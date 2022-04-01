В Чернигове нет света, воды и связи, но много раненых и больных, которым требуется экстренная медицинская помощь. Хирург Александр Рыженко рассказал Фокусу, как врачи помогают жителям блокадного города и в чем они больше всего нуждаются.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

"Приветствую, мой город-герой Чернигов! Если кому-то из жителей города или его защитникам нужна моя помощь как врача хирурга – детского или взрослого – пишите мне в "Вайбер" или "Телеграмм" или звоните по телефону". Так начинается пост в "Фейсбуке" местного врача Александра Рыженко, написанный 30 марта.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Александр работает в частной клинике "Тесла". Сейчас он бесплатно лечит всех, кто нуждается в помощи, и помогает коллегам из государственных медучреждений.

[ + – ] Хирург Александр Рыженко: "Каждый делает свою работу и приближает победу"

Хирург рассказал Фокусу о том, с чем теперь черниговским врачам чаще всего приходится иметь дело, как перестроилась городская медицинская система, и объяснил, почему никто не может сказать, что будет завтра.

Врачи в больницах Чернигова работают круглосуточно

Александр, из вашего поста становится ясно, что система скорой помощи в городе больше не работает.

— К сожалению.

Как медики пытаются наладить медицинскую систему города?

— Беда в том, что у нас сейчас нет света, воды, стабильной связи. Большая проблема с горючим. Врачи выезжают по вызовам, но тогда, когда действительно нужна неотложная помощь и без нее никак. В большинстве случаев людей доставляют в те больницы, которые работают. Остальные самостоятельно приходят, обращаются к врачам.

Есть хирурги, сосудистые хирурги, травматологи, терапевты, неврологи, семейные врачи. Первичное звено, то есть семейные врачи, педиатры, работают онлайн. С сегодняшнего дня заработает первая детская поликлиника, там будет очередной терапевт и педиатр.

Я консультирую там, где и работал раньше, в "Фейсбуке" написал, где и как. Приходят люди. Делаем перевязки, маленькие операции, которые можно совершить под местной анестезией, потому что действительно есть такие случаи, когда откладывать уже некуда. Но в связи с тем, что в больницах нет света, воды, средств для нормального оказания помощи, по возможности всех прооперированных пациентов пытались направлять на долечивание в медицинские учреждения других городов.

Сейчас мы изолированы, то есть, исходим из того, что есть. Эта проблема решается. Здесь нужно отдать должное руководству области и города, которое делает все возможное и невозможное, чтобы помочь этим раненым, прооперированным людям.

В большинстве черниговских больниц медики работают круглосуточно, потому что добираться из дома им очень тяжело, транспорт не работает и машиной не доедешь. Поэтому они просто находятся в палатах, в подвалах, чтобы оставаться в строю. Так работают и в областной, и в областной детской больнице.

[ + – ] Центр Чернигова после обстрелов

Типичные проблемы – это ранения?

— Да, к сожалению. Их получают и гражданские, и военные. Не скажу, что лечится больше военных. Конечно, на передовой они получают травмы, но и среди гражданского населения очень много осколочных ран, ампутаций – и среди взрослых, и среди детей. Вчера перевязывал ребенка, который имел ранения мягких тканей. Обстрелы продолжаются, люди травмируются.

Важно

"Кесарево в подвале". Как работает киевский роддом в условиях войны

В Чернигове обстреливают не военные объекты, а все гражданские дома, не имеющие инфраструктурного значения, просто жилые районы.

"Волонтеров обстреляли… Мы в блокаде"

Есть проблемы с персоналом?

— Проблем с травматологами, хирургами, слава Богу, нет. Есть проблема с медсестрами – большинство девушек выехали, а те, кто есть, работают на истощение уже несколько недель.

Что с медикаментами?

— До нас доходили препараты, средства, пока справляемся. Если не будет никаких активных действий, дай Бог, продержимся.

Есть пациенты, которые нуждаются в постоянном приеме лекарств – например, гипертоники, диабетики. Есть ли возможность оказывать им помощь?

— Эндокринологи во второй, третьей городских больницах активно работают над этим. Все проблемы, с которыми люди приходят, решают: находят лекарства. В аптеках уже давно нет препаратов заместительной терапии функции щитовидной железы – тироксина, эутирокса. С ними большая проблема.

Волонтеры к вам больше не доезжают?

— Ну, вы же читаете новости. Волонтеров обстреляли, к сожалению, есть погибшие. Все так и есть. Мы в блокаде.

[ + – ] "Будем верить, что мы победим этих орков", — говорит Александр Рыженко Фото: Соцсети

"Будем верить, что мы победим этих орков"

Какие перспективы у пациентов, которым требуются серьезные операции?

— Больницы не отказывают пациентам. Если, например, аппендицит или серьезное ранение, помощь оказывают и в таких условиях. Во всех больницах операционные из-за постоянных обстрелов перемещены на нижние этажи, окна специально заблокированы. Если света нет, энергия подается генераторами, чтобы сделать операцию.

Чего сейчас больше всего не хватает врачам?

— Знаю, что травматологам не хватает аппаратов наружной фиксации – много повреждений конечностей. Остальное – антибиотики, перевязочные материалы – по состоянию на вчера-позавчера всего хватало. Но что будет завтра-послезавтра, никто не возьмется сказать, неизвестно, сколько блокада будет продолжаться.

Но будем верить, что мы победим этих орков. Мы верим в Вооруженные силы Украины и в то, что каждый делает свою работу и приближает победу.

Важно