Разбитое сердце. Репортаж из несдавшегося Чернигова

"Когда президент Зеленский присвоил нашему городу статус города-героя, мы хотели сказать, что это — город героев", — говорят в Чернигове. Корреспонденты Фокуса увидели взорванный мост, разрушенные жилые дома, стадион и детскую библиотеку, и узнали, как черниговцы держались под обстрелами 38 дней.

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Под ногами – куски бетона и крошка искусственного покрытия беговых дорожек. В центре футбольного поля – воронка, диаметров пять метров, за полем – еще одна такая же. В ночь на 7 марта на черниговский стадион имени Гагарина российская армия сбросила пять авиабомб.

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"Не мог себе даже такого представить!", – говорит десятилетний Кирилл. Спустя месяц, 11 апреля, он с другом пришел посмотреть на масштабы разрушения арены. "Сказали уже можно зайти", – поясняет мальчишка. И оглядывается, чтобы посмотреть на разрушенное здание детской библиотеки – бывший особняк Василия Тарновского. Его стены обрушились, книги сброшены с полок.

Рядом с полем и библиотекой работают волонтеры – собирают камни, палки, стекло. Один из них протягивает крупный осколок: "Вот что принес нам русский мир!".

[ + – ] Стадион им. Гагарина Фото: Виктор Ковальчук [ + – ] Стадион им. Гагарина Фото: Виктор Ковальчук [ + – ] Здание библиотеки для юношества Фото: Виктор Ковальчук [ + – ] Разрушения в Чернигове

Уже неделю в Чернигове тихо. 4 апреля российская армия отошла от города, фактически разблокировав его. До этого 38 дней Чернигов подвергался обстрелам. В городе были разрушены жилые дома, школы, детские сады, больницы.

Чернигов, город-остров

"Отошла – неправильное слово, – говорит Александр Ломако, секретарь Черниговского городского совета. – Украинская армия нанесла по армии оккупанта серьезные огневые удары. И русские бежали, об этом говорит оставленная в окрестностях города техника. Так планово не отступают. Оборона города была качественно организована – 38 дней россияне не могли в него войти".

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Да и из Чернигова горожанам было выйти почти невозможно – из-за разрушенной инфраструктуры и обстрелов эвакуационных колонн.

"Когда 23 марта враг разрушил автомобильный мост через Десну в сторону Киева (по нему двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь), город стал островом: с трех сторон он был окружен российскими войсками, а с четвертой – водой, – продолжает представитель мэрии. – Местные жители не могли покинуть Чернигов. И что враг стал делать в этой ситуации? Он прицельно бил по складам с продуктами, гуманитарной помощью, заправкам с топливом, чтобы ситуация, которая и без того была сложной, становилась еще хуже. В домах не было света, воды, отопления, а ночью было минус семь".

[ + – ] Александр Ломако рассказывает: "Враг прицельно бил по складам с продуктами, гуманитарной помощью, заправкам с топливом" Фото: Виктор Ковальчук

И постоянно враг наносил артиллерийские и авиаудары. В результате таких атак погибло около 700 мирных жителей. Все это время людей не могли хоронить на местном кладбище – оно было под частичной оккупацией. Пришлось организовать новое в лесу. Это одна большая братская могила: с одной стороны для военных, с другой – для гражданских. Некоторые тела до сих пор неопознаны. Если в мирное время в 300-тысячном Чернигове умирало 8-9 человек ежедневно, то в марте бывали дни, когда приходилось хоронить сотню. Морги были переполнены. Из-за отсутствия света это была большая проблема.

Сколько всего авиаударов было нанесено по Чернигову, в городе не подсчитали.

"24 февраля запустили несколько ракет, потом 27-го в район горсовета еще несколько. А потом каждый день лупили. Уже взрослые, дети и даже собаки научились различать, когда стреляют наши, а когда по нам. Когда президент Зеленский присвоил нашему городу статус города-героя, мы хотели сказать, что это — город героев", — вспоминает Ломако.

Дом на Черновола

Две секции этой девятиэтажки разрушены полностью.

"В нашем районе нет военных объектов, только кардиоцентр, который тоже частично разрушен, и школа", – говорит Валентина. Женщина жила в доме на улице Вячеслава Черновола. Ныне ночует в подвале соседнего дома, тоже поврежденного вследствие ракетного удара. "Я окна пленкой заклеила, осыпавшуюся плитку собрала. Может, разрешат жить, хотя стены и потрескались".

Экспертиза еще не проводилась, но вряд ли она покажет, что этот дом можно сохранить.

[ + – ] Разрушения в Чернигове: жилые дома после обстрелов Фото: Виктор Ковальчук [ + – ] Разрушения в Чернигове: жилые дома после обстрелов Фото: Виктор Ковальчук [ + – ] Разрушения в Чернигове: жилые дома после обстрелов Фото: Виктор Ковальчук [ + – ] Разрушения в Чернигове: жилые дома после обстрелов [ + – ] Разрушения в Чернигове: жилые дома после обстрелов [ + – ] Разрушения в Чернигове: жилые дома после обстрелов

Удар прозвучал 13 марта в полдень, вспыхнул пожар. На многоэтажки россияне скинули сразу шесть бомб. В одно мгновение под завалами дома и в окрестностях погибли 35 человек – часть из них стояли в очереди в аптеку. На сегодня, местные говорят, известно о 47 погибших. Но если разобрать все завалы, не исключено, что могут быть еще.

