время". Без спасибо нигде невозможно. У меня столько благодарности никогда не было. Те же медиа, которые с утра до ночи работают, спасибо им. Без информации была бы паника, ужас. Пожарным нашим спасибо.

[ + – ] "Меня волнует, что когда минует опасность, мы снова можем начать ссориться. А так хочется, чтобы остались сплоченными"

Война – это столько откровений. Что наша армия держит удар. Что над Киевом есть купол [ПВО]. Что народ сплотился, что президент не сбежал, что Рада работает. Оказалось, что Запад может сплотиться. Что Украина едина, как никогда. А пожарные! Откуда у них столько сил. А медики! Я просто не понимаю, как общество до войны могло быть таким недружным. Оказывается, вон какой мы охрененный народ!

Меня волнует, что когда минует опасность, мы снова можем начать ссориться. А так хочется, чтобы остались сплоченными. Хотелось бы, чтобы все это осталось, что бы мы не начали по мелочам грызться. Это, пожалуй, моя основная мысль.

Важно