Опыт эвакуации. Пять простых правил для тех, кто собирается уехать в ближайшее время

Фокус составил список простых правил, соблюдая которые, вы сможете избежать вреда здоровью во время тяжелого вынужденного путешествия.

Снаряды и пули агрессора — к сожалению, далеко не единственная опасность, подстерегающая мирное население при перемещении по стране в военное время. Для успешной и безбоязненной эвакуации довольно важно оставаться здоровым. Опросив соотечественников, которые уже пережили процесс перемещения, мы выбрали

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Пять простых правил для тех, кто собирается в эвакуацию в ближайшее время

Правило 1. Ешьте по часам

В буквальном смысле, где бы вы ни находились, куда бы ни ехали — составьте расписание приемов пищи для себя и всех членов семьи. Соблюдать его надо дисциплинированно, даже если есть совсем не хочется. Стрессовые перегрузки зачастую блокируют чувство голода, но организм при этом вовсе не перестает нуждаться в питательных веществах. Удивитесь, когда узнаете, как много оказалось людей, у которых в эвакуационных поездах и автобусах случались голодные обмороки, хотя запас провизии с собой был.

Не хотите застрять на полпути к месту назначения, нуждаясь в скорой медицинской помощи, которая может до вас и не добраться, — заставляйте себя поесть, даже когда кусок не лезет в горло. И следите за тем, чтобы близкие поступали так же.

Правило 2. Не доверяйте субъективным ощущениям жарко/холодно

Одевайтесь и обувайтесь, ориентируясь на цифры — показатели температуры воздуха. Адреналин — штука коварная. Выделяясь в кровь в больших количествах, он влияет на работу систем, которые в нашем организме выполняют функцию "защиты от дурака". Обычно тела начинает сигналить нам о возможности переохлаждения или перегрева задолго до того, как риски становятся критическими. Мы просто чувствуем, что холодно и одеваемся потеплее или чувствуем, что в зимней куртке и шапке здесь жарко, лучше их снять. Обычно, но только не в состоянии стресса высокой и средней интенсивности. В это время собственное тело начинает нас обманывать. Кажется, что мы чувствуем себя вполне нормально в расстегнутой куртке или вовсе без нее, хотя на улице минусовая температура. Или напротив, в теплом помещении пробирает озноб и мы кутаемся до тех пор, пока не начинаем ощущать последствия жесткого перегрева.

[ + – ] Люди садятся в эвакуационный автобус, в Харькове, 12 марта 2022 г. Фото: УНИАН

Правило 3. Пейте теплую воду

Вода, которую вы пьете, не должна быть холоднее комнатной температуры. Идеальный вариант — чуть теплее температуры тела. В не очень запущенных случаях такое питье даже помогает справиться с паническими атаками. Вообще, теплая вода в стрессовой ситуации лучше любых других напитков.

Правило 4. Ограничьте потребление чая и кофе

Иногда в дороге зимой кажется, что чашка чая или кофе — это самый простой и быстрый способ согреться. Кроме того, кофеин, содержащийся в этих напитках, оказывает стимулирующее действие на некоторые отделы мозга. С помощью таких стимуляторов многие избавляются от субъективного ощущения сонливости и усталости при недостатке сна. Возможно, в мирное время это и было хорошей идеей, но только не сейчас. В опасной ситуации критически важно адекватно оценивать ресурсы своего организма. Проще говоря, вы должны точно знать, насколько устали, как долго еще сможете продержаться за рулем, да и вообще продержаться. Стимуляторы обманывают мозг, они дают иллюзию притока сил, которые на самом деле могут быть на исходе.

[ + – ] Люди на железнодорожном вокзале, в Киеве, 11 марта 2022 г. Фото: УНИАН

Правило 5. Возьмите с собой в дорогу мазь с антибиотиком

Это может быть левомиколь или любой другой препарат, предназначенный для обработки несвежих инфицированных ран. Когда вы отправляетесь в длительное путешествие в не самых комфортных условиях, вероятность инфицирования любого пореза, царапины или другого повреждения кожи возрастает многократно. Оперативная помощь травматолога скорее всего будет недоступна. К тому же в эвакуации случаются всякие неприятные сюрпризы, всегда существует вероятность, что путешествие продлиться дольше, чем вы планировали. Так в силу прогрессирующих воспалительных процессов маленькая, но вовремя не обработанная ранка может превратиться в большую проблему. Если помимо перевязочных материалов у вас при себе будет мазь с антибиотиком, сможете избежать усугубления, даже если рана инфицируется. Заметите признаки воспаления — положите на поврежденное место ватку с лекарством и перевяжите.

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