Евакуація: ділимося досвідом. Чого не вистачає в "тривожній валізці"

Досвід українців, які вже перебувають в евакуації, буде корисним для тих, хто зараз збирає речі. П'ять предметів, про які не пишуть в інструкціях з евакуації, але їх варто взяти із собою

Не сперечатимемося з офіційними евакуаційними інструкціями. Проте досвід українських евакуантів показує, що в стандартному переліку рекомендованого вмісту "тривожної валізки" не вистачає кількох важливих позицій.

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Щоб хоч трохи полегшити читачам момент зборів та переїзду за цих непростих часів, пропонуємо список речей, про які не говорять в інструкціях, а взяти їх варто.

Таблетки від головного болю

Навіть якщо у звичайному житті ні у вас, ні в членів вашої родини не було такої проблеми як постійний головний біль, з великою ймовірністю в когось вона з'явиться. Стресові навантаження, рівних яким ви ще не відчували, збитий режим харчування та безсонні ночі зроблять свою справу. З головним болем, навіть не дуже сильним, важко зосередитися і правильно відреагувати на зміни, що відбуваються навколо. Адже у воєнний час швидка адекватна реакція — це питання життя та смерті.

Гідріруючий крем

Косметика для догляду за шкірою обличчя та рук — можливо, останнє, про що можна згадати, збираючи речі в місті під обстрілом. Зате ви обов'язково згадаєте про неї потім, коли на другу або навіть третю добу відчуєте печіння або свербіж від того, що шкіра обличчя пересохне — або коли шкіра на руці потріскає і закровоточить, а потрібно буде й надалі нести дорожню сумку. Тому візьміть із собою найпростіший зволожувальний або пом'якшувальний крем.

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Вушні затички

У перевальних пунктах евакуанти влаштовуються по-різному. Комусь пощастить і дістанеться зручна, тиха кімната для ночівлі. Комусь не пощастить… Коли доводиться ночувати в некомфортних умовах, хочеться якось захистити себе від холоду та стороннього галасу. В людей, які переживають чи недавно перенесли сильний стрес, як правило, не найздоровіший сон. Навряд чи, діставшись мирних земель, ви хочете прокидатися в холодному поті від звуку автомобільної сигналізації, що спрацювала, думаючи, що це сирена. Вушні затички допоможуть вам відновитись.

Декілька додаткових тюбиків зубної пасти

Як не дивно, вона знадобиться не тільки для того, щоб чистити зуби. До складу більшості паст входить невелика кількість речовини, яка знімає запалення ясен. В принципі, її можна застосувати для будь-яких зовнішніх запалень. У багатьох містах України аптеки зараз порожні, запастись протиопіковою чи протизапальною маззю вдасться не всім. Якщо в потрібний момент мазі під рукою не знайдеться, можна змастити вражене місце зубною пастою — поки маленька проблема (наприклад, слабкий опік) не стала великою.

Паперові хусточки або серветки

Якщо у вас є звичка завжди носити серветки із собою — чудово! А якщо такої звички ви поки що не маєте — привчіться. Особливо якщо плануєте виїхати за територію України. На кордоні, часом, доводиться чекати в автомобілі по кілька діб, і в прикордонному туалеті вам не вистачатиме сухих паперових серветок.

Вологі серветки, до речі, теж стануть у пригоді, тільки візьміть варіант, у яких вміст без спирту й ароматизаторів. Вони стануть гарним компромісним рішенням у ситуації, якщо там, де ви ночуєте, нема де підмитися, але є тепла ізольована кімната і можна зняти одяг. Використовуйте вологі серветки як засіб особистої гігієни.

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