Досвід евакуації. П'ять простих правил для тих, хто збирається поїхати найближчим часом

Фокус склав список простих правил, дотримуючись яких, ви зможете уникнути шкоди здоров'ю під час важкої вимушеної подорожі.

Снаряди та кулі агресора — на жаль, далеко не єдина небезпека, яка чатує на мирне населення під час переміщення країною у воєнний час. Для успішної та безстрашної евакуації досить важливо залишатися здоровим. Опитавши співвітчизників, які пережили процес переміщення, ми вибрали

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

П'ять простих правил для тих, хто збирається в евакуацію найближчим часом

Правило 1. Їжте щогодини

У буквальному сенсі, де б ви не знаходилися, куди б їх не їхали — складіть розклад їди для себе й усіх членів сім'ї. Дотримуватись його треба дисципліновано, навіть якщо їсти зовсім не хочеться. Стресові перевантаження часто блокують почуття голоду, але організм при цьому зовсім не перестає потребувати поживних речовин. Здивуєтеся, коли дізнаєтесь, як багато виявилося людей, у яких в евакуаційних потягах та автобусах траплялися голодні непритомності, хоча запас провізії із собою був.

Не хочете застрягти на півдорозі до місця призначення, потребуючи швидкої медичної допомоги, яка може до вас і не дістатися, — змушуйте себе поїсти, навіть коли шматок не лізе в горло. І слідкуйте за тим, щоб близькі робили так само.

Правило 2. Не довіряйте суб'єктивним відчуттям спекотно / холодно

Одягайтеся та взувайтеся, орієнтуючись на цифри — показники температури повітря. Адреналін — штука підступна. Виділяючись у кров у великій кількості, він впливає роботу систем, які в нашому організмі виконують функцію "захисту від дурня". Зазвичай тіло починає сигналити нам про можливість переохолодження або перегріву задовго до того, як ризики стають критичними. Ми просто відчуваємо, що холодно й одягаємося тепліше або відчуваємо, що в зимовій куртці та шапці тут жарко, краще їх зняти. Зазвичай, але не в стані стресу високої та середньої інтенсивності. Саме тоді власне тіло починає нас обманювати. Здається, що ми почуваємося цілком нормально в розстебнутій куртці або взагалі без неї, хоч на вулиці мінусова температура. Або навпаки, в теплому приміщенні пробирає озноб і ми кутаємося доти, доки не починаємо відчувати наслідки жорсткого перегріву.

[ + – ] Люди сідають в евакуаційний автобус, у Харкові, 12 березня 2022 р. Фото: УНІАН

Правило 3. Пийте теплу воду

Вода, яку ви п'єте, не повинна бути холоднішою за кімнатну температуру. Ідеальний варіант — трохи тепліше температури тіла. У не дуже запущених випадках таке питво навіть допомагає впоратися з панічними атаками. Узагалі, тепла вода в стресовій ситуації краща за будь-які інші напої.

Правило 4. Обмежте споживання чаю і кави

Іноді в дорозі взимку здається, що чашка чаю чи кави — це найпростіший і найшвидший спосіб зігрітися. Крім того, кофеїн, що міститься в цих напоях, надає стимулювальну дію на деякі відділи мозку. За допомогою таких стимуляторів багато хто позбавляється суб'єктивного відчуття сонливості та втоми за умов нестачі сну. Можливо, у мирний час це було гарною ідеєю, але тільки не зараз. У небезпечній ситуації критично важливо адекватно оцінювати ресурси свого організму. Простіше кажучи, ви повинні точно знати, наскільки втомилися, як довго зможете протриматися за кермом, та й узагалі протриматися. Стимулятори обманюють мозок, вони дають ілюзію припливу сил, які насправді можуть бути закінчені.

[ + – ] Люди на залізничному вокзалі, у Києві, 11 березня 2022 р. Фото: УНІАН

Правило 5. Візьміть із собою в дорогу мазь з антибіотиком

Це може бути левоміколь або інший препарат, призначений для обробки несвіжих інфікованих ран. Коли ви вирушаєте в тривалу подорож у не найкомфортніших умовах, можливість інфікування будь-якого порізу, подряпини або іншого пошкодження шкіри зростає багаторазово. Оперативна допомога травматолога, швидше за все, буде недоступна. До того ж в евакуації трапляються всякі неприємні сюрпризи, завжди існує ймовірність, що подорож триватиме довше, ніж ви планували. Так через прогресувальні запальні процеси маленька, але вчасно не оброблена ранка може перетворитися на велику проблему. Якщо крім перев'язувальних матеріалів у вас із собою буде мазь з антибіотиком, можете уникнути загострення, навіть якщо рана інфікується. Зауважите ознаки запалення — покладіть на пошкоджене місце ватку з ліками і перев'яжіть.

Важливо