"Тут на втором этаже семья с новорожденным жила. Месяц ему. Коляска на балконе стояла. Только недавно фото в Фейсбуке увидела – выжили, слава Богу!" – продолжает Валентина.

На четвертом этаже на разрушенном балконе видна мужская фигура. Поднимаемся по лестнице с тыльной стороны дома. В квартире слева жили мать и дочь. Сегодня она вместе с братом пришла забрать уцелевшие вещи.

"Услышали самолет, сначала далеко, а потом как будто стал садиться на дом… И взрыв. Мама чудом смогла выйти", – говорит женщина. Позволяет зайти в квартиру и заглянуть в соседнюю, однокомнатную. "Думаю, большинство погибших – из однокомнатных. У них разрушилось все. Наши же соседи, к счастью, ночевали и фактически жили в коридоре. Благодаря этому спаслись".

[ + – ] Сколько всего авиаударов было нанесено по Чернигову, в городе не подсчитали Фото: Виктор Ковальчук

Тем временем группа спасателей поднимается на шестой этаж. Оказывается, там бетонной плитой придавило женщину, и ее тело из под завалов раньше забрать было невозможно.

Обстрелянные окраины Чернигова. ДРГ в Новоселовке

Больше всего досталось окраинам.

Новоселовка – село на восточной окраине Чернигова. На некоторые улицы здесь заходили российские диверсионные группы, в лесу до сих пор находят растяжки.

Спасатели просят не сходить с дороги, не поднимать предметы.

Дорога, усыпанная камнями, ведет к воронке. Около нее валяются мягкие игрушки, детская обувь, носки. Справа – общежитие. Оно разрушено. Слева – библиотека. С одной стороны ее фасад уцелел.

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На ближней улице встречаю Александру Баран, она работала в этой библиотеке.

"Это случилось в середине февраля", – говорит она. Переспрашиваю: марта? "Да, уже путаюсь в датах", – уточняет собеседница. Рассказывает, что около Новоселовки была первая линия обороны. Обстреливать ее начали не сразу, а в марте, а потом разбомбили центр села.

"Знаете, история повторяется. В 1943 году как раз в конце февраля немцы сожгли Новоселовку. Людей в дома загнали и подожгли. Спустя 79 лет в феврале мы сами в подвалах закрывались, спасаясь от авиаударов", – рассказывает Александра.

Она говорит, понимала, что надо хоть что-то спасти и поэтому переехала в соседнее село.

"Россияне же были в лесах. У них было снайперское оружие. Они знали, кто и где ходит, следили за нами. Когда мы корову вели, нас не трогали, а когда вернулись за машиной и велосипедом – обстреляли. Представляете! Слышу только: ууууу. Я уже кричу не своим голосом. Муж говорит – не бойся, это они пугают. И что, от испуга мне падать? Остановились. На машине у нас был белый флаг. Пошли дальше, дрожу. А на встречу идет он – высокий такой, в форме и босой, в шлепках. И боевая машина. Думаю, все – наш конец. Начали с ним разговаривать. Говорю: ваши уже сожгли село, иду к родственникам. Ничего не ответил. Сказал, что проведет. Но перед тем машину обыскал. Там поросенок был – укусил его. Знаете, как страшно! Шли у нас женщины в соседнюю Ульяновку. Сердце разорвалось у одной… Как хочется, чтобы был мир, чтобы нашу Украину оставили в покое".

[ + – ] Чернигов и Новоселовка после обстрелов Фото: Виктор Ковальчук [ + – ] Чернигов и Новоселовка после обстрелов Фото: Виктор Ковальчук [ + – ] Чернигов и Новоселовка после обстрелов Фото: Виктор Ковальчук [ + – ] Чернигов и Новоселовка после обстрелов Фото: Виктор Ковальчук

Тем временем над головой поднимается волонтерский беспилотник. Александра со страхом и слезами поднимает взгляд на небо: "Все с них начиналось. У россиян гудел как самолетик. А потом происходил удар. Так моей соседке в последний день, 30 марта, хату сожгли. Тело собирали по частям. Ужас! И знаете, что самое страшное! Россияне в церковь ходят. В Вознесенске один приходил. Говорит, у него трое детей, не хотел бы убивать, деньги пошел зарабатывать, но не знал, как. Вранье! Они пришли нас убивать!".

В Новоселовку привезли гуманитарную помощь. Волонтеры из Чернигова приезжают в село раз в несколько дней. Доставляют консервы, крупы, средства гигиены.

Кто бомбил Чернигов

Имена нескольких пилотов, которые сбрасывали на город авиабомбы, в Чернигове знают. 5 марта подразделения противовоздушной обороны Украины сбили российский самолет, два пилота катапультировались. Один из них выжил. Им оказался опытный летчик, воевавший в Сирии, Александр Красноярцев.

[ + – ] В здание гостиницы "Украина" тоже попала бомба Фото: Виктор Ковальчук

"Самолет упал на дом депутата областного совета, разрушил его. У нее трое детей, к счастью, все были в подвале. Пилоты катапультировались в другое место. Одного взяли в плен. Он признался,когда пытался скрыться, что убил человека, который его нашел. Надеюсь, Красноярцева не обменяют, он важный свидетель. На сотрудника горсовета выходил человек из Донецка, просил, чтобы ему отдали летчика, предлагал выкуп, а после стал угрожать", — вспоминает Александр Ломако.