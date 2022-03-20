"Кесарево в подвале". Как работает киевский роддом в условиях войны

В Киевском перинатальном центре на Оболони за время войны родилось 37 детей. Фокус поговорил с заместителем директора центра по медицинской части Людмилой Воробей о том, как врачи принимают роды в подвале, и справляется ли роддом без трех сотен эвакуировавшихся сотрудников.

7 марта в небе над Киевом украинская противовоздушная оборона сбила два российских самолета. Людмила Воробей, врач-гинеколог высшей категории, заместитель директора Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины по медицинской части, расположенного на Оболони, хорошо запомнила тот день. У одной из пациенток как раз начались роды, но оставаться в здании роддома было слишком опасно. Рожающую женщину повезли в бомбоубежище, где успели оборудовать родзал.

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К счастью, все прошло хорошо.

"Наша роженица оказалось очень стойкой женщиной, она четко следовала инструкциям врачей, не паниковала. Ее муж тоже находился рядом, поддерживал", — рассказывает Людмила Воробей. Женщина родила здорового мальчика, сейчас ее уже выписали.

Всего за время войны в перинатальном центре на Оболони родилось 37 малышей, троим из них мамы дали жизнь в укрытии под зданием роддома.

Импровизированный родзал

"Так получилось, что до войны у нас как раз проходила реконструкция центра, в подвальных помещениях шел ремонт. Оборудовать их в бомбоубежище пришлось уже после вторжения", — объясняет Людмила Воробей. Персонал роддома понимал, насколько это важно, поэтому все включились в работу. Обустроить подвал получилось в максимально коротки сроки: здесь установили кровати, детские люльки, поставили лавочки, провели хорошее освещение. Оборудовали и импровизированный родильный зал, куда перенесли все необходимое: кресло для рожениц, койку, шкаф с медицинскими материалами, кардиомонитор и обогреватель.

"В экстренных случаях здесь даже можно кесарево сечение делать под спинальной анестезией", — добавляет собеседница Фокуса. Однако в этом пока потребности не было.

[ + – ] В подвале роддома оборудовали импровизированный родильный зал, куда перенесли все необходимое Фото: Pexels

Самыми тяжелыми за время войны для Людмилы Воробей стали именно первые дни после вторжения.

"Переход от мирной жизни к обстрелам — это сложно для любого человека, но для меня это был двойной стресс. Я все время думала — а вдруг я не успею спустить кого-то в подвал, вдруг кто-то по моей вине погибнет!" — вспоминает она. После того, как бомбоубежище оборудовали, стало спокойнее. В роддоме выработали четкий алгоритм действий, на каждом этаже все знают, как действовать в критической ситуации.

В бомбоубежище под перинатальным центром прячутся не только пациенты и медперсонал, но и жители близлежащих домов. По словам Воробей, укрытие может принять до 500 человек. За последние 19 дней сюда спускалось максимум около полсотни людей.

14 марта Оболонь обстреляли: артиллерийский снаряд прилетел в девятиэтажный жилой дом, два человека погибло.

"Снаряд упал в пять часов утра. Это очень близко от нашего роддома, так что взрыв был сильный", — рассказывает врач. По ее словам, в пострадавшем доме живет сотрудница центра — председатель профсоюзного комитета. Буквально за несколько дней до этого она как раз уехала из Киева к своей дочери в Германию.

В первые дни войны, когда обстановка в этом районе была особенно жесткой, все роженицы и персонал несколько ночей провели в укрытии. Сейчас женщины спят в своих палатах. Воздушная тревога в Киеве бывает несколько раз за ночь и гонять каждый раз рожениц, некоторые из которых отходят после операций, туда-обратно в подвал — не самое удачное решение, подумала администрация центра. Решение о перемещении в укрытие принимает дежурный.

"Врачи оценивают обстановку, советуются между собой. Обычно, если это один сигнал тревоги, то все остаются на своих местах. А вот если их три — тогда надо идти в укрытие", — говорит Воробей.

[ + – ] В первые дни войны все роженицы и персонал роддома несколько ночей провели в укрытии Фото: pexels.com

Уехало три четверти персонала

В мирное время в перинатальном центре работает около 400 человек. После войны здесь осталось 112 сотрудников: многие врачи и медсестры эвакуировались, вывозя семьи в безопасные места. В роддоме к этому относятся с пониманием. Несмотря на это, Людмила Воробей уверяет, что медицинский процесс организован на должном уровне. В смене, как и положено, находится 40 человек.

"У меня круглосуточные бригады, я их расписала на месяц вперед из оставшихся сотрудников", — комментирует замдиректора.

Но даже тем, кто не эвакуировался, не всегда просто добраться до места работы. Именно поэтому администрация разрешила медперсоналу брать две смены подряд, так у них на логистику уходит меньше времени. Еще десять сотрудников поселились на территории центра вместе со своими семьями. Людмила признается, что не боится массовой эвакуации персонала.

"Думаю, все, кто хотел уехать, уже сделали это, а те, кто остался, будут продолжать работать, несмотря на взрывы", — говорит врач.

За время войны оставшийся в городе персонал очень тесно сдружился между собой, превратился в сплоченную команду. Людмила Воробей признается, что как раз это позволяет работать по максимуму и справляться со стрессом. И это общее чувство единения работает не только с сотрудниками, но и с пациентами. В роддоме сейчас нет психолога — она тоже выехала из Киева вместе с семьей. Но замдиректора уверена, что даже без специализированной помощи персоналу удается поддерживать рожениц.

"К ним относятся с таким теплом, с такой заботой и вниманием, что они просто забывают об обстрелах и взрывах", — уверяет она. Немаловажным фактором является и поддержка мужей, они могут жить в больнице вместе с женами и присутствовать на родах. Для каждой семьи здесь отвели отдельную палату.

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Роддом на Оболони сейчас обеспечен всем необходимым. Медикаменты достают из старых запасов, медицинские изделия подвозят волонтеры.

"Как-то у нас почти закончилась марля, мы кинули клич и нам все привезли", — объясняет собеседница Фокуса. Периодически волонтеры подвозят памперсы и детскую одежду.

Питанием роженицы тоже обеспечены — кухня в роддоме не прекращала работу. Да и вообще все службы (прачечная, стерилизационное отделение) функционируют тут, как и в довоенное время. Подготовились в учреждении и к возможным перебоям с электричеством — в больнице установлен дизель-генератор.