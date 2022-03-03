Эвакуация: делимся опытом. Чего не хватает в "тревожном чемоданчике"

Опыт украинцев, которые уже находятся в эвакуации, будет полезен тем, кто сейчас собирает вещи. Пять предметов, о которых не пишут в инструкциях по эвакуации, но их правильно взять с собой

Не будем спорить с официальными эвакуационными инструкциями. Однако опыт украинских эвакуантов показывает, что в стандартном перечне рекомендуемого содержимого "тревожного чемоданчика" не хватает нескольких важных позиций.

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Чтобы хоть немного облегчить читателям момент сборов и переезда в эти непростые времена, предлагаем список вещей, о которых не говорят в инструкциях, а взять их стоит.

Таблетки от головной боли

Даже если в обычной жизни ни у вас, ни у членов вашей семьи не было такой проблемы как постоянная головная боль, с большой долей вероятности у кого-то она появится. Стрессовые перегрузки, равных которым вы еще не испытывали, сбитый режим питания и бессонные ночи сделают свое дело. С головной болью, даже не очень сильной, трудно сосредоточиться и правильно отреагировать на изменения, происходящие вокруг. А ведь в военное время быстрая адекватная реакция — это вопрос жизни и смерти.

Гидрирующий крем

Косметика по уходу за кожей лица и рук — возможно, последнее, о чем можно вспомнить, собирая вещи в городе под обстрелом. Зато вы обязательно вспомните о ней потом, когда на вторые или даже третьи сутки пути ощутите жжение или зуд от того, что кожа лица пересохнет — или когда кожа на руке треснет и закровит, а нужно будет и дальше нести дорожную сумку. Поэтому возьмите с собой самый простой увлажнающий или смягчающий крем.

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Беруши

В перевалочных пунктах эвакуанты устраиваются по-разному. Кому-то повезет и достанется удобная, тихая комната для ночлега. Кому-то не повезет… Когда приходится ночевать в некомфортных условиях, хочется как-то защитить себя от холода и постороннего шума. У людей, которые переживают или недавно перенесли сильный стресс, как правило, не самый здоровый сон. Вряд ли, добравшись до мирных земель, вы хотите просыпаться в холодном поту от звука сработавшей автомобильной сигнализации, думая, что это сирена. Беруши помогут вам восстановиться.

Несколько дополнительных тюбиков зубной пасты

Как ни странно, она пригодится не только для того, чтобы чистить зубы. В состав большинства паст входит небольшое количество действующего вещества, которое снимает воспаление десен. В принципе, оно применимо для любых наружных воспалений. Во многих городах Украины аптеки сейчас пусты, запастись противоожоговой или противовоспалительной мазью удастся не всем. Если в нужный момент мази под рукой не окажется, можно смазать пораженное место зубной пастой — пока мелкая проблема (к примеру, слабый ожог) не стала большой.

Бумажные платочки или салфетки

Если у вас есть привычка всегда носить салфетки с собой — прекрасно! А если такой привычки вы пока не имеете — заведите. Особенно, если планируете выехать за территорию Украины. На границе, порой, приходится ждать в автомобиле по несколько суток, и в приграничном туалете вам будет очень не хватать сухих бумажных салфеток.

Влажные салфетки, кстати, тоже пригодятся, только возьмите вариант без спиртовой составляющей и без ароматизаторов. Они станут хорошим компромиссным решением в ситуации, если там, где вы ночуете, негде подмыться, но есть теплая изолированная комната и можно снять одежду. Используйте влажные салфетки как средство личной гигиены.

